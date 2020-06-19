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Кабмин выделил 141 миллион на повышение квалификации врачей

Кабмин выделил 141 миллион на повышение квалификации врачей

Кабинет министров выделил 141 млн грн Министерству здравоохранения из Фонда борьбы с COVID-19 на обеспечение непрерывного профессионального развития медиков.

Соответствующее постановление правительство приняло с доработкой на внеочередном заседании 19 июня, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Предлагается выделить Минздраву из Фонда борьбы с COVID-19 для обеспечения непрерывного профессионального развития врачей 141 млн грн. Эти средства необходимы для врачей, профессоров, которые принимают непосредственное участие в борьбе с коронавирусной болезнью, переобучают медработников. При формировании стабилизационного фонда эта сума была сокращена, мы сейчас возобновляем, потому что это средства - на зарплату врачам", - пояснил в ходе заседания министр здравоохранения Максим Степанов.

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