БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
927 відвідувачів онлайн
Новини
19 126 27
тарифи (1242) електроенергія (4082) Укренерго (1900) НКРЕКП (1437)

НКРЭКУ обнародовала проект решения об учетверении тарифа "Укрэнерго" с августа. ДОКУМЕНТ

НКРЭКУ обнародовала проект решения об учетверении тарифа

Согласно проекту решения Нацкомиссии по регулированию энергетики и комуслуг (НКРЭКУ) тариф на передачу электроэнергии ЧАО НЭК "Укрэнерго" с 1 августа 2020 года должен увеличится со 155,4 грн/МВт*ч до 596,48 грн/МВт*ч или почти в четыре раза.

Об это говорится в проекте постановления НКРЭКУ, который публикует БизнесЦензор.

Соответствующий документ вносит изменения в постановление НКРЭКУ №2668 от 10 декабря 2020 года, которым на 2020 год был установлен тариф на передачу "Укрэнерго" на уровне 155,4 грн без НДС.

"В пункте 1, цифры "155,4" изменить на "596,48", - говорится в проекте решения.

Также, по информации БизнесЦензор, с 1 августа планируется увеличение тарифов для операторов систем распределения (ОСР) – облэнерго.

По расчетам потребителей, с которыми общался БЦ, конечный тариф на электроэнергию для крупных промышленных предприятий вырастит с 1,5 до 2 грн/кВт*ч.

Напомним, 17 июня глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк заявил, что заложенные в подписанном правительством с производителями электроэнергии из возобновляемых источников (ВИЭ) меморандуме условия погашения накопившейся перед ними задолженности могут привести к росту тарифа оператора системы передачи НЭК "Укрэнерго" более чем в три раза.

10 июня Кабмин подписал меморандум с объединениями предприятий ВИЭ о снижении "зеленого" тарифа для СЭС мощностью от 1 МВт на 15%. Для ВЭС снижение тарифа составит 7,5%. Среди положений меморандума обозначен пересмотр тарифа НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии для компенсации по "зеленому" тарифу.

Напомним, что при запуске оптового рынка электроэнергии в 2019 году тариф на передачу НЭК "Укрэнерго" был определен на уровне 356,4 грн/МВт. Тогда крупные потребители заявили о том, что такой рост тарифа лишает их рентабельности.

В результате, ферросплавная группа компаний Игоря Коломойского через суд заблокировала действие решения НКРЭКУ для предприятий группы. Общая сумма неуплаты составила 420 млн грн.

