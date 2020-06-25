Dragon Capital отказался от покупки "Идея Банка" у польского фонда (обновлено)

Сделка по покупке Dragon Capital с частным инвестором 100% акций украинского Идея Банка (Львов) у польского Getin Holding S.A. разорвана.

Об этом говорится в сообщении польской компании на Варшавской фондовой бирже, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Правление Getin Holding SA (Эмитент) (...) сообщает, что по состоянию на 25 июня 2020 года условное соглашение о продаже 100% акций акционерного общества "Идея Банк" (...), заключенное Эмитентом (...) с Dragon Capital Investments Limited (...) и физическим лицом (Покупатель 1) в качестве покупателя и Dragon Capital LLC (...) в качестве брокера было прекращено из-за прецедента невыполнения условий, то есть Эмитент и Покупатель 1 не подписали в установленный срок договор с указанием цены продажи "Идея Банка", – говорится в сообщении.

Согласно ему, до даты публикации соответствующего отчета правление Getin Holding SA не получало никакой информации об одобрении сделки Национальным банком Украины (НБУ), что являлось одним из условий передачи прав собственности на акции в "Идея Банке".

В результате расторжения соглашения об условной продаже "Идея Банка", были автоматически прекращены условный договор купли-продажи 100% акций ООО "Нью Финанс Сервис" (НФС) и соглашение о разделе прибыли.

В свою очередь в пресс-службе группы Dragon Capital подтвердили прекращение сделки по приобретению 100% акций "Идея Банка".

"Стороны не смогли согласовать коммерческие условия сделки в установленный договором срок. Причиной этого стал, в большей степени, экономический кризис, вызванный распространением коронавирусной болезни (COVID-19) в Украине и мире, который существенно повлиял на потенциальные риски, связанные с завершением сделки", – отмечается в сообщении группы.

В связи с прекращением соглашения, Dragon Capital отзовет заявление о согласовании приобретения существенного участия в банке из Национального банка Украины в ближайшее время.

Как сообщалось, польский Getin Holding S.A. 20 декабря 2019 года заключил соглашение о продаже 100% акций украинского "Идея Банка" и 100% ООО "Нью Финанс Сервис" группе Dragon Capital и физическому лицу за 1,37 млрд грн, или 224,76 млн злотых, минус сумма дивидендов до закрытия сделки.

В январе Антимонопольный комитет предоставил разрешение кипрской компании Dragon Capital Investments Limited на приобретение 64,7106% акций "Идея Банка".

В феврале 2020 года стало известно, что гражданин Чехии Иван Свитек, возглавлявший украинский "Альфа-Банк" с февраля 2017 года по октябрь 2019 года, намерен приобрести 12,0719% акций "Идея Банка" в рамках сделки по продаже контрольного пакета банка польским Getin Holding украинской инвесткомпании Dragon Capital чеха Томаша Фиалы. Ранее источник на рынке сообщил, что Свитек может возглавить "Идея Банк" после завершения покупки его Dragon Capital.

Getin Holding зашел на украинский рынок еще в 2007 году, когда он купил 81,88% банка "Прикарпатье" за 103 млн грн. Сначала учреждение переименовали в "Плюс Банк", затем – "Идея Банк", который сейчас на 100% принадлежит польской компании.

"Идея Банк" (ранее – "Плюс Банк") основан в 1989 году. огласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2020 года по размеру общих активов (7,879 млрд грн) Идея Банк занимал 24-е место среди 75 действующих в стране банков.