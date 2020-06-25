Показатель больных коронавирусом в Украине достиг 50 на 100 тысяч населения

Показатель количества активных больных коронавирусом в Украине достиг 50 на 100 тыс. населения, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Когда мы определялись с этим критерием (40 на 100 тыс. населения для распределения стран на красную и зеленую зоны), Украина была в условиях адаптивного карантина. Показатель активных больных в Украине тогда составлял около 37 на 100 тыс. населения, на сегодняшний день он составляет около 50. И это все случилось буквально за 10 дней", - сказал он.

Министр также отметил, что вся информация относительно въезда украинцев в страны ЕС доступна на сайте Министерства иностранных дел, и она будет обновляться в зависимости от решения ЕС по аналогичному показателю.

"Европейские страны еще определяются относительно въезда граждан третьих стран на территорию ЕС. Начиная с 15 июня принято решение относительно отмены ограничений пересечения границы внутри ЕС, сейчас они определяются, по каким критериям они далее будут действовать. Кстати, на сайте МИД четко определено, в каких странах какие ограничения на въезд существуют", - добавил министр.

Как сообщал БизнесЦензор, в Украине за сутки выявлено 994 новых случая инфицирования коронавирусом.

Общее число выявленных случаев коронавируса в Украине составляет 40 008. Общее количество смертей от этой болезни – 1067.