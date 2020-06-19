Аэропорт "Харьков" возобновил обслуживание международных рейсов

Международный аэропорт "Харьков" в 00:15 19 июня принял первый международный рейс после карантинного перерыва из Минска авиакомпании Belavia, обратно самолет отправился в 5:35.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение аэропорта, передает БизнесЦензор.

Как сообщается, Belavia возобновила регулярное авиасообщение Харьков-Минск, и теперь перелеты по этому направлению будут выполняться два раза в неделю – каждый понедельник и пятницу. С 4 июля добавятся субботние вылеты. Стоимость билетов составляет от 2,3 тыс. грн в одну сторону без учета багажа.

Аэропорт отмечает, что, прилетая в Харьков этим рейсом, пассажиры должны пройти температурный скрининг и самоизолироваться на 14 дней с использованием приложения "Дий вдома", поскольку Беларусь входит в страны "красной зоны". Иностранным гражданам, помимо этого, необходимо предъявить медицинскую страховку, которая покрывает лечение COVID-19 и обсервацию, или приобрести его в аэропорту после приземления.

Кроме того, в 21:50 в пятницу аэропорт также примет рейс Будапешт-Харьков от авиакомпании Wizz Air. Обратно в Венгрию самолет вылетит в 22:20. С этого дня рейсы в Будапешт будут выполняться по понедельникам и пятницам. Стоимость билетов стартует от 579 грн.

Аэропорт также обращает внимание, что по состоянию на 19 июня в Венгрии действует запрет на въезд некоторых категорий граждан. Поэтому перед путешествием просит ознакомиться с правилами въезда в страну. Прилетая в Венгрию, пассажиры также должны придерживаться 14-дневного карантина.

Иностранным пассажирам, которые летят в Харьков, необходимо предъявить медицинскую страховку, что покрывает лечение COVID-19 и обсервацию. Карантин в этом случае необходим только для граждан стран "красной зоны".