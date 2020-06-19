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карантин (2077) Львівщина (260)

Во Львовской области вновь продлили карантин

Во Львовской области вновь продлили карантин

Во Львовской области карантин продлен до 22 июня.

Об этом сообщил глава Львовской ОГА Максим Козицкий в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Показатели заболеваемости COVID-19 не позволяют ослабить карантин в области. Карантин в регионе продлили до понедельника", - написал Козицкий. 

По его словам, за предыдущие сутки на Львовщине зафиксировано 142 новых больных коронавирусом, 81 из них - жители Львова.

"Мы принимаем все необходимые меры, чтобы сдержать распространение коронавирусной инфекции в области, продолжаем усиленно оснащать больницы и врачей всем необходимым. Еще раз подчеркиваю, что коронавирус - не выдумка и не миф, как некоторые думают, а абсолютно реальная опасность, подстерегающая наше равнодушие и легкомыслие", - подчеркнул Козицкий.

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