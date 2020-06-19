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Окружение Ляшко получит еще 590 миллионов за пожарные автомобили от ГСЧС

Окружение Ляшко получит еще 590 миллионов за пожарные автомобили от ГСЧС

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям договорилась с ООО "ТД "Эгритек" о закупке партии пожарных автомобилей на 590,2 млн грн.

Согласно данным на на портале ProZorro, ГСЧС закупит 74 пожарных автоцистерны различных моделей для пожаротушения и проведения спасательных работ у компании "ТД "Эгритек", передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина

Производителем техники является ООО "Пожмашина".

Как сообщалось, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в последние годы покупала у ООО "Промышленная компания "Пожмашина" пожарно-спасательные автомобили на сумму около 600 млн грн ежегодно.

Однако в июле 2019 года Черниговское территориальное отделение АМКУ оштрафовало ООО "ПК "Пожмашина" и ООО "МАН Трак энд Бас Юкрейн" за сговор на тендере ГосЧС по закупке пожарной техники в 2015 году, а также запретило этим компаниям участвовать в торгах.

Собственником ООО "ТД "Егритек" до апреля 2019 года был Александр Паляница – давний бизнес-партнер Аверьянова. Сейчас владельцем фирмы указан Александр Оскаленко.

Сейчас ООО "Промышленная компания "Пожмашина" зарегистрирована на британскую компанию "Гартек Груп Лтд.", ее бенефициаром указан Олег Аверьянов, который в 2015 году был первым заместителем председателя ГосЧС, и до сих пор возглавляет Черниговское отделение "Радикальной партии Олега Ляшко". Его помещения в 2016 года обыскивали в связи другим тендером на поставку пожарной техники, однако дело против него не дошло до суда.

Ранее фирма была записана на нынешнего директора Олега Борща, который баллотировался в Черниговский облсовет от "Радикальной партии Олега Ляшко".

Ляшко в своей декларации указывал, что получил от связанной с Аверьяновым фирмы "Асфа лайн" 2 млн грн якобы за продажу здания гаража в Прилуках.

Также известно, что лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко отказывался голосовать за законо о госбюджете на 2016 год,однако после того, как  в проект бюджета внесли почти 400 млн грн на закупку пожарной техники, "радикалы" сразу проголосовали "за".

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