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дороги (1545) тендер (2113) Укравтодор (724) Кубраков Олександр (181)

Одна компания захватила 36% рынка ремонта дорог Украины, – СМИ

Одна компания захватила 36% рынка ремонта дорог Украины, – СМИ

На вторую декаду июня ООО "Автомагистраль-Юг" больше всех участников рынка нарастила свой портфель подрядов государственного "Укравтодора" по тендерам, которые объявлялись в 2020 году с новыми жесткими требованиями к участникам.

Об этом со ссылкой на Наші гроші сообщает БизнесЦензор.

В предыдущем рейтинге по состоянию на 10 июня фирма имела 28% всех подрядов, нынешняя ее доля превысила 36%. Согласно законодательству Украины, доля в 35% рынка является одним из ключевых признаков монопольного положения.

В денежном измерении "Автомагистраль-Юг" получила подряды на 1,96 млрд грн из общей суммы 2,58 млрд грн на средний и капитальный ремонты дорог, которые "Укравтодор" выделил за десять дней.

"Мы наблюдаем, как вместо демонополизации рынков, государство руками регуляторов создает новых монополистов. Важно, что структурные признаки монополии ООО "Автомагитстраль-Юг" получила не благодаря собственным достижениям и не в честной конкурентной борьбе. Компания победила и выдвинула с рынка средний бизнес, такие фирмы как ООО "Рома" и другие, благодаря "Укравтодору" и его новой документации", - прокомментировала события соучредитель "Лига антинтраста" Агия Загребельская.

Такими действиями "Автомагитстраль-Юг" закрепила лидерство картеля компаний, объединенных под крышей Национальной ассоциации дорожников Украины - они суммарно имеют 75% подрядов.

С учетом тендеров, которые были объявлены по старым правилам в 2019 году, но только в этом году завершились контрактами, доля "Автомагистрали-Юг" сохраняется на уровне 23%. Однако это лишь потому, что этой весной завершился прошлогодний тендер на строительство "Запорожского моста" через Днепр - это контракт стоимостью 12 млрд грн забрал турецкий Onur, и на этот тендер "Автомагистраль-Юг" не подавала заявку. Без учета этого контракта доля лидера по контрактам 2020 года превышает 35%.

ООО "Автомагистраль-Юг" с уставным капиталом 40 тыс грн является крупнейшим подрядчиком "Укравтодора" со времен президентства Петра Порошенко.

Фирму контролирует бизнесмен Александр Бойко, ранее она пользовалась лояльностью председателя бюджетного комитета Верховной Рады Андрея Павелко (БПП). Сейчас компания является учредителем Национальной ассоциации дорожников Украины.

Президент Национальной ассоциации дорожников Украины Тарас Сиротинский в апреле стал советником премьер-министра Дениса Шмыгаля. В свою очередь руководитель "Укравтодора" Александр Кубраков и его бывший советник Юрий Голик в 2020 году пролоббировали новую тендерную документацию, благодаря которой крупнейшие закупки допускаются почти исключительно члены Национальной ассоциации дорожников Украины. Сейчас они выиграли в системе "Укравтодора" более 75% тендеров, объявленных в этом году по новым правилам.

"Автомагистраль-Юг" фигурирует в десятках уголовных производств об откатах 10-15% "Укравтодору", о завышении цен стройматериалов и "левых" актах выполненных работ по крупнейшим трассам Украины, об использовании конвертеров и фиктивных фирм.

Компания позволяет себе одновременно подавать на тендеры в разных уголках Украины одну и ту же технику с работниками. Например, на четыре объявленные почти одновременно в феврале-марте закупки по ремонту дорог в Харьковской, Одесской, Днепропетровской и Львовской областях "Автомагистраль-Юг" заявила списки из сотни человек, половина которых должны работать одновременно на всех этих объектах.

Эксперты "Лиги антитраста" нашли признаки заговоров на тендерах с участием "Автомагистраль-Юг" и подали в Антимонопольный комитет заявления о совершении антиконкурентных согласованных действий с "Росдорстроем" и "Техно-строй-центром".
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Топ коментарі
+1
Все все знают
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22.06.2020 09:37
+1
мафия ))
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22.06.2020 10:49
+1
Рожи хоть и новые, а повадки все теже - если не занесешь в нужный кабинет, ни один тендер не выиграешь.
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22.06.2020 11:15
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22.06.2020 09:37 Відповісти
мафия ))
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22.06.2020 10:49 Відповісти
Рожи хоть и новые, а повадки все теже - если не занесешь в нужный кабинет, ни один тендер не выиграешь.
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22.06.2020 11:15 Відповісти
"Автомагистраль-Юг" фигурирует в десятках уголовных производств об откатах 10-15% "Укравтодору", о завышении цен стройматериалов и "левых" актах выполненных работ по крупнейшим трассам Украины, об использовании конвертеров и фиктивных фирм.Источник: https://biz.censor.net/n3203426

Если есть левые акты, то это, в первую очередь, проблема Укравтодора, который надо контролировать надлежащим образом. Начальник лаборатории, технадзор и т.д. - они должны делать свою работу, иначе сядут. Там корень зла. Если приёмка качества будет в режиме "всех ненавижу", то никакой крутой и коррупционный подрядчик ничего не сделает. Рыба гниёт с головы.

У нас в Закарпатье (как и по всей Украине) местные дороги забрали у Укравтодора (ему государственные оставили) и создали при облгосадминистрации госпредприятие - заказчика ремонтов. Качество ремонтов растёт (правда из-за малого финансирования не все дороги в перечень на ремонт попали, но начало положено). А всё потому, что отдел контроля качества (лаборатория) сформирован из специалистов, у которых к подрядчикам личная ненависть - доколупываются до каждого миллиметра, заставляют переделывать, отказываются акты выполненных работ согласовывать. Подрядчики воют, но стали работать на совесть. Вот и вся формула.
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22.06.2020 11:55 Відповісти
мордвинські вуха стирчать у цій автомагістралі
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22.06.2020 11:55 Відповісти
Не знаю кто что захватил, но наконец дорога Бердянск - Васильевка благодаря Onur и "Автомагистраль-Юг" будет нормальной дорогой, а не направлением, когда выехав из Бердянска в Запорожье и обратно, не знаешь сколько потратишь на ремонт колёс и ходовой после поездки и доедешь ли вообще. Три года местный олигарх-депутат Пономарёв со своей конторкой, через суды блокировали ремонт трассы якобы из-за не конкурентных условий тендера. Я наблюдал как работают данные компании, в отличии от Пономарёвских прокладок. И что бы там ни было, я за них, дорога будет и будет качественная!
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22.06.2020 14:10 Відповісти
Не факт. Турки учли опыт южных корейцев (90-е) и дают откаты аж "гай шумит".
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22.06.2020 15:06 Відповісти
потому ремонт 100 метров дороги делают 3-5 месяцев.
спасибо за "удобство" и "оперативность"
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22.06.2020 15:16 Відповісти
та хоть 100% глвное чтобы дороги качественно делали
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22.06.2020 16:11 Відповісти
В пєрдє, можете навести приклади, де у монополій є якість?
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22.06.2020 17:05 Відповісти

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