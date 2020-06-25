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борг (1849) Донецьк (58) суд (3278) Укрзалізниця (4638)

Суд обязал "Укрзализныцю" выплатить миллиардные долги "Донецкой железной дороги"

Суд обязал

По решению Большой Палаты Верховного Суда АО "Укрзализныця" признано правопреемником ГП "Донецкая железная дорога" с даты государственной регистрации АО - 21 октября 2015.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци" сообщает БизнесЦензор.

"Укрзализныци" заявляет, что в связи с этим ей грозят финансовые проблемы из-за решения суда - компания должна погасить 6,5 миллиарда грн долгов "Донецкой железной дороги" перед кредиторами.

В компании отмечают, что теперь "Укрзализныця" будет лишена возможности обоснованно возразить или представить доказательства в опровержение их требований, ввиду отсутствия у общества любых первичных документов, поскольку вся информация и документы с началом антитеррористической операции остались в ГП "Донецкая железная дорога" и структурных подразделениях на территориях ОРДЛО.

Отмечается, что в настоящее время на временно неподконтрольных Украины территориях Луганской и Донецкой областей, находится более 20 тыс. грузовых вагонов "Укрзализныци", почти 6 тыс. вагонов других собственников, почти 6 тыс. пассажирских вагонов и более 300 локомотивов.

В УЗ подсчитали, что сумма финансовых обязательств ГП "Донецкая железная дорога" перед кредиторами превышает 6,5 млрд грн, среди которых есть предприятия собственности субъектов резидентства РФ, в частности, "Сбербанк" на сумму 3,5 млрд грн, "ВТБ банк "на сумму 1,2 млрд грн т.п., и предоставлены которыми кредитные ресурсы были использованы ГП на приобретение и обновление основных средств, с началом вооруженного конфликта на востоке Украины остались в ОРДЛО.

Как сообщалось, Верховная Рада 20 декабря 2016 года приняла законопроект №5428, которым ввела мораторий на обращения взыскания на активы "Укрзализныци" по долгам ДЖД.

Законом устанавливается временный мораторий на взыскание активов ПАО "Укрзализныця" по обязательствам ее филиалов, имущество которых находится на неподконтрольной Украине территории проведения антитеррористической операции (АТО) и не передано "Укрзализныце" в как правопреемнику прав и обязанностей указанных предприятий.

Также на период действия моратория остановлены исполнительные производства и меры принудительного исполнения решений по таким обязательствам.

Согласно документу, мораторий теряет силу после проведения согласно законодательству инвентаризации и оценки имущества филиалов "Укрзализныци", имущество которых расположено в зоне АТО, и утверждения передаточного акта этого имущества, но не позднее чем через 6 месяцев со дня завершения АТО.

1 января 2019 года президент Петр Порошенко подписал закон, который запрещает взимать активы "Укрзализныци" из-за долгов донецкого филиала.

"Укрзализныця" по решению суда погасила задолженность перед ПУМБ Рината Ахметова на 780 млн грн по кредиту, взятому донецким филиалом кредиту. "Таскомбанк" Сергея Тигипко также пытался взыскать с компании 134,4 млн грн как с правопреемника кредитных долгов "Донецкой железной дороги".

