Суд оштрафовал главу Офиса Зеленского и главного санврача на 17 тысяч за нарушение карантина

Суд оштрафовал на 17 тысяч гривен руководителя Офиса президента Андрея Ермака, его первого заместителя Сергея Трофимова, главного санитарного врача Виктора Ляшко, председателя Хмельницкой областной государственной администрации Дмитрия Габинета, мэра Хмельницкого Александра Симчишина и владельца кафе Андрея Мельниченко за нарушение карантинных ограничений.

Об этом сообщает пресс-служба Хмельницкого горрайонного суда, передает БизнесЦензор.

Суд установил, что 3 июня около 17:30 указанные лица находились в общественном сооружении, одном из кафе по ул. Проскуривской в Хмельницком без средств индивидуальной защиты, в частности защитных масок, нарушив таким образом установленные Кабмином правила карантина.

"Ни один из правонарушителей на заседание не явился. Каждого из них (кроме президента) суд признал виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 44-3 Кодекса об административных правонарушениях и наложил на них наказание в виде штрафа в размере 1 000 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 17 000 гривен. Взыскано также 420 гривен 40 копеек судебного сбора в пользу государства", – отмечается в сообщении.

В суде напомнили, что постановление может быть обжаловано в Хмельницкий апелляционный суд в течение десяти дней со дня его вынесения.

Как сообщалось, ранее в пятницу Хмельницкий городской районный суд приостановил производство в отношении президента Владимира Зеленского за нарушение карантина и обратился в Верховный суд с просьбой предоставить разъяснение, может ли быть глава государства привлечен к административной ответственности, будучи неприкасаемым, согласно Конституции.

Напомним, по факту нарушения карантинных ограничений в одном из кафе Хмельницкого во время рабочей поездки в регион президента Владимира Зеленского 3 июня полицейскиесоставили административные протоколы на собственника и посетителей кафе, передав их в суд.

В том числе админпротоклы по ст. 44-3 (нарушение правил карантина людей) были составлены в отношении президента Владимира Зеленского, руководителя Офиса президента Андрея Ермака, его первого заместителя Сергея Трофимова, главного государственного санитарного врача Виктора Ляшко, главу Хмельницкой областной государственной администрации Дмитрия Габинета и Хмельницкого городского голову Александра Симчишина. Наказание по указанной статье предусмотрено в виде штрафа в размере от 17 тыс. до 34 тыс. грн.

Напомним, 3 июня во время визита в Хмельницкий Зеленский с делегацией выпил кофе в местной кофейне, которая, согласно постановлению Кабмина, не могла принимать посетителей в помещении минимум до 5 июня. Соответствующее фото обнародовала пресс-служба президента.

Позже Зеленский и Ляшко поясняли, что якобы таким образом президент проводил проверку готовности кафе к работе после ослабления карантина.