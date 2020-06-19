Новый глава "Центрэнерго" не планирует увольнять "понятных" Коломойскому менеджеров

Гендиректор "Центрэнерго" Александр Корчинский считает, что прежде, чем увольнять топ-менеджеров государственной компании, которых связывали с Игорем Коломойским, нужно оценить их эффективность.

Об этом Корчинский заявил на брифинге, передает БизнесЦензор со ссылкой на Liga.net.

На вопрос, будет ли Корчинский инициировать увольнение Владимира Потапенко и Александра Уварова, которых связывают с Коломойским, он ответил: "Это должно быть сознательное и обоснованное решение. Оно должно быть не политическое, а экономическое. Я должен досконально разобраться в ситуации и понять, почему у компании убыток: плохо работает оборудование, дорогой уголь или кто-то по дешевке продает продукцию".

Гендиректор сообщил, что в его планах внедрить систему KPI, по которой он оценит эффективность менеджмента "Центрэнерго".

Корчинский также уточнил, что на сегодняшний день Потапенко находится в отпуске, а Уваров помогает ему войти в курс дел.

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Как сообщалось, глава Фонда государственного имущества Дмитрий Сенниченко заявил, что по результатам 2019 года убыток "Центрэнерго" составил 1,98 млрд грн, тогда как за 2018 год компания получила 500 млн грн прибыли. Кроме того, кредиторская задолженность компании составляет 4 млрд грн.

Напомним, в конце мая Фонд государственного имущества после трех месяцев неудачных попытоксменил подконтрольное Игорю Коломойскому врио генерального директора ПАО "Центрэнерго" Владимира Потапенко, который был назначен на должность в сентябре 2019 года.

После смены менеджмента энергокомпания начала заключать прямые договора на поставку электроэнегрии с предприятиями группы "Приват". Кроме того, после смены руководителя "Центрэнерго" подписало договор на поставку угля с ООО "Нафта Форс", учредитель и директор которой, по данным СМИ, имеет непосредственное отношение к деятельности группы "Приват".

Ранее СМИ сообщали, что государственная "Центрэнерго" перешла под контроль людей, близких к лидеру группы "Приват" Игорю Коломойскому. Сам же Коломойский эту информацию отрицал, однако в интервью Цензор.НЕТ назвал новое руководство компании "профессиональными и понятными людьми", признав, что консультирует Потапенко.

Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Як Коломойський використовує "Центренерго"