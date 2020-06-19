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Кабмин дополнительно выделил 2,3 миллиарда для финансирования 332 медучреждений

Кабмин дополнительно выделил 2,3 миллиарда для финансирования 332 медучреждений

Кабинет министров Украины выделил дополнительное финансирование 332 медучреждений на сумму 2,33 млрд грн, а также экстренной медпомощи на сумму 1,26 млрд грн.

Соответствующее постановление "О внесении изменений в порядок реализации программы гарантий медицинского обслуживания населения 2020 года" правительство приняло с трехдневной доработкой на внеочередном заседании 19 июня, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Что предвидится изменениями – поддержка введения пакета механизма поддержки медучреждений, на которые мы планируем добавить 2,33 млрд грн. Это те 332 медучреждения, которые остались с дефицитом финансирования в 2020 году по сравнению с 2019 годом и были на грани закрытия из-за финансирования -50%. Это противотуберкулезные службы, психиатрические, районные, инфекционные больницы. Теперь на их финансирование будет выделяться средств на уровне не менее, чем в 2019 году. Эти изменения стартуют с 1 июля 2020 года", – заявил в ходе заседания министр здравоохранения Максим Степанов.

"Дополнительно этим актом мы изменяем пакеты по острому инфаркту миокарда и острому мозговому инсульту – вместо 16 001 грн инфаркта сумма будет 30 109 грн, инсульт – с 19 332 грн увеличится до 26 947 грн. Также мы добавляем на экстренную медпомощь, существенно увеличивая ставку за предоставление такой помощи – на 1,26 млрд грн", – сказал Степанов.

Кроме того, согласно постановлению, продолжается финансирование медучреждений по глобальной ставке.

"Также мы изменяем финансирование медучреждений в связи с COVID-19 – продолжаем глобальную ставку еще на третий квартал, потому, что плановые госпитализации все равно находятся в ограниченном состоянии", – добавил Степанов.

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