НКРЭКУ обнародовала проект решения об учетверении тарифа Укрэнерго с августа 01
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Топ коментарі
+30
ну, так эпоха бедности ж закончилась.
Теперь набравшему жирка народцу пора и раскошелиться...
Спросите, с чего это в 4 раза?
"Просто надо верить"(с)
показати весь коментар
19.06.2020 16:15
+18
Вот непонятно,сначала создали геморройную проблему энергетической отрасли,приняв в 2018г антиконституционные (ст13) "рознично-рыночные" законы,суть которых заключалась в посадке на шею успешным гос. энергетикам(АЭС,ГЭС и ТЭЦ) - частных глистов-паразитов АО,ООО и пр "Рогов с копытами"(платежка №1),рукозадых "менеджеров",которые развалили прекрасно работающие балансы,внедрив "троянских коней"-"альтернативно-зеленых" говнюков,перехвативших 60 млрдные прибыли тех же атомщиков. А НКРЕКП-создала им "крышу"для ценового беспредела,обязав гос.предприятие "гарантированный покупатель" приобретать вне рыночных законов конкуренции фактически ворованную у АЭС "альтернативную" энергию,которая без гос.поддержки,за счет АЭС,ТЭЦ и ГЭС- -одноногий инвалид на протезах.Опыт Германии-в помощь. Созданы все условия для банкротства АЭС,ТЭЦ и ГЭС,впрочем как и угольной отрасли в целом..Если учесть-что энергетика-основа экономики,и с ее развалом все накроется медным тазом-то "реформаторов" можно поздравить с успешным выполнением миссии. Впрочем отмена антиконституционных законов и приведение отрасли к положению до 2018г( гос.регулирование балансов,упразднениеАО) не даст отрасли развалиться окончательно. Всем добра.
показати весь коментар
19.06.2020 19:10
+16
Производители, так называемой, зеленой энергетики в первую очередь должны пользовать свою электроэнергию на своих заводах ,банках и параходах,.а не пользовать все население по завышенным тарифам.А атомку оставьте в покое.НРЕКУ-кукареку разогнать ,как пособников разных проходимцев.После повышения тарифов, страну захлестнет волна не платежей,а это будет ЖО*А.
показати весь коментар
20.06.2020 10:18
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ну, так эпоха бедности ж закончилась.
Теперь набравшему жирка народцу пора и раскошелиться...
Спросите, с чего это в 4 раза?
"Просто надо верить"(с)
показати весь коментар
19.06.2020 16:15 Відповісти
а сектантьі отвечают, с придьіханием так, "Я ему верю!!!!!!"
показати весь коментар
19.06.2020 20:22 Відповісти
зе экономика
показати весь коментар
19.06.2020 16:29 Відповісти
Зеленые, это ...опа, или это норма? Так должно быть?
показати весь коментар
19.06.2020 16:40 Відповісти
Шото зелень молчит... Очень интересно выслушать их мнение по этому поводу и по поводу других досягнэнь зе!ли.
показати весь коментар
22.06.2020 11:47 Відповісти
Порох им бненравился.
показати весь коментар
19.06.2020 17:07 Відповісти
значит опять будут грабить...
показати весь коментар
19.06.2020 18:08 Відповісти
Вот непонятно,сначала создали геморройную проблему энергетической отрасли,приняв в 2018г антиконституционные (ст13) "рознично-рыночные" законы,суть которых заключалась в посадке на шею успешным гос. энергетикам(АЭС,ГЭС и ТЭЦ) - частных глистов-паразитов АО,ООО и пр "Рогов с копытами"(платежка №1),рукозадых "менеджеров",которые развалили прекрасно работающие балансы,внедрив "троянских коней"-"альтернативно-зеленых" говнюков,перехвативших 60 млрдные прибыли тех же атомщиков. А НКРЕКП-создала им "крышу"для ценового беспредела,обязав гос.предприятие "гарантированный покупатель" приобретать вне рыночных законов конкуренции фактически ворованную у АЭС "альтернативную" энергию,которая без гос.поддержки,за счет АЭС,ТЭЦ и ГЭС- -одноногий инвалид на протезах.Опыт Германии-в помощь. Созданы все условия для банкротства АЭС,ТЭЦ и ГЭС,впрочем как и угольной отрасли в целом..Если учесть-что энергетика-основа экономики,и с ее развалом все накроется медным тазом-то "реформаторов" можно поздравить с успешным выполнением миссии. Впрочем отмена антиконституционных законов и приведение отрасли к положению до 2018г( гос.регулирование балансов,упразднениеАО) не даст отрасли развалиться окончательно. Всем добра.
показати весь коментар
19.06.2020 19:10 Відповісти
НУ во первых это повышение ТАРИФА для предприятий, А предприятия, заводы и пароходы практически все в руках наших "бедных " депутатов и политиков, которые цены на свои товары приравняли до европейских, а пенсии и зарплаты у жителей украинские - ВОТ пусть они и разкошеливаються
показати весь коментар
20.06.2020 09:54 Відповісти
