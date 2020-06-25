Администрация Трампа заявила, что Huawei контролируется китайскими военными

Администрация Трампа пришла к выводу, что ведущие китайские компании, в том числе производитель телекоммуникационного оборудования Huawei Technologies и Hikvision, которая специализируется на видеонаблюдении, находятся в собственности или под контролем китайских военных.

Об этом со ссылкой на Reuters сообщает БизнесЦензор.

Такое заключение может привести к введению новых финансовых санкций США.

В прошлом году Вашингтон включил Huawei и Hikvision в торговый черный список из соображений национальной безопасности и запустил международную кампанию, чтобы убедить союзников исключить Huawei из сетей 5G.

В список Минобороны также входят такие компании, как China Mobile Communications Group, China Telecommunications Corp и производитель самолетов Aviation Industry Corp of China.

Ведомство в соответствии с законом 1999 года обязано вести список китайских военных компаний, работающих в США, включая компании, "принадлежащие или контролируемые" Народно-освободительной армией Китая, которые предоставляют коммерческие услуги, занимаются производством или экспортом.

Внесение в список Пентагона не влечет за собой санкций, но, согласно закону, ввести их может президент. Санкции могут включить полную блокировку имущества таких компаний.

Huawei, China Mobile, China Telecom, AVIC и посольство Китая в Вашингтоне не ответили на запросы о комментариях.

Hikvision, в свою очередь, назвала эти обвинения "необоснованными", отметив, что она не является "китайской военной компанией", никогда не принимала участие в научно-исследовательских разработках в военных целях и готова сотрудничать с правительством США, чтобы уладить этот вопрос.

Белый дом не предоставил комментария о том, будет ли он вводить санкции против компаний из списка. Однако высокопоставленный чиновник администрации сказал, что список можно рассматривать как "полезный инструмент для правительства США, компаний, инвесторов, научных учреждений и партнеров-единомышленников для проведения комплексной оценки партнерства с этими организациями, особенно по мере расширения списка".