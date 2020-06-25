"Приватбанк" запускает программу ипотеки под 10% годовых

Государственный "Приватбанк" с 1 июля 2020 года открывает кредитование в рамках государственной программы "Доступное жилье под 10%".

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Привабанка" сообщает БизнесЦензор.

Как сообщили в банке, такая программа позволит украинцам улучшить жилищные условия на льготных условиях - процентная ставка по кредитам на доступное жилье составит 9,99% годовых.

"Доступную ипотеку можно будет получить в ПриватБанке на срок до 20 лет, а первоначальный взнос заемщика составит от 30% стоимости жилья. В рамках льготной программы украинцы смогут купить как жилье на вторичном рынке, так и квартиры в новостройках, введенных в эксплуатацию. Кроме того, клиентам банка будет доступна возможность приобретения в кредит жилья по более доступным, чем на рынке, ценам, которое предлагается банком", - сообщает банк.

По предварительным подсчетам "Приватбанка", уже с начале внедрения государственной программы "Доступное жилье под 10%", льготными условиями кредитования смогут воспользоваться более 300 тысяч украинцев.