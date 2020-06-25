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Коломойскому не позволили повысить цены на дизтопливо и автогаз, – решение МЭРТ

Коломойскому не позволили повысить цены на дизтопливо и автогаз, – решение МЭРТ

Межведомственная комиссия по международной торговле при Минэкономразвития отказалась вводить пошлины на импорт дизтоплива и сжиженного газа из России.

Об этом говорится в сообщении, размещенном сегодня в "Правительственном курьере", передает БизнесЦензор.

"По результатам рассмотрения Комиссия установила, что приведенные в жалобе доводы не являются достаточными для возбуждения антисубсидиционного расследования относительно импорта в Украину отдельных продуктов переработки нефтяного сырья (дизельного топлива и сжиженного газа) происхождением из Российской Федерации", - отмечается в сообщении.

Комиссия решила не возбуждать антисубсидиционное расследование относительно импорта в Украину дизтоплива и сжиженного газа.

Ранее ПАО "Укрнафта", АО "Укртатнафта" и АО "Укргаздобыча" обратились с совместным заявлением в Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства по факту якобы антиконкурентных действий при поставках в Украину российского дизельного топлива и сжиженного газа, и требовали введения на них пошлин в размере 8,46%.

В то же время эксперты отмечали, что повышение акциза на сжиженный газ и введение пошлины на импортное дизельное топливо приведет к росту цен на заправках и ударит, прежде всего, по наименее платежеспособным украинцам.
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Заголовок не правильный. Коломойскому никто не мешает повысить цены на своих АЗС. Только он, тварь, хочет по всей стране и у всех операторов повысить.
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25.06.2020 12:06 Відповісти
Ну а шо ? Пороху з медведчуком мона було кошмарити ринок дизеля і LPG, а бені ні ? Некошерно якось, хоча вони і так нас мають по повній....
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25.06.2020 16:10 Відповісти

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