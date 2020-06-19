Крупные сети АЗС начали повышать цены на бензин

Розничные операторы АЗС, работающие в эконом-сегменте, на текущей неделе перешли к повышению цен на бензины.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

В частности сеть Avantage повысила цены на своих станциях в Киеве и области на 50 копеек за литр. Так, цена на А-92 выросла с 16,45 до 16,95 грн/л, а на бензин А-95 и на дизтопливо – с 17,45 до 17,95 грн/л.

"БРСМ-Нафта" в столичном регионе подняла цены на 30 копеек только на бензины, оставив стоимость дизтоплива на прежнем уровне. В итоге А-92 в этой сети подорожал с 17,45 до 17,75 грн/л, А-95 – с 18,45 до 18,75 грн/л.

Сеть Motto подняла цены на бензины на 20 копеек за литр: до 16,58 грн/л за А-92 и 17,58 грн/л за А-95.

В свою очередь сеть AMIC повысила стоимость топлива на определенных станциях сразу на 1 грн/л. При этом на АЗС этой сети в Киевском регионе цены на топливо были повышены сразу на 1,20 грн/л.

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Также рост розничных цен зафиксирован в Харьковском регионе, где стоимость бензинов повысили Marshal (на 40 коп./л на бензины), "Укргаздобыча" (на 50 коп./л) и Motto (на 30 коп./л).

Напомним, с конца марта по начало мая розничные операторы массово снижали цены вслед за импортными котировками. За почти два месяца цены в среднем упали на 2,65 грн/л.