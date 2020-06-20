В Украине за сутки выявили 841 новый случай коронавируса

В Украине за сутки выявлен 841 новый случай инфицирования коронавирусом, 373 выздоровели, 9 человек из числа ранее заболевших Covid-19 умерли.

Об этом сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает БизнесЦензор.

Общее количество инфицированных нарастающим итогом составило на утро субботы 38 825 человек, 16 406 выздоровели, 994 умерли.

Сейчас в Украине Covid-19 болеет 18 425 человек, что на 459 больше, чем днем ранее.

За минувшие сутки наибольшее число подтвержденных случаев заражения Covid-19 зафиксировано во Львовской области (139 случаев), Закарпатской области (109 случаев), Ровенской области (83 случая), в Киеве (76 случаев), в Волынской области (70 случаев).

Как сообщал БизнесЦензор, Резкий рост числа заболевших COVID-19 в Украине в последние дни перевел страну из "зеленой" в "красную" зону, в которой, согласно определениям правительства и Минздрава, показатель заболеваемости Covid-19 превышает 40 активных случаев на 100 тыс. населения.

19 июня в Украине за сутки зафиксировано более 900 новых случаев коронавируса.

18 июня в Украине за сутки зафиксировано 829 новых случаев коронавируса, 23 человека умерли от этой болезни, в общем количество выявленных случаев коронавируса составляет 34,063 тысячи.

17 июня рекордное количество новых случаев коронавируса было обнаружено за сутки в Украине – 758 случаев.

16 июня в Украине за сутки выявлено 666 новых случая коронавируса, 11 человек из числа ранее заболевших умерли, 275 выздоровели.

15 июня сообщалось о 656 заболевших за сутки, 14 июня - 648 заболевших, 13 июня – об антирекорде по случаям инфицирования за сутки 753 – инфицированных, 12 июня - о 683 новых случаях.

Высокий уровень заболеваемости коронавирусом в Украине на протяжении недели не связан с увеличением количества ПЦР-тестирований, отметил министр здравоохранения Максим Степанов.