Как сообщалось, в октябре 2016 исполнительная служба арестовала средства ПАО "Укрзализныця" по делу о возврате "ТАСкомбанку" Сергея Тигипко долга ГП "Донецкая железная дорога" в размере $5,27 млн.
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Топ коментарі
+9
Да они давно всяким бойкам, фирташам и ахметовым грузовые вагоны еще до войни посдавали в аренду по символической цене, грабеж продолжается с нарастающими темпами. Вопрос простой: Если у тебя что то забрали в 2014 году и так много, где **** твои заявления в СБУ, полицию и прокуратуру и выйгранные суды за 6 лет ??? Значит те, кто всегда управляет УЗ сами же и возглавляют эти схемы воровста, а платить всегда за их воровство народу через бюджет... рабочая схемк с 1991 года.
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25.06.2020 12:48
+4
звичайна корупція та недолуге управління,щоб через бюджет не фінансувати корупцію та інші управлінські втрати потрібно що б держава не займалася ніяким бізнесом,а надавала тільки послуги та захист.
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25.06.2020 13:02
+3
"УЗ" банкрут! Хто відповідальний за те,що рухомий склад залишили в ОРДЛО?
"Отмечается, что в настоящее время на временно неподконтрольных Украины территориях Луганской и Донецкой областей, находится более 20 тыс. грузовых вагонов "Укрзализныци", почти 6 тыс. вагонов других собственников, почти 6 тыс. пассажирских вагонов и более 300 локомотивов.Источник: https://biz.censor.net/n3204279"
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25.06.2020 12:14
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"УЗ" банкрут! Хто відповідальний за те,що рухомий склад залишили в ОРДЛО?
"Отмечается, что в настоящее время на временно неподконтрольных Украины территориях Луганской и Донецкой областей, находится более 20 тыс. грузовых вагонов "Укрзализныци", почти 6 тыс. вагонов других собственников, почти 6 тыс. пассажирских вагонов и более 300 локомотивов.Источник: https://biz.censor.net/n3204279"
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25.06.2020 12:14 Відповісти
Да они давно всяким бойкам, фирташам и ахметовым грузовые вагоны еще до войни посдавали в аренду по символической цене, грабеж продолжается с нарастающими темпами. Вопрос простой: Если у тебя что то забрали в 2014 году и так много, где **** твои заявления в СБУ, полицию и прокуратуру и выйгранные суды за 6 лет ??? Значит те, кто всегда управляет УЗ сами же и возглавляют эти схемы воровста, а платить всегда за их воровство народу через бюджет... рабочая схемк с 1991 года.
показати весь коментар
25.06.2020 12:48 Відповісти
звичайна корупція та недолуге управління,щоб через бюджет не фінансувати корупцію та інші управлінські втрати потрібно що б держава не займалася ніяким бізнесом,а надавала тільки послуги та захист.
показати весь коментар
25.06.2020 13:02 Відповісти
Если вы капнете глубже, то накопаете, что УЗ перевозила рос боевиков и технику на Донбасе в начале войны
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25.06.2020 16:42 Відповісти
Перевозили железнодорожники на оккупированных территориях, при этом УЗ продолжала платить им зарплату. Впрочем такая ситуация была по многим предприятиям на оккупированных территориях - например в больницах в которых лечили раненных террористов зарплату так же платили из украинского бюджета. А все потому, что шоколаднокомандующий и вместе со своими компаньонами-олигархами втирали нам всем, что там дескать есть предприятия которые платят нам налоги, да и вообще держат круговую оборону от кацапских оккупантов, а значит нужно их всячески поддерживать. Правда потом выяснилось, что налогов оттуда пришло в разы меньше, чем долгов за электроэнергию, воду ти расходов на зарплаты.
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25.06.2020 21:20 Відповісти
не наговаривайте на гитариста...классно управлял
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25.06.2020 14:14 Відповісти
Я чет не понял, суд принял решение в нарушение законов Украины???
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25.06.2020 16:41 Відповісти
У нас суд за небольшую "благодарность" может даже завтрашний день отменить, так что это еще побожески))))
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25.06.2020 17:09 Відповісти
Судя по всему так и есть.
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25.06.2020 21:21 Відповісти
Вот шо значит не обьявить - война с ордой а Ато потом Оос.Ф судью прокатить бы в данецк пусть посмотрит где имущество УЗ
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25.06.2020 17:48 Відповісти
Тут больше вопросов к судебным реформам и судьям.
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25.06.2020 21:24 Відповісти
Акционерное общество признано правопреемником Государственного предприятия?
Автор, вы тогда акционеров укажите этого "АО"?
Я, понимаю, что судебного маразма в Украине это не изменит, но хотелось бы знать - кто каким пакетом "акционерит"?
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25.06.2020 18:53 Відповісти
Ну так чему тут удивляться - когда страна оккупирована врагом, то вражеские суды выносят решения в пользу оккупантов. Вот только мы терпилы, все терпим и терпим.
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25.06.2020 21:23 Відповісти

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