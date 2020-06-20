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В Украине за сутки выявили 841 новый случай коронавируса

В Украине за сутки выявили 841 новый случай коронавируса

В Украине за сутки выявлен 841 новый случай инфицирования коронавирусом, 373 выздоровели, 9 человек из числа ранее заболевших Covid-19 умерли.

Об этом сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает БизнесЦензор.

Общее количество инфицированных нарастающим итогом составило на утро субботы 38 825 человек, 16 406 выздоровели, 994 умерли.

Сейчас в Украине Covid-19 болеет 18 425 человек, что на 459 больше, чем днем ранее.

За минувшие сутки наибольшее число подтвержденных случаев заражения Covid-19 зафиксировано во Львовской области (139 случаев), Закарпатской области (109 случаев), Ровенской области (83 случая), в Киеве (76 случаев), в Волынской области (70 случаев).

Как сообщал БизнесЦензор, Резкий рост числа заболевших COVID-19 в Украине в последние дни перевел страну из "зеленой" в "красную" зону, в которой, согласно определениям правительства и Минздрава, показатель заболеваемости Covid-19 превышает 40 активных случаев на 100 тыс. населения.

19 июня в Украине за сутки зафиксировано более 900 новых случаев коронавируса.

18 июня в Украине за сутки зафиксировано 829 новых случаев коронавируса, 23 человека умерли от этой болезни, в общем количество выявленных случаев коронавируса составляет 34,063 тысячи.

17 июня рекордное количество новых случаев коронавируса было обнаружено за сутки в Украине – 758 случаев.

16 июня в Украине за сутки выявлено 666 новых случая коронавируса, 11 человек из числа ранее заболевших умерли, 275 выздоровели.

15 июня сообщалось о 656 заболевших за сутки, 14 июня - 648 заболевших, 13 июня – об антирекорде по случаям инфицирования за сутки 753 – инфицированных, 12 июня - о 683 новых случаях.

Высокий уровень заболеваемости коронавирусом в Украине на протяжении недели не связан с увеличением количества ПЦР-тестирований, отметил министр здравоохранения Максим Степанов.
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Высокий уровень заболеваемости коронавирусом в Украине на протяжении недели не связан с увеличением количества ПЦР- тестирований, https://biz.censor.net/news/3202227/vspyshka_zabolevaemosti_koronavirusom_v_ukraine_ne_svyazana_s_uvelicheniem_testirovaniya_minzdrav министр здравоохранения Максим Степанов/////////////////// А как быть с тем что 1.Экспресс-тесты(ЭТ) вообще не предназначены для диагностики,они предназначены исключительно "для исследований". ( утверждение производителей тестов) ,т.е они увели юридическое преследование от своих наперсточных задниц за очевидный лохотрон..2. ЭТ применяются для "исследований" больших групп людей,и определяют они якобы "заболевших" по наличию в их крови "антител",которые вроде бы как появляются на 7ой день "заражения".Как определить этот самый "момент заражения"?3.Достоверность этих тестов низкая-из 10 тестов до 8 недостоверны,показывают ложно-положительный или ложно-отрицательный результат(испанские,итальянские ,немецкие,английские врачи и др.),они никем не сертифицированы,на предмет заражения всякой гадостью их никто не проверял перед использованием на биологическую безопасность..Гадалка скажет точнее,чем эти дебильные "тесты",на которые идут бюджетные деньги.4.В каждом из нас,у всех 100% есть антитела к тому или иному виду "короновируса",это говорит о том,что у человека здоровый и сильный иммунитет,который самостоятельно подавил "короновирус"(которых40 видов,известны с 50хгг).Самое эффективное лекарство против вируса-плазма крови переболевших. Т.е,те ,кто переболел "бессимптомно,а их 80%,являются "золотым фондом",ОСНОВОЙ КОЛЛЕКТИВНОГО ИММУНИТЕТА а чиновница ВООЗ в интервью CNBC это подтвердила.,зачем их "тестировать"-смысл в этом какой? 5 Сам вирус SARS-MERS-COV-2 никто в мире не видел,тем более якобы" формула" этого вируса дана китайцами "на веру",это хороший маркетинговый ход,т.к все 100% основ фарм.индустрии расположено там..Уверен что если бы нашим ученым-микробиологам выделить 10% от того бюджетного финансирования,которое идет разным частным прохиндеям от медицины,своеобразным "Рогам и копытам",то они бы быстрей разобрались,почему в середине лета,первый раз за 2000 лет истории человечества проходит "вспышка" инфекции,которые каждый год начинаются в ноябре,,пик ОРВИ в январе-феврале и к маю все стихает.Потому что любой адекватный инфекцианист-микробиолог скажет,что любой вирус,(если они вообще существуют в том виде,каким его представляют),природный он или лабораторный,пройдя через иммунные системы сотен миллионов людей слабеет,мутирует сотни раз и к маю становится импотентом,неспособным к "заражению",до начала следующего "сезона". 5.Почему до сих пор нет контрольных независимых лабораторий с гос.финансированием,оборудованных электронным микроскопом,в котором этот " SARS-MERS-COV-2 " был бы виден в деталях.Что дало бы основания при выборочной перепроверке частных лабораторий,проводящих ПЦР тестирование(эльдорадо для прохвостов) уличать из во лжи и присваиванию бюджетных средств? 6. Почему мы доверяем частникам (бизнес есть бизнес-больше "заболевших-больше прибыль) и не доверяем премьер-министру Англии Борису Джонсону,назвавшему сам метод ПЦР-"одноруким бандитом".???!!! А оснований делать такие заявления на весь мир у этого уважаемого политика больше чем достаточно,кто в теме,что такое вообще метод ПЦР с обратной транскрипцией и для чего он вообще используется. Вывод; Мы верим нашему МОЗ,понимаем,почему он так поступает "положение обязывает" но хотелось бы получить ответы на эти простые вопросы ,далеких от медицины людей. Кстати еще в феврале 2020г Профессор Йорам Лис, бывший генеральный директор министерства здравоохранения Израиля. утверждал,что "COVID-19" - эпидемия пиара, больше людей умрет от тоски"./////// А наш уважаемый госстат подтвердил слова уважаемого профессора-показав,что за январь-февраль 2020г в Украине умерло по разным причинам 100738 чел.х 3= 302214, это больше,чем умерло якобы от "короновируса" во всем мире на сегодняшний день.. Количество самоубийств в Украине за полгода 869 Х 4 (март,апрель,май,июнь)=3476.(прямые жертвы) и 68548х4= 274192 чел (косвенные),умершие от стрессов(тоски) ,вызвавших обострение сердечно-сосудистых заболеваний. И еще при нормальном атмосферном давлении 760 мм рт.ст. ,оно постоянно колеблется от 540 до 1000 мм.рт столба,почему так,кто или что за этим стоит? Всем добра.

Источник: https://biz.censor.net/n3203238
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20.06.2020 12:25 Відповісти

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