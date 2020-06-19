Глава ФГИ оценил стоимость "Центрэнерго" в "минус" 1,4 миллиарда
Государственная компания "Центрэнерго" стоит "минус" 1,4 млрд грн, если сравнивать ее задолженность со стоимостью активов.
Об этом на брифинге сообщил глава Фонда государственного имущества Дмитрий Сенниченко, передает БизнесЦензор со ссылкой на Liga.net.
Глава ФГИ напомнил, что за 2018 год "Центрэнерго" получило 500 млн грн прибыли, однако по результатам 2019 года убыток компании составил 1,98 млрд грн.
"Кроме этого также есть кредиторская задолженность. Она в районе 4 млрд грн. Компания находится в очень тяжелом состоянии", – отметил Сенниченко.
По его словам, Фонд ведет активную работу с правоохранительными органами в отношении виновных в убытках "Центрэнерго", пообещав в ближайшее время "определенные новости".
"С 2004 года из компании вывели около 100 млрд грн, было две неудачных попытки ее приватизации и попытка банкротства. Она была коррупционной кормушкой на протяжении всех правительств", – заявил Сенниченко.
По прогнозам главы ФГИ, приватизация Центрэнерго может состоятся во втором квартале 2021 года, поскольку подготовка к ее продаже может занять от 9 до 11 месяцев.
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Как сообщалось, в конце мая Фонд государственного имущества после трех месяцев неудачных попытоксменил подконтрольное Игорю Коломойскому врио генерального директора ПАО "Центрэнерго" Владимира Потапенко, который был назначен на должность в сентябре 2019 года.
После смены менеджмента энергокомпания начала заключать прямые договора на поставку электроэнегрии с предприятиями группы "Приват". Кроме того, после смены руководителя "Центрэнерго" подписало договор на поставку угля с ООО "Нафта Форс", учредитель и директор которой, по данным СМИ, имеет непосредственное отношение к деятельности группы "Приват".
Ранее СМИ сообщали, что государственная "Центрэнерго" перешла под контроль людей, близких к лидеру группы "Приват" Игорю Коломойскому. Сам же Коломойский эту информацию отрицал, однако в интервью Цензор.НЕТ назвал новое руководство компании "профессиональными и понятными людьми", признав, что консультирует Потапенко.
Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Як Коломойський використовує "Центренерго"
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С 2004 года из компании вывели около 100 млрд грн, было две неудачных попытки ее приватизации и попытка банкротства. Она была коррупционной кормушкой на протяжении всех правительств", - заявил Сенниченко.
По оперативным данным, убытки компании за 2019 год составили 2,5 млрд гривен, тогда как в 2018 прибыль составляла 500 млн гривен. Хотя справедливости ради стоит отметить, что 1,5 млрд гривен убытка компания получила еще в первом полугодии 2019 года.
Обое рябое.
що вони дарма так старалися
70% газа, по этой же схеме начала работать новая власть , через депутата Марынека, по такой же схеме использует власть народное майно-"Центрэнерго", через олигархов, завышают стоимость угля, и занижают стоимость э/э, а потом ее перепродают, тк может ФГМ и счетная палата, проведут проверку , а убытки отнесут на мошенников и кофискуют в пользу гос.предприятия, конечно если власть не ворует, как обещал новый гарант Конституции - защитник прав и свобод граждат согласно той же Конституции.
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