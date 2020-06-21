Расходы на медицину увеличены еще на 8 миллиардов, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что Кабинет министров Украины 19 июня принял решение, которое увеличит финансирование медицины и позволит сохранить все медицинские учреждения, которые из-за "старой" медицинский реформы оказались на грани закрытия.

Об этом Зеленский заявил в обращении к украинским медикам по случаю Дня медицинского работника, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Кроме 6,5 млрд грн для строительства по всей стране приемных отделений, мы дополнительно увеличиваем расходы на медицину почти на 8 млрд. А значит – все медицинские учреждения, которые из-за старой реформы оказались на грани закрытия, будут дофинансированы и сохранены. 1,2 млрд грн будет направлено на экстренную медицинскую помощь. А с 1 сентября всем медицинским работникам будет повышена заработная плата на 25%, 50% и 70% в зависимости от их категории", – сказал Зеленский.