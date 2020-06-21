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аеропорт (1154) Кіпр (135) тестування (149) коронавірус (3209)

Кипр выборочно будет тестировать пассажиров в своих аэропортах

Кипр выборочно будет тестировать пассажиров в своих аэропортах

Кипр будет выборочно тестировать пассажиров, прибывающих в его аэропорты, с целью защиты от коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на агентство Associated Press, передает БизнесЦензор.

Заместитель официального представителя правительства Кипра Панайотис Сентонас заявил, что эта мера была принята по рекомендации консультативного медицинского экспертного органа, "чтобы не рисковать положительной эпидемиологической картиной", созданной страной за последние несколько месяцев.

Министр здравоохранения Константинос Иоанну заявил, что работники здравоохранения в аэропортах стремятся провести выборочное тестирование 10-15% из 1500 пассажиров, которые, по оценкам, будут прибывать ежедневно в течение следующих нескольких недель.

Ранее Кипр обязался покрыть все расходы для туристов, если кто-то из них получит положительный результат теста на коронавирус во время отпуска в островном государстве.

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий ранее заявлял, что после улучшения эпидемической ситуации в Украине рассмотрят возможность открытия с 1 июля авиасообщение с Кипром.

До конца июня границы ЕС для граждан третьих стран, в частности Украины, остаются закрытыми для несущественных путешествий, среди которых туристические.

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По крайней мере хоть какая-то политика государства в сфере авиационных перевозок. Украина - опять в хвосте и на задворках цивилизации. Следом за МАУ еще одна "авиакомпания" Скай Ап объявила, что не станет возвращать стоимость билетов за невыполненные рейсы, причем, вопреки законам Украины (на которую Скай Ап, как и МАУ, наплевать). Вернет только аэропортовый сбор, и то не ранее 3-6 месяцев.
"Политика авиакомпании по возврату денег за билеты по правилам тарифа при отмене рейсов противоречит украинскому законодательству.
По словам известного авиационного юриста Андрея Гука, форс-мажор освобождает авиакомпанию от выплаты компенсации, но не от возврата стоимости авиабилетов:
Это авиакомпании отменяют рейсы из-за решений органов власти, а не пассажиры отказываются от билета. Поэтому обязанности авиакомпаний:1 Проинформировать пассажиров о правилах возмещения,
2 Предложить альтернативу,
3 Если пассажир отказался от альтернативы - вернуть все средства, даже если тариф этого не предусматривает".
Но это мнение юриста. Государство=коррумированные чиновники госавиаслужбы не замечают нарушения законов Украины.
Им, чиновникам, здесь не жить. Их дом - в Европе. А тут - место служения дьяволам из МАУ и Скай Ап. А министр Криклий такая же зеленая содержанка, как и все из квартальной власти.
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21.06.2020 21:06 Відповісти

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