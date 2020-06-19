Рада продлила до 2021 года действие закона, касающегося лечения коронавируса

Верховная Рада продлила до 1 января 2021 года действие закона о внесении изменений в законы, касающиеся обеспечения лечения, вызванного коронавирусной болезнью (COVID-19).

За соответствующий законопроект №3636 в целом 311 народных депутатов, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Срок действия закона заканчивался 1 июля 2020 года, но депутаты в связи с угрозой роста заболевания населения на COVID-19 внесли изменения в раздел II Заключительных положений и продлили его действие до 1 января 2021 года.

Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения лечения коронавирусной болезни (COVID-19)" от 30 марта 2020 года, в частности, предусматривает применение с согласия пациента новых методов профилактики, диагностики, лечения, реабилитации и лекарственные средства, которые находятся на рассмотрении в установленном порядке, но еще не допущены к применению, а также незарегистрированные лекарственные средства. В частности, закон разрешает применять в Украине для лечения пациентов с COVID-19 незарегистрированные лекарственные средства, рекомендованные официальным органом Соединенных Штатов Америки, стран - членов Европейского cоюза, Великобритании, Швейцарской Конфедерации, Японии, Австралии, Канады, Китайской народной республики, государства Израиль для лечения коронавирусной болезни COVID-19 в соответствующей стране.

Кроме того, закон разрешает применять зарегистрированные лекарственные средства по показаниям, которые не указаны в инструкции для медицинского применения при наличии доказанной эффективности по лечению коронавирусной болезни (так называемой off-label use) и/или если такие лекарственные средства рекомендованы официальным органом Соединенных Штатов Америки, стран - членов Европейского союза, Великобритании, Швейцарской Конфедерации, Японии, Австралии, Канады, Китайской народной республики, государства Израиль для лечения коронавирусной болезни в соответствующей стране.

Порядок назначения и применения таких лекарственных средств устанавливается Минздравом.