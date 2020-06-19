НКРЭКУ обнародовала проект решения об учетверении тарифа "Укрэнерго" с августа. ДОКУМЕНТ

Согласно проекту решения Нацкомиссии по регулированию энергетики и комуслуг (НКРЭКУ) тариф на передачу электроэнергии ЧАО НЭК "Укрэнерго" с 1 августа 2020 года должен увеличится со 155,4 грн/МВт*ч до 596,48 грн/МВт*ч или почти в четыре раза.

Об это говорится в проекте постановления НКРЭКУ, который публикует БизнесЦензор.

Соответствующий документ вносит изменения в постановление НКРЭКУ №2668 от 10 декабря 2020 года, которым на 2020 год был установлен тариф на передачу "Укрэнерго" на уровне 155,4 грн без НДС.

"В пункте 1, цифры "155,4" изменить на "596,48", - говорится в проекте решения.

Также, по информации БизнесЦензор, с 1 августа планируется увеличение тарифов для операторов систем распределения (ОСР) – облэнерго.

По расчетам потребителей, с которыми общался БЦ, конечный тариф на электроэнергию для крупных промышленных предприятий вырастит с 1,5 до 2 грн/кВт*ч.

Напомним, 17 июня глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк заявил, что заложенные в подписанном правительством с производителями электроэнергии из возобновляемых источников (ВИЭ) меморандуме условия погашения накопившейся перед ними задолженности могут привести к росту тарифа оператора системы передачи НЭК "Укрэнерго" более чем в три раза.

10 июня Кабмин подписал меморандум с объединениями предприятий ВИЭ о снижении "зеленого" тарифа для СЭС мощностью от 1 МВт на 15%. Для ВЭС снижение тарифа составит 7,5%. Среди положений меморандума обозначен пересмотр тарифа НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии для компенсации по "зеленому" тарифу.

Напомним, что при запуске оптового рынка электроэнергии в 2019 году тариф на передачу НЭК "Укрэнерго" был определен на уровне 356,4 грн/МВт. Тогда крупные потребители заявили о том, что такой рост тарифа лишает их рентабельности.

В результате, ферросплавная группа компаний Игоря Коломойского через суд заблокировала действие решения НКРЭКУ для предприятий группы. Общая сумма неуплаты составила 420 млн грн.