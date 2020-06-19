Суд отказался штрафовать Зеленского за нарушение правил карантина

Хмельницкий городской районный суд приостановил производство в отношении президента Владимира Зеленского за нарушение карантина и обратился в Верховный суд с просьбой предоставить разъяснение, может ли быть глава государства привлечен к административной ответственности, будучи неприкасаемым, согласно Конституции.

Такое решение огласил судья Андрей Мисинкевич, передает БизнесЦензор со ссылкой на Cлово і Діло.

Как сообщалось, по факту нарушения карантинных ограничений в одном из кафе Хмельницкого во время рабочей поездки в регион президента Владимира Зеленского 3 июня полицейские составили административные протоколы на собственника и посетителей кафе, передав их в суд.

В том числе админпротоклы по ст. 44-3 (нарушение правил карантина людей) были составлены в отношении президента Владимира Зеленского, руководителя Офиса президента Андрея Ермака, его первого заместителя Сергея Трофимова, главного государственного санитарного врача Виктора Ляшко, главу Хмельницкой областной государственной администрации Дмитрия Габинета и Хмельницкого городского голову Александра Симчишина. Наказание по указанной статье предусмотрено в виде штрафа в размере от 17 тыс. до 34 тыс. грн.

Напомним, 3 июня во время визита в Хмельницкий Зеленский с делегацией выпил кофе в местной кофейне, которая, согласно постановлению Кабмина, не могла принимать посетителей в помещении минимум до 5 июня. Соответствующее фото обнародовала пресс-служба президента.

Позже Зеленский и Ляшко поясняли, что якобы таким образом президент проводил проверку готовности кафе к работе после ослабления карантина.