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Прокуратура сообщила о подозрении экс-правоохранителю в деле "отмывания" денег

Прокуратура сообщила о подозрении экс-правоохранителю в деле

Прокуратура Киева совместно с оперативным управлением ГУ Государственной фискальной службы (ГФС) в Киеве сообщила о подозрении 5 членам организованной преступной группы, которые обеспечили легализацию средств, полученных преступных путем, на общую сумму около 120 млн грн.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Установлено, что преступную группу организовал бывший сотрудник правоохранительного органа. Схема легализации средств заключалась в создании фиктивных предприятий для оформления бестоварных операций с субъектами реального сектора экономики и предоставления им услуг по обналичиванию средств, полученных преступным путем", - сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Организатору и четырем участникам преступной группы сообщено о подозрении по ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1 (подделка документов, представляемых для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц - предпринимателей), ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам) и ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (легализация имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

Экс-правоохранителю вручено ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей. Также решается вопрос об избрании меры пресечения другим участникам преступной группы.

Следствие продолжается. Устанавливаются субъекты реального сектора экономики, которые воспользовались услугами преступной группы.
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