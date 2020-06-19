СБУ провела обыски в Ассоциации международных перевозок (обновлено)

Служба безопасности Украины провела обыски в офисе Ассоциации международных перевозок, а также аффилированных страховых компаниях.

Как сообщает пресс-центр СБУ, следственные действия связаны с расследованием сделки руководителей Ассоциации со средствами участников рынка, передает БизнесЦензор.

В частности, оперативники спецслужбы установили, что Ассоциация течение 2017-2020 годов получила от компаний, которые занимаются международными пассажирскими и грузовыми перевозками, более 300 млн грн платежей и взносов.

По версии следствия, руководство общественной структуры осуществляло обязательное страхование перевозчиков через аффилированную с директором компании по завышенным тарифам.

"Большую часть денег должностные лица выводили в тень через бестоварные операции с фирмами с признаками фиктивности. По заключению профильных экспертов, из-за действий руководства расценки на услуги ассоциации украинских перевозчиков были искусственно завышены, а государственный бюджет недополучил десятки миллионов гривен", – подчеркивается в сообщении.

Как сообщалось, президенту Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Украины Леониду Костюченко принадлежит страховая компания "Перша".

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В рамках расследования дела правоохранители провели в Киеве и Киевской области обыски в офисе Ассоциации, аффилированных страховых компаниях и фиктивных фирмах.

"Во время следственных действий были изъяты финансовые и бухгалтерские документы, подтверждающие проведение фиктивных операций, печати отечественных и иностранных компаний, через которые средства переводили в наличные. Также обнаружены черновые записи, чистые бланки финансово-хозяйственных документов подставных коммерческих структур, и большую сумму неучтенной наличности", – сообщают в СБУ.

В данное время продолжается досудебное следствие для привлечения к ответственности всех организаторов и участников сделки.

Операцию проводило Главное управление контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ совместно со Следственным управлением Офиса крупных налогоплательщиков ГФС под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.