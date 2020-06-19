Аэропорт "Львов" возобновил обслуживание международных рейсов

Международный аэропорт "Львов" им. Данила Галицкого возобновил обслуживание международных авиарейсов.

Об сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в Telegram, передает БизнесЦензор.

"Сегодня аэропорт Львова принимает и отправляет первые рейсы после возобновления регулярного пассажирского авиасообщения по направлениям: Львов-Берлин, Дортмунд-Львов, Львов-Дортмунд и Берлин-Львов", - написал Криклий.

Международный аэропорт "Львов" им. Данила Галицкого расположен в 6 км к югу от центра города.

Новый аэровокзальный комплекс, построенный к Евро-2012, введен в эксплуатацию 12 апреля 2012 года. Новый терминал общей площадью 39 тыс. кв. м имеет девять выходов на посадку, 28 стоек регистрации, два киоска саморегистрации, 18 пунктов прохождения паспортного контроля и 12 пунктов прохождения на предмет авиационной безопасности.

Основными направлениями международного сообщения, обслуживаемыми аэропортом, являются Варшава, Стамбул, Мюнхен, Вена, Баку, Салоники, Мадрид, Рим, Тель-Авив, Болонья, Радом, Ираклион, Минск, Бургас.

Пассажиропоток международного аэропорта "Львов" в 2019 году составил 2,217 млн человек, что на 38,8% больше, чем за 2018 год.