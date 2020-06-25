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Новини Націоналізація "Приватбанку"
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Суд открыл дело об изменении правления "Приватбанка"

Суд открыл дело об изменении правления

Окружной административный суд Киева открыл производство по делу по изменению председателя и членов наблюдательного совета государственного "Приватбанка".

Об этом со ссылкой на пресс-службу суда сообщает БизнесЦензор.

"Ответчиком в данном иске указан Национальный банк Украины. ОАСК будет осуществлять рассмотрение данного дела по правилам упрощенного искового производства без уведомления (вызова) сторон коллегией в составе трех судей", - сообщает суд.

Истец просит суд признать противоправной бездеятельность Национального Банка Украины, которая заключается в ненаправлении в "Приватбанк" требования о смене руководителей этого банка - председателя и членов наблюдательного совета Шэрон Искья, Артема Шевалева, Арана Кляйна, Юлии Мецгер, Сергея Алексиенко, Надира Шейха, Себастьяна Шьонайх-Каролата, Романа Сульжик и Ольги Томаш за несоблюдение этими лицами требований закона о безупречной деловой репутации.

Также суд просят направить в "Приватбанк" требование об изменении соответствующих руководителей".

Как писал БизнесЦензор, ранее Окружной административный суд Киева перенес на 2 сентября пересмотр своего предыдущего постановления о признании ФК "Динамо Киев" несвязанным с "ПриватБанком".
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коломойская срань не смогла через ручного презедента и кабмин убрать неугодных олигархам руководителей ПБ, теперь каломойщина через ручные суды будет снимать независимых топ менеджеров банка. ведь цель у бени одна - снять с себя иски в лондонском суде и вернуть себе приватбанк, который сейчас приносит огромные прибыли в бюджет.
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25.06.2020 12:15 Відповісти
и снова бенин "Окружной административный суд Киева"
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25.06.2020 12:28 Відповісти
Истец просит суд признать противоправной бездеятельность Национального Банка Украины

И кем же может быть этот загадочный истец...
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25.06.2020 14:27 Відповісти
Суд открыл дело об изменении правления "Приватбанка" - Цензор.НЕТ 9581
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25.06.2020 19:26 Відповісти
Потом о признании противоправности ВР. Да и бубочку могут отменить, по желанию.
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25.06.2020 20:10 Відповісти
Бєня продовжує атакувати Україну, а бубочка підігрує бабусі, замість того, щоби посадити його у буцегарню й примусити віддати борг державі...
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25.06.2020 19:47 Відповісти
Я всё жду когдаж уже суд откроет дело о признании Украины неконституционной
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25.06.2020 20:20 Відповісти
Т.е если директор кукольного театра пожелает,то окружной суд признает Бубочку неконституционным? Хотя Бубочке-"какая разница"!
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25.06.2020 21:27 Відповісти

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