Одна компания захватила 36% рынка ремонта дорог Украины, – СМИ

На вторую декаду июня ООО "Автомагистраль-Юг" больше всех участников рынка нарастила свой портфель подрядов государственного "Укравтодора" по тендерам, которые объявлялись в 2020 году с новыми жесткими требованиями к участникам.

Об этом со ссылкой на Наші гроші сообщает БизнесЦензор.

В предыдущем рейтинге по состоянию на 10 июня фирма имела 28% всех подрядов, нынешняя ее доля превысила 36%. Согласно законодательству Украины, доля в 35% рынка является одним из ключевых признаков монопольного положения.

В денежном измерении "Автомагистраль-Юг" получила подряды на 1,96 млрд грн из общей суммы 2,58 млрд грн на средний и капитальный ремонты дорог, которые "Укравтодор" выделил за десять дней.

"Мы наблюдаем, как вместо демонополизации рынков, государство руками регуляторов создает новых монополистов. Важно, что структурные признаки монополии ООО "Автомагитстраль-Юг" получила не благодаря собственным достижениям и не в честной конкурентной борьбе. Компания победила и выдвинула с рынка средний бизнес, такие фирмы как ООО "Рома" и другие, благодаря "Укравтодору" и его новой документации", - прокомментировала события соучредитель "Лига антинтраста" Агия Загребельская.

Такими действиями "Автомагитстраль-Юг" закрепила лидерство картеля компаний, объединенных под крышей Национальной ассоциации дорожников Украины - они суммарно имеют 75% подрядов.

С учетом тендеров, которые были объявлены по старым правилам в 2019 году, но только в этом году завершились контрактами, доля "Автомагистрали-Юг" сохраняется на уровне 23%. Однако это лишь потому, что этой весной завершился прошлогодний тендер на строительство "Запорожского моста" через Днепр - это контракт стоимостью 12 млрд грн забрал турецкий Onur, и на этот тендер "Автомагистраль-Юг" не подавала заявку. Без учета этого контракта доля лидера по контрактам 2020 года превышает 35%.

ООО "Автомагистраль-Юг" с уставным капиталом 40 тыс грн является крупнейшим подрядчиком "Укравтодора" со времен президентства Петра Порошенко.

Фирму контролирует бизнесмен Александр Бойко, ранее она пользовалась лояльностью председателя бюджетного комитета Верховной Рады Андрея Павелко (БПП). Сейчас компания является учредителем Национальной ассоциации дорожников Украины.

Президент Национальной ассоциации дорожников Украины Тарас Сиротинский в апреле стал советником премьер-министра Дениса Шмыгаля. В свою очередь руководитель "Укравтодора" Александр Кубраков и его бывший советник Юрий Голик в 2020 году пролоббировали новую тендерную документацию, благодаря которой крупнейшие закупки допускаются почти исключительно члены Национальной ассоциации дорожников Украины. Сейчас они выиграли в системе "Укравтодора" более 75% тендеров, объявленных в этом году по новым правилам.

"Автомагистраль-Юг" фигурирует в десятках уголовных производств об откатах 10-15% "Укравтодору", о завышении цен стройматериалов и "левых" актах выполненных работ по крупнейшим трассам Украины, об использовании конвертеров и фиктивных фирм.

Компания позволяет себе одновременно подавать на тендеры в разных уголках Украины одну и ту же технику с работниками. Например, на четыре объявленные почти одновременно в феврале-марте закупки по ремонту дорог в Харьковской, Одесской, Днепропетровской и Львовской областях "Автомагистраль-Юг" заявила списки из сотни человек, половина которых должны работать одновременно на всех этих объектах.

Эксперты "Лиги антитраста" нашли признаки заговоров на тендерах с участием "Автомагистраль-Юг" и подали в Антимонопольный комитет заявления о совершении антиконкурентных согласованных действий с "Росдорстроем" и "Техно-строй-центром".