у мене родичі живуть в Європі, так по більшості цін ми їх переплюнули.
показати весь коментар
20.06.2020 10:30 Відповісти
Хвора на відсутність мізків. Я підприємець, не депутат.І таких більшість. Вже наша продукція не конкурентна з Європою та сусідами. У них нижчі тарифи на енергетику, газ, паливо. В усьому світі тарифи для населення вищі, ніж для промисловості. Промисловість- оптовий споживач, від діяльності якого залежать інші споживачі. Населенняи-кінцевий споживач.
показати весь коментар
20.06.2020 10:54 Відповісти
Вага твоїх мізків = ZERO. Даже пояснювати не хочу, чому.
показати весь коментар
20.06.2020 15:19 Відповісти
Ви дійсно в це вірите? То ж, коли хліб подорожчає, не питайте, чому, просто згадайте, скільки підприємств у ланцюгу від зерна до крамниці. І кожен заплатить підвищенмй тариф.
показати весь коментар
20.06.2020 18:44 Відповісти
Производители, так называемой, зеленой энергетики в первую очередь должны пользовать свою электроэнергию на своих заводах ,банках и параходах,.а не пользовать все население по завышенным тарифам.А атомку оставьте в покое.НРЕКУ-кукареку разогнать ,как пособников разных проходимцев.После повышения тарифов, страну захлестнет волна не платежей,а это будет ЖО*А.
показати весь коментар
20.06.2020 10:18 Відповісти
Кто-то есть понимающий" Пояснить, что за хрень происходит?
показати весь коментар
20.06.2020 11:07 Відповісти
Просто Украину подводят к дефолту по приказу кремля.
показати весь коментар
20.06.2020 13:36 Відповісти
Бандит"Ахметка" рулить!!!
показати весь коментар
22.06.2020 09:25 Відповісти
Повышают цэны. На всё))
показати весь коментар
22.06.2020 11:49 Відповісти
економічно обгрунтовані ціни
показати весь коментар
20.06.2020 19:13 Відповісти
Именно так. В 5 раз. И это мы еще не добрались до настоящих цэн. Впереди повышение в 20 раз.
показати весь коментар
22.06.2020 11:50 Відповісти
Сначала при образовании этого ещё одного счета говорили что суммарная стоимость э/э НЕ увеличится,а даже уменьшится. Затем уродцы говорят что если не увеличивать плату то ведь поставлять будет не почем. И затем,как бы собой разумеется появляется ОТДЕЛЬНЫЙ счёт,и плата,которая сначала должна была уменьшится на стоимость распределения,но почему то не уменьшилась,а осталась прежней. И теперь за счёт "небольшой но очень необходимой "реформы",которая выполнена конечно же в наших интересах" счёт расчет в арифметической прогрессии. Так между прочим при подорожании на ПЯТЬ процентов перед гражданами США выступает президент и оправдывается. В Украине допускается ТУПО поднять цену на э/э на 25% и ничего. Надо ЛОХАМ просто это сообщить. Затем ещё поднять и ещё. Как же это быдло возбудить( вместо сракой или нет кто то зарабатывает где то в Раде) к защите своих прав? Ну как заставить выходить на улицу с лозунгами ВЫГНАТЬ всех к ***..й матери кто покушается в СОЦИАЛЬНОЙ( по Конституции) державе на ОДНУ НАШУ КОПЕЙКУ,ибо с нее все начинается.******** просто сообщают что ПРОСТО хотят поднять стоимость э/э когда **** она ВЕЗДЕ дешевеет. Это поразительное рабское( не умеющее отстаивать свои права,данные богом на СВОЕЙ земле)НАСЕЛЕНИЕ .Поразительно.
показати весь коментар
20.06.2020 22:45 Відповісти
Сегодня люди просто запутались в этих "Энергах" - Центрэнерго, Укрэнерго, Центроатом, облэнерго и т.п. Нужно, чтобы власть дала расширенное описание всех этих "Энергов" - кто и что и что они делают для населения и государства. Абсолютно не понятно - ну увеличили в четверо тариф Укрэнерго, ну и что далее, а как это коснется населения? Если не коснется, то зачем народу такие новости впаривать?
показати весь коментар
21.06.2020 14:46 Відповісти
ахметов прыгает от радости
показати весь коментар
21.06.2020 16:25 Відповісти
Ахахаха!!! Как весело жить, столько всего интересного! Так прикольно наблюдать за дураками, и их так много...
показати весь коментар
21.06.2020 21:10 Відповісти
НКРЭКУ обнародовала проект решения об учетверении тарифа "Укрэнерго" с августа - Цензор.НЕТ 1483
показати весь коментар
21.06.2020 22:05 Відповісти
Кто виноват? Ага! Те кто производит и продает солнечную энергию по сверхдорогим цнам. Что делать? Если правительство плодит энерго-эксплуататоров то нужно а) выгнать правительство или б) разбивать в хлам солнечные панели всюду где их видишь так как каждый владелец панели твой лютый враг и паразит. В любом случае необходим погром.
показати весь коментар
22.06.2020 03:19 Відповісти
Прям праздник какой-то...
показати весь коментар
22.06.2020 13:40 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 