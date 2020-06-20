Johnson&Johnson перестанет выпускать косметику для осветления кожи

Американская компания Johnson & Johnson, выпускающая косметику и средства гигиены, решила не выпускать больше средства для осветления темных пятен. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на заявление компании.

Об этом со ссылкой на РБК сообщает БизнесЦензор.

Газета пишет, что некоторые потребители используют их для того, чтобы сделать свой цвет кожи светлее.

"Разговоры в течение последних нескольких лет показали, что некоторые названия продуктов или заявления по поводу средств для уменьшения темных пятен наших [брендов] Neutrogena и Clean & Clear представляют светлую или белую кожу лучше, чем ваш собственный тон", — цитирует NYT заявление.

Газета указывает, что крем Clean & Clear Fairness для уменьшения темных пятен хорошо продается в Индии. В Johnson & Johnson сообщили, что сейчас удаляют ссылки на такие средства со своих сайтов. При этом через некоторое время они снова могут появиться в продаже.

В июне компания заявила, что потратит $10 млн на борьбу с расизмом и несправедливостью в США.