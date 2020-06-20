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Швейцария начала расследование о коррупции Glencore

Швейцария начала расследование о коррупции Glencore

Прокуратура Швейцарии открыла уголовное расследование против британо-швейцарской компании Glencore — одной из крупнейших фирм в мире по торговле металлами, полезными ископаемыми, энергоносителями и сельскохозяйственной продукцией.

Об этом со ссылкой на Коммерсант сообщает БизнесЦензор.

Дело связано с предполагаемыми случаями коррупции в Демократической Республике Конго, где Glencore добывает медь и кобальт, сообщили федеральный прокурор и представитель компании Financial Times (FT).

Расследование связано с подозрением в подкупе иностранных должностных лиц. Компания утверждает, что готова содействовать следствию. В конце прошлого года расследование против Glencore начала Великобритания.

На этой неделе компания Tesla заключила соглашение с Glencore о закупке у швейцарской горнодобывающей компании кобальта. Tesla отметила, что поддерживает поставки с месторождений в Демократической Республике Конго, "где мы можем быть уверены, что полезные ископаемые, включая кобальт, добываются в шахтах, отвечающих нашим социальным и экологическим требованиям".

Glencore находится на шестом месте самых крупных покупателей российской нефти. Она приобрела в 2019 году 8,3 млн тонн за $3,8 млрд.
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