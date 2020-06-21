В Киеве оштрафовали 17 заведений за нарушение правил карантина

Мобильные группы контроля за соблюдением карантинных требований провели рейды на соблюдение карантинных мер в 27 развлекательных заведениях Киева в ночное время в выходные дни.

Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации, передает БизнесЦензор.

По результатам проверок, 17 субъектов хозяйствования привлечены к административной ответственности по ст. 44-3 КУоАП "Нарушение правил карантина людей". За выявленные нарушения в отношении деятельности двух субъектов хозяйствования возбуждены уголовные производства по ст. 325 УК Украины.

По состоянию на 19 июня комиссии проверили выполнение противоэпидемических мер на 2365 объектах Киева: 1020 - заведения общественного питания, 900 - продовольственные магазины, 445 объектов непродовольственной группы товара вместе с салонами красоты и объектами другого профиля, где происходит прием посетителей. Проведено 920 консультаций субъектов хозяйствования.

Во время проведения комиссионных мероприятий выявлены нарушения преимущественно на объектах общественного питания, а именно: отсутствие средств индивидуальной защиты - работники работают без масок, перчаток; отсутствие 5-дневного запаса средств индивидуальной защиты; не проводится контроль термометрии работников; недостаточное количество дезинфицирующих средств; незащищенность продуктов питания; отсутствие защитных экранов; проведения обслуживания посетителей в закрытых залах кафе, а не на летних площадках и тому подобное.

По результатам работы комиссий составлен 375 административных протоколов по ст. 44-3 КУоАП "Нарушение правил карантина людей".