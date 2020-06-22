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Київ (4605) Кличко (566)

Киеву нужна муниципальная полиция, – Кличко

Киеву нужна муниципальная полиция, – Кличко

Киеву нужна муниципальная полиция, которая будет подотчетна общине города, заявил мэр столицы Виталий Кличко.

Об этом со ссылкой на пресс-службу КГГА сообщает БизнесЦензор.

"Хочу напомнить, что в столице до сих пор нет муниципальной полиции. Хотя мы давно выступаем за ее создание. У нас есть муниципальная охрана, которая помогает полиции. Но она не имеет тех полномочий, которые есть у правоохранителей", - сказал Кличко.

Он отметил, что муниципальная охрана может остановить преступление и держать нарушителя до приезда полиции. Также может фиксировать нарушения правил карантина. И эти материалы могут стать поводом для наложения штрафа на нарушителей через суд. Такое решение еще в конце марта приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям города.

"В парламенте с 2015 года лежит законопроект, предусматривающий создание таких подразделений. С тех пор он принят только в первом чтении. А Киеву нужна муниципальная полиция. И мы постоянно напоминаем об этом. Нужна, чтобы контролировать соблюдение правопорядка на улицах, для наведения порядка со стихийной торговлей, с парковкой. И подотчетна она должна быть общине города", - отметил Кличко.
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педалик ты так не шути..лучше бабло в больницы и школы отдай...
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22.06.2020 15:17 Відповісти

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