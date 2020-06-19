Во Львовской области вновь продлили карантин

Во Львовской области карантин продлен до 22 июня.

Об этом сообщил глава Львовской ОГА Максим Козицкий в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Показатели заболеваемости COVID-19 не позволяют ослабить карантин в области. Карантин в регионе продлили до понедельника", - написал Козицкий.

По его словам, за предыдущие сутки на Львовщине зафиксировано 142 новых больных коронавирусом, 81 из них - жители Львова.

"Мы принимаем все необходимые меры, чтобы сдержать распространение коронавирусной инфекции в области, продолжаем усиленно оснащать больницы и врачей всем необходимым. Еще раз подчеркиваю, что коронавирус - не выдумка и не миф, как некоторые думают, а абсолютно реальная опасность, подстерегающая наше равнодушие и легкомыслие", - подчеркнул Козицкий.