Власти России сократят количество банков в оккупированном Крыму

Центробанк РФ утвердил изменения в план санации двух банков, работающих в оккупированном Крыму, они будут объединены со своими санаторами.

Согласно обновленному плану ЦБ РФ, к "Генбанку" будет присоединен "Собинбанк", входящий в группу банка "Россия" (санатор "Генбанка"), передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

Собственником объединенного банка останется подконтрольный близкому к Владимиру Путину российскому бизнесмену Юрию Ковальчуку банк "Россия", который одним из первых попал под санкции ЕС и США.

В свою очередт "Севастопольский Морской банк" будет докапитализирован за счет 10-летних займов ЦБ РФ на 740,9 млн рублей, а позже присоединен к своему санатору – крымскому "Российскому национальному коммерческому банку" (РНКБ). РНКБ также находится под санкциями ЕС и США с 2014 года после аннексии Крыма Россией.

Напомним, российские банки до сих пор не работают в оккупированном Крыму из-за угрозы международных санкций.