Подписан меморандум о развитии скоростного интернета вдоль автотрасс, – Криклий

Министерство инфраструктуры, Министерство цифровой трансформации, Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор"), Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ) и украинские интернет-ассоциации подписали меморандум о сотрудничестве в сфере развития широкополосного доступа к сети интернет на дорогах.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу министерства.

В соответствии с меморандумом все его стороны будут осуществлять сотрудничество по направлению внедрения интеллектуальных транспортных систем и их обустройства на автодорогах общего пользования государственного значения.

Отмечается, что, в частности, "Укравтодор" при закупках по капитальному ремонту этих автопутей будет включать в требования заказчика положения по развитию широкополосного доступа в интернет, а также инфраструктуры, необходимой для проведения кабельной линии электросвязи.

"Мы хотим, чтобы во время капитального ремонта этих дорог одним из требований к заказчику было развитие необходимой инфраструктуры для проведения кабельной линии электросвязи, чтобы был широкополосный доступ к интернету. Это позволит внедрять интеллектуальные транспортные системы, которые очень важны для повышения безопасности на транспорте и предотвращения возможных ДТП, мониторинга движения и эффективного управления транспортными потоками", – уточнил Кликлий.