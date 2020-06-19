Кабмин назначил аудитора отчетности "Гарантированного покупателя" на рынке электроэнергии
Кабинет министров утвердил ООО "Бейкер Тилли Украина" аудитором финансовой отчетности государственного предприятия "Гарантированный покупатель" за 2019 год.
Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение Кабмина №691-р от 17 июня обнародовано на официальном правительственном портале.
Согласно сопроводительным документам, "Бейкер Тилли Украина" определен победителем аукциона по отбору аудитора, предложив за свои услуги 1,34 млн грн, передает Интерфакс-Украина.
ГП "Гарантированный покупатель" выкупает произведенную по "зеленому" тарифу электроэнергию и реализует ее на рынке "на сутки вперед". Предприятие также обеспечивает функционирование механизма PSO, для недопущения роста цен для населения.
Уровень расчетов "Гарантированного покупателя" перед производителями электроэнергии по "зеленому тарифу" с начала года по состоянию на 15 июня составляет 29%. За этот период "ГарПок" купил 4,49 млн МВт-ч "зеленой" электроэнергии, заплатив при этом 6,04 млрд грн.
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