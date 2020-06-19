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приватизація (1324) Центренерго (452) ФДМУ (1352) Сенниченко Дмитро (58)

Глава ФГИ оценил стоимость "Центрэнерго" в "минус" 1,4 миллиарда

Глава ФГИ оценил стоимость

Государственная компания "Центрэнерго" стоит "минус" 1,4 млрд грн, если сравнивать ее задолженность со стоимостью активов.

Об этом на брифинге сообщил глава Фонда государственного имущества Дмитрий Сенниченко, передает БизнесЦензор со ссылкой на Liga.net.

Глава ФГИ напомнил, что за 2018 год "Центрэнерго" получило 500 млн грн прибыли, однако по результатам 2019 года убыток компании составил 1,98 млрд грн.

"Кроме этого также есть кредиторская задолженность. Она в районе 4 млрд грн. Компания находится в очень тяжелом состоянии", – отметил Сенниченко.

По его словам, Фонд ведет активную работу с правоохранительными органами в отношении виновных в убытках "Центрэнерго", пообещав в ближайшее время "определенные новости".

"С 2004 года из компании вывели около 100 млрд грн, было две неудачных попытки ее приватизации и попытка банкротства. Она была коррупционной кормушкой на протяжении всех правительств", – заявил Сенниченко.

По прогнозам главы ФГИ, приватизация Центрэнерго может состоятся во втором квартале 2021 года, поскольку подготовка к ее продаже может занять от 9 до 11 месяцев.

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Как сообщалось, в конце мая Фонд государственного имущества после трех месяцев неудачных попытоксменил подконтрольное Игорю Коломойскому врио генерального директора ПАО "Центрэнерго" Владимира Потапенко, который был назначен на должность в сентябре 2019 года.

После смены менеджмента энергокомпания начала заключать прямые договора на поставку электроэнегрии с предприятиями группы "Приват". Кроме того, после смены руководителя "Центрэнерго" подписало договор на поставку угля с ООО "Нафта Форс", учредитель и директор которой, по данным СМИ, имеет непосредственное отношение к деятельности группы "Приват".

Ранее СМИ сообщали, что государственная "Центрэнерго" перешла под контроль людей, близких к лидеру группы "Приват" Игорю Коломойскому. Сам же Коломойский эту информацию отрицал, однако в интервью Цензор.НЕТ назвал новое руководство компании "профессиональными и понятными людьми", признав, что консультирует Потапенко.

Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Як Коломойський використовує "Центренерго"

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Топ коментарі
+11
Это статья для зебила ни о чем не говорит. У Зебила всегда наготове ответ:- Порошенко вкрал. И любые аргкменты,шо при Порошенке Центрэнэрго был прибыльный,а стал убыточным с момента когда Зеленский усадил туда Коломойского,для зебила ничто.
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19.06.2020 18:18
+7
Перечитай еще раз статью,в ней приведены цифры. И выми соску из роту,а то ты уже в ней дырку прососал.
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20.06.2020 14:16
+5
Странно при барыге прибыль, а теперь убытки, коррупцию же побороли или нет?
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20.06.2020 08:41
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у жидомасонов все свачено) они всюду) хер бене шото предьявишь)
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19.06.2020 17:57 Відповісти
Это статья для зебила ни о чем не говорит. У Зебила всегда наготове ответ:- Порошенко вкрал. И любые аргкменты,шо при Порошенке Центрэнэрго был прибыльный,а стал убыточным с момента когда Зеленский усадил туда Коломойского,для зебила ничто.
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19.06.2020 18:18 Відповісти
при Порошенке Центрэнэрго был прибыльный,а стал убыточным

ЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ

С 2004 года из компании вывели около 100 млрд грн, было две неудачных попытки ее приватизации и попытка банкротства. Она была коррупционной кормушкой на протяжении всех правительств", - заявил Сенниченко.
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20.06.2020 13:17 Відповісти
Перечитай еще раз статью,в ней приведены цифры. И выми соску из роту,а то ты уже в ней дырку прососал.
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20.06.2020 14:16 Відповісти
Спец по соскам,а порохоотсос?Прочти сам,только не там где тебе хочется.
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20.06.2020 15:58 Відповісти
Вот интересно,зачем продавать "курицу,несущую золотые яйца"? Может надо материально наказать всех причастных к выдергиванию из нее "перьев",воровства ее "корма" и "яиц"? Кто довел до банкротства экономику,не соблюдая условия приватизации и прямо нарушая закон о приватизации ? У нас нет Фордов- у нас одни паразитические прокладки АО,ООО и пр "Рога с копытами" между гос.предприятиями и потребителями,нью-Шариковы,способные только "взять и поделить" созданное еще коммуняками при плановой экономике.Нет ни единого светлого пятна ,ни в какой отрасли экономики..Какие они "эффективные менеджеры" мы все видим-сидя у разбитого корыта некогда реального мощнейшего промышленного потенциала,который пытаются заменить цифровым фейком..Ну не работает в условиях Украины "рынок" и "рыночные отношения" -от слова совсем в крупном бизнесе,а малый и средний выживает как может.. Везде куда дотянулись шаловливые ручонки "реформаторов"-разруха и запустение.На очереди-энергетика,медицина,судебная система,перетасовка территориальных громад,создание бардака и хаоса там,где еще теплится здравый смысл, и что дальше? Может пора привести законодательство в строгое соответствие Конституции Украины и объявить 10 летний мораторий на все "реформы"(по опыту Румынии)? Запустить реальную экономику,рассчитаться с долгами ,у нас все для этого есть. Всем добра.
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19.06.2020 18:46 Відповісти
СХЕМА уроды- олигархи бизнесмены( воры,убийцы,мошенники,рекетиры)"сросшиеся" с государством(ФГИ) ,который типа "управляет" госимущества сначала загоняют госпредприятие( САМЫЕ РЕНТАБЕЛЬНЫЕ),затем банкротят,и забирают БЕСПЛАТНО( за долги,которые сами и создали). Делить уже мало осталось,но есть. Мрази или дериьанят за бесценок или режут на металлолом. Все хозяйствование. И "всякие" "гос" органы(управляющие имуществом на сотни миллиардов по закону "угандонив" стратегические предприятия почему то? не несут НИКАКОЙ ответственности. НИКАКОЙ. Наши деньги( сотни миллиардов- вложенных в строительство,развитие,инфраструктуру,логистику) превращают в УБЫТКИ и это считается"управление"НАШЕЙ собственностью. Зачем нам ТАКИЕ управляющие? Хочу что бы всех причастных к убыткам( вместо прибыли) преследовали по закону за НАНЕСЕНИЕ УЩЕРБА в особо крупных размерах.
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20.06.2020 07:16 Відповісти
Ты и причастен, тебя сажать надо
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20.06.2020 08:42 Відповісти
Зачем резать курицу, которая несет золотые яйца?, затем , что бы эти яйца не досталась владельцу этой курицы - народу, а по возможности власть и олгархи ее не зарежут, а украдут, что бы эти яйца продавать населению, власти с олигархами прихватизируют сырье и ресурсы пользующиеся монпльным положением в стране и спросом за рубежом и они не заинтересованы, что бы население зарабатывали ,знималось бизнесом, для этого они и крадут основные фонды потому и не созданы условия для ведения населением бизнеса в стране, чем беднее тем дешевле за кусок хлеба можно управлять, как в годы голодомора или в окружонном Ленинграде, за буханку хлеба с человека все соки выжимали,а если нет сил работать или сбережений,когда за буханку хлеба боьшевики обручальные кольца меняли ,то выхода нет, вот и сейчас движемся в пропасть, но власть думает,что за геноцид населения отвечать не будут потому они и не боятся.
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21.06.2020 21:55 Відповісти
прылесссна!
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20.06.2020 08:28 Відповісти
Странно при барыге прибыль, а теперь убытки, коррупцию же побороли или нет?
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20.06.2020 08:41 Відповісти
Еще во времена президентства Петра Порошенко в "Центрэнерго" "кормился" друг президента Игорь Кононенко, а непосредственно курировал схемы руководитель компании "Укрдонинвест" Виталий Кропачев,

По оперативным данным, убытки компании за 2019 год составили 2,5 млрд гривен, тогда как в 2018 прибыль составляла 500 млн гривен. Хотя справедливости ради стоит отметить, что 1,5 млрд гривен убытка компания получила еще в первом полугодии 2019 года.

