Администрация Трампа заявила, что Huawei контролируется китайскими военными
Администрация Трампа пришла к выводу, что ведущие китайские компании, в том числе производитель телекоммуникационного оборудования Huawei Technologies и Hikvision, которая специализируется на видеонаблюдении, находятся в собственности или под контролем китайских военных.
Об этом со ссылкой на Reuters сообщает БизнесЦензор.
Такое заключение может привести к введению новых финансовых санкций США.
В прошлом году Вашингтон включил Huawei и Hikvision в торговый черный список из соображений национальной безопасности и запустил международную кампанию, чтобы убедить союзников исключить Huawei из сетей 5G.
В список Минобороны также входят такие компании, как China Mobile Communications Group, China Telecommunications Corp и производитель самолетов Aviation Industry Corp of China.
Ведомство в соответствии с законом 1999 года обязано вести список китайских военных компаний, работающих в США, включая компании, "принадлежащие или контролируемые" Народно-освободительной армией Китая, которые предоставляют коммерческие услуги, занимаются производством или экспортом.
Внесение в список Пентагона не влечет за собой санкций, но, согласно закону, ввести их может президент. Санкции могут включить полную блокировку имущества таких компаний.
Huawei, China Mobile, China Telecom, AVIC и посольство Китая в Вашингтоне не ответили на запросы о комментариях.
Hikvision, в свою очередь, назвала эти обвинения "необоснованными", отметив, что она не является "китайской военной компанией", никогда не принимала участие в научно-исследовательских разработках в военных целях и готова сотрудничать с правительством США, чтобы уладить этот вопрос.
Белый дом не предоставил комментария о том, будет ли он вводить санкции против компаний из списка. Однако высокопоставленный чиновник администрации сказал, что список можно рассматривать как "полезный инструмент для правительства США, компаний, инвесторов, научных учреждений и партнеров-единомышленников для проведения комплексной оценки партнерства с этими организациями, особенно по мере расширения списка".
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