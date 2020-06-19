Средняя цена на автогаз в крупнейших сетях АЗС достигла 11,4 грн за литр

За неделю с 12 по 19 июня цены на сжиженный газ в крупных сетях АЗС выросли в среднем на 40 копеек за литр – до 11,37 грн/л.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Так, в розничной сети "Привата" за неделю в среднем цены повысились на 41 копейку – до 10,53-10,60 грн/л. При этом в ряде областей, например в Черновицкой и Николаевской, газ подорожал на 75-85 коп./л, в остальных регионах – на 25-60 коп./л.

Примерно на 50 копеек за литр выросла цена сжиженного газа и в сети WOG, составив на 19 июня в среднем 12,21 грн/л.

На АЗС ОККО цены на газ повысились на 33 копейки – 12,06 грн/л.

Наибольшее подорожание ресурса отмечено в сети SOCAR – за неделю цена выросла с 11,32 до 12,16 грн/л (рост на 84 коп./л).

Такие сети как "Автотранс", "БРСМ-Нафта", Glusco, Chipo, "Род-Ник" за неделю подняли цены на 35-50 коп./л.

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Как сообщалось, неделей ранее средняя цена автогаза впервые за полтора года поднялась до отметки 50% от цены бензина марки А-95. 19 июня это соотношение выросло до 52%.

В целом за неделю с 5 по 12 июня средняя цена сжиженного газа в сетях АЗС выросла на 40 копеек (на 3,9%) – до 10,97 грн/л.

Розничные цены автогаза стали расти в начале мая из-за резкого повышения спроса. Перед этим повышением соотношение цены газа к бензину А-95 составляло 37,6%.

Всего же с начала мая по 19 июня средняя розничная цена газа выросла на 38% (на 3,16 грн/л) – с 8,22 до 11,37 грн/л.