Обое рябое.
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20.06.2020 13:25 Відповісти
Воруют всегда, и от этого одномоментно уйти не удасться, потому что не существует простых решений в стиле зебилов вроде "просто перестать стрелять". Но когда воруют с прибыли - это одно, а когда з убытка - это совсем другое...
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22.06.2020 12:50 Відповісти
при такой власти и правоохранительной системой у нас каждое предприятие огромный минус
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20.06.2020 12:23 Відповісти
загнать госсобственность в убытки и раздерибанить - классическая тактика Бени с незапамятных времен. Только изнание его людей способно вывести компанию на нормальную работу, как это уже было доказано на примере Укрнафты, Нафтогаза и прочих
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20.06.2020 13:09 Відповісти
Из предприятия начиная с 2004-го годы украли 100млрд. грн, а значит он сверхприбыльное и единственное что нужно сделать это навести там порядок и выгнать всех мародеров кормящихся за счет этого предприятия. А так для зебильных дегенератов их некомпетентность и потакание коррупции является главной причиной для дерибана последних прибыльных предприятий страны и ЗЕМЛИ. Тем боле продают их за суммы равные годовой или двухгодовой прибыли предприятий при нормальной работе, зато после прихватизации и регистрации новых владельцев в оффшорах налог на прибыль они платить уже не будут в бюджет нашей страны. так за счет чего зе-мародеры собираются наполнять бюджет Украины, зебильное стадо на органы начнут пускать?
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20.06.2020 18:28 Відповісти
Фарисеї, припиніть продавати українську власність !!! Держані підприємства дають на порядок більше доходу народу та казні, ніж приватизовані!!! Боріться з корупцією, а не подавайте олігархам українські активи !! МИ ВСЕ ПОВЕРНЕМ, ВИННІ БУДУТЬ ПОКАРАНІ!!!
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20.06.2020 23:33 Відповісти
ну тепер ЗЕнедоумок, може з чистою совістю подарувати цю компанію для бені.
що вони дарма так старалися
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21.06.2020 10:25 Відповісти
Как может предприятие работать в убыток, оно или работает или нет, но убытка не должно быть если не воруют, как при Одеском припортовом, когда назначалисть властью ставленика Фирташа и заводу Фирташ продавал газ по 450 $за 1 тыс.куб , а брал в России по 250, при этом в Германии с учетом транзита 280 , а удобрения продавались только одному покупателю,тому же -Фирташу по 280 за тонну, а себестоимости тонны удо
70% газа, по этой же схеме начала работать новая власть , через депутата Марынека, по такой же схеме использует власть народное майно-"Центрэнерго", через олигархов, завышают стоимость угля, и занижают стоимость э/э, а потом ее перепродают, тк может ФГМ и счетная палата, проведут проверку , а убытки отнесут на мошенников и кофискуют в пользу гос.предприятия, конечно если власть не ворует, как обещал новый гарант Конституции - защитник прав и свобод граждат согласно той же Конституции.
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21.06.2020 14:58 Відповісти
в статье гос измена есть пункт - нанесение ущерба экономической безопасности страны.
Статья 111. Государственная измена
Государственная измена, то есть деяние, умышленно совершенное гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины: переход на сторону врага в условиях военного положения или в период вооруженного конфликта, шпионаж, оказание иностранному государству, иностранной организации или их представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины,наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.
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21.06.2020 16:44 Відповісти
Могу назвать месяц с которого начался массовый отток денег. Когда беня в Украину вернулся?
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22.06.2020 06:50 Відповісти
нам нужно впускать в страну ФБР и ЦРУ,чтоб Коломойским и прочим давали по 7 пожизненных за преступления против государства и человечества
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22.06.2020 10:32 Відповісти

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