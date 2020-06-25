НСК "Олимпийский" в Киеве возобновит работу с 28 июня

С 28 июня и до конца сентября 2020 года НСК "Олимпийский" в Киеве возобновляет свою работу, сообщил министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт.

Об этом со ссылкой на пресс-службу НСК "Олимпийский" сообщает БизнесЦензор.

"Открытие запланировано на праздничный для Украины день - 28 июня, День молодежи и День Конституции Украины. С тех пор и до конца сентября каждый желающий может посетить "Олимпийский", выбрать спорт по душе и провести время активно и с пользой, еще и на свежем воздухе. Я уверен, что это сверхважная инициатива, ведь приоритетная задача Министерства молодежи и спорта - сделать все, чтобы наша нация была сильной и здоровой", - сказал министр.

Министр также добавил, что проект с доступной спортивной инфраструктурой для всех реализовался благодаря совместным усилиям с НСК "Олимпийский" и спортивных федераций.

"Мы открыты к сотрудничеству со спортивными организациями, поэтому надеемся, что открытое спортивное пространство будет увеличиваться. Приглашаем любителей спорта посетить "Олимпийский", но подчеркиваем, что к занятиям спортом, как и к собственному здоровью и жизни нужно относиться ответственно, особенно в условиях карантина", - отметил заместитель генерального директора по административной работе НСК "Олимпийский" Виктор Анисимов.

Так, с 28 июня все желающие смогут играть в баскетбол, волейбол, настольный теннис или попробовать свободное катание на роликах. Также будут обустроены зоны для workout и армреслинга.

Свободные тренировки на территории спортивного комплекса будут доступны: в выходные дни (с 8:00 до 20:00) и будни (кроме дней проведения футбольных матчей). Для тренировки потребуется собственный инвентарь в соответствии с видом спорта и средства личной защиты (маска, антисептик).

Как сообщал БизнесЦензор, показатель количества активных больных коронавирусом в Украине достиг 50 на 100 тыс. населения, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг.

В Украине за суткивыявлено 994 новых случая инфицирования коронавирусом.

Общее число выявленных случаев коронавируса в Украине составляет 40 008. Общее количество смертей от этой болезни – 1067.