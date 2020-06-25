Суд оставил без рассмотрения иск скандального Семочко о его увольнении из разведки

Верховный суд оставил без рассмотрения иск Сергея Семочко к президенту о незаконности увольнения с должности первого заместителя главы Службы внешней разведки (СВР), сообщает пресс-служба Верховного суда.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"24 июня 2020 года Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда оставил без рассмотрения иск Сергея Семочко к президенту Украины, третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора на стороне ответчика - Служба внешней разведки Украины", - говорится в сообщении суда.

Истец просил признать противоправным и отменить Указ президента Украины от 12 апреля 2019 № 143/2019 о его освобождении от должности первого заместителя главы Службы внешней разведки Украины, а также восстановить его в этой должности.

Ранее журналисты выяснили, что заместитель главы Службы внешней разведки СБУ Сергей Семочко имеет недвижимости на более, чем 200 млн грн и родственников с российским гражданством и бизнесом в Крыму.

Кроме того, семья Семочко также находится в тесных отношениях с семьей Геннадия Боголюбова, а его подчиненные добились доступа к выводам международного расследования о выведении средств из "Приватбанка".

НАБУ открыло дело по этим фактам.

Также стало известно, что Семочко через двух посредников требовал у ООО "Диавита" $250 тыс. за участие компании в тендере Министерства здравоохранения по закупке расходников для диализа.

10 июня 2020 года в ГБР заявили, что прокуроры Офиса генпрокурора сообщили о подозрении пятому президенту Петру Порошенко по делу о назначении Семочко в должность.