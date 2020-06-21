Карантинные меры в Киевской области могут усилить, – глава ОГА

Карантинные меры в Киевской области могут усилить из-за ухудшения эпидемиологической ситуации по COVID-19.

Об этом сообщил глава Киевской облгосадминистрации Василий Володин, передает БизнесЦензор.

"За последнюю неделю ежедневные показатели в стране увеличились почти вдвое. В Киевской области пока более 2 тыс. больных COVID-19. Из них 173 - дети. Количество пациентов инфекционных отделений увеличивается. В стационаре - каждый четвертый инфицирован. Уже умерло 46 человек. Далеко не все они преклонного возраста. Часть из них - это люди среднего возраста, которые не имели проблем со здоровьем до эпидемии", - заявил Володин.

Он добавил, что показатель инцидентности в области приблизился к критической отметке 12, то есть до усиления карантинных мероприятий осталось добрать 0,03%.

"Поэтому нужно учитывать, что карантинные меры могут быть усилены в любой момент", - отметил Володин.

В результате складывающейся ситуации на Киевщине областная Комиссия по ТЭБ и ЧС ввела немедленное усиление контроля за соблюдением санитарного законодательства в дошкольных учреждениях, заведениях физической культуры и спорта, парикмахерских и салонах красоты. Усилен контроль за объектами торговли продовольственными и непродовольственными товарами, агропродовольственного рынка, заведениями общественного питания, за соблюдением противоэпидемических мероприятий во время посадки и высадки пассажиров.

Облгосадминистрация продолжает отслеживать противоэпидемической ситуацию на территории области. В случае ее ухудшения в течение трех дней подряд, комиссия по ТЭБ и ЧС будет вынуждена отменить некоторые введенные ранее послабления.