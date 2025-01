Фондовый рынок США начал снижение из-за распространения коронавируса

Фондовый рынок США заметно снизился по итогам торгов в среду на фоне скачка новых случаев заражения коронавирусом в некоторых американских штатах.

Число подтвержденных случаев заражения во Флориде во вторник выросло на рекордные 5 508, сообщает CNBC. Доля положительных тестов на коронавирус в штате увеличилась до 15,91% с 10,82%. Тем временем власти Нью-Йорка, Нью-Джерси и Коннектикута ввели 14-дневный карантин для приезжающих из девяти штатов, в которых наблюдается высокий уровень заболеваемости.

"Недавние новости указывают на то, что восстановление не будет идти гладко", - отмечает аналитик Truist/SunTrust Advisory Services Кит Лернер.

Средний прирост новых случаев заболевания за последние семь дней увеличился более чем на 30% по сравнению с предыдущей неделей, свидетельствуют расчеты CNBC, произведенные на основании данных университета Джона Хопкинса.

По информации Bloomberg, прирост выявленных случаев инфицирования увеличивается в Техасе, Флориде, Аризоне и Калифорнии, а власти некоторых штатов и городов рассматривают возможность замедлить или приостановить смягчение карантинных мер.

Помимо этого, агентство сообщило, что США могут ввести пошлины на товары из Франции, Германии, Испании и Великобритании стоимостью $3,1 млрд.

Тем временем Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз снижения мировой экономики в 2020 году до 4,9% с 3%. Восстановление мировой экономики в 2021 году МВФ ожидает более низкими темпами, чем оценивалось в апреле - 5,4% вместо 5,8%.

Председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго Чарльз Эванс в среду заявил, что экономике США могут потребоваться новые монетарные стимулы, учитывая низкий уровень инфляции в стране.

Накануне американские фондовые индексы выросли на заявлении президента США Дональда Трампа о сохранении торговой сделки с Китаем. При этом Nasdaq Composite обновил рекорд второй день подряд.

Акции Apple Inc. в среду подешевели на 1,8%. Министерство юстиции США и группа генеральных прокуроров намерены начать антимонопольное расследование в связи с потенциальным нарушением конкуренции в сервисе Apple Store, пишет Politico со ссылкой на осведомленные источники.

Бумаги Dell Technologies Inc. прибавили в цене 8,4%, после того как газета The Wall Street Journal сообщила, что компания рассматривает варианты продажи своей доли в 81% в разработчике ПО и технологий виртуализации VMware Inc. или консолидации 100% его акций.

Стоимость Hertz Global Holdings Inc. подскочила почти на 30% после падения на 38% в предыдущие четыре торговых дня. Как считает аналитик Jefferies Хамза Мазари, дилеры CarMax Inc. и AutoNation Inc. могут быть заинтересованы в приобретении подержанных автомобилей Hertz, которая в конце мая подала иск о начале процедуры банкротства.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов упал на 719,16 пункта (2,72%) - до 25445,94 пункта.

Standard & Poor's 500 потерял 80,96 пункта (2,59%) и составил 3050,33 пункта.

Nasdaq Composite снизился на 222,2 пункта (2,19%) - до 9909,17 пункта.