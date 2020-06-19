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ДУСЯ (93) Зеленський (2438) призначення (1127)

Зеленский назначил Лысого главой Управления делами президента

Зеленский назначил Лысого главой Управления делами президента

Президент Владимир Зеленский назначил Игоря Лысого временно исполняющим обязанности руководителя Государственного управления делами.

Как передает БизнесЦензор, соответствующий указ №27 от 18 июня обнародован на сайте главы государства.

Лысый занимает должность заместителя главы ГУД с января 2020 года. Согласно декларации, он вместе с женой владеет чешской компанией Praga Strasnice Trading, домом в Хмельницкой области и арендует жилье в Киеве. Кроме того Лысый указал $32,15 тыс., 225,3 тыс. грн и 297,5 тыс. евро наличными, тогда как его жена якобы отказалась предоставить информацию о своих сбережениях.

Как сообщалось, другим своим указом президент Владимир Зеленский уволил с должности руководителя Государственного управления делами Сергея Борзова, назначив его главой Винницкой областной государственной администрации. 

Зеленский назначил Борзова руководителем Государственного управления делами с 1 августа.

Борзов в июне 2014 году был назначен президентом Петром Порошенко заместителем главы Государственного управления делами и с конца лета 2015 года до июля 2017 года выполнял обязанности главы ГУД, после того как глава госуправления Сергей Березенко стал нардепом и до назначения на эту должность Ивана Куцика.

До назначения на госслужбу Борзов работал директором команды Клуба веселых и находчивых "Винницкие перцы", команды КВН "Сборная Украины". Также работал в ООО "Телевизионное творческое объединение Александр Масляков и Компания".

Жена чиновника Ирина Борзова является председателем ОО "Развитие. Развитие", владеющего сетью кафе "Вкусный Еж", и является совладельцем гостиницы в Судаке. Она баллотировалсь в Верховную Раду по мажоритарному округу №14 в Виннице от президентской партии "Слуга народа" и избрана народным депутатом.

Отец Ирины Борзовой – Наум Баруля – тоже известный юморист, 10 лет возглавлял компанию "АМиК" Александра Маслякова, а до последнего времени руководил проектом "Лига Смеха" Зеленского. Баруля ялвяется совладельцем ООО "Продюссерский центр Лига Смаха" вместе с ближайшим окружением Зеленского, который передал им свои доли в бизнесе после избрания президентом.

Как выяснили журналисты, за время руководства ГУД Борзов успел бесплатно получить от государства квартиру на Печерске для своей семьи площадью 190 кв.м. При этом в квартиру вписали не только главу ГУД с женой, но и еще четырех родственников, что позволило увеличить площадь полученного жилья.

Сам Борзов объяснил получение новой квартиры необходимостью перевезти в Киев своих родителей, а ее площадь в 190 метров тем, что других объектов не было.

При этом через месяц после получения квартиры, жена Борзова также зарегистрировала в собственность BMW 2016 выпуска. Рыночная стоимость такой машины – $40-65 тыс.

Автор: 
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Топ коментарі
+58
Зеленский назначил Лысого главой Управления делами президента - Цензор.НЕТ 9547
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19.06.2020 17:04
+35
Я подумал, что наконец-то и лысому работа нашлась, но нет - Лысый, да не тот...
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19.06.2020 17:25
+25
Це ж треба підібрати з таким прізвищем, жаль що вже ніхто не оцінить його гумор...)))
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19.06.2020 15:34
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Неправда! Не главою, а т.в.о. Керівника. Читайте Указ.
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19.06.2020 15:28 Відповісти
У нас сейчас сплошная власть ТВО. Натворили беды, а отвечать некому.
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21.06.2020 17:16 Відповісти
Це ж треба підібрати з таким прізвищем, жаль що вже ніхто не оцінить його гумор...)))
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19.06.2020 15:34 Відповісти
Цікаво,у єврея прізвище Лисий.Чим він так Яхве прогнівив?
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20.06.2020 19:04 Відповісти
А з чого ти взяв що він єврей? Тих Лисих на хмельниччині дофіга. У Мотор'роллі є теж Ігор Лисий
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21.06.2020 16:51 Відповісти
Что, уже и лысого пристроил на какое-то рыбное место?
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19.06.2020 15:36 Відповісти
Гена, лысый пишется с большой буквы.
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19.06.2020 17:54 Відповісти
Семен, ти знову "среди здесь"
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19.06.2020 19:32 Відповісти
Зеленский назначил Лысого главой Управления делами президента - Цензор.НЕТ 9547
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19.06.2020 17:04 Відповісти
скорее, дятел...
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19.06.2020 20:13 Відповісти
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19.06.2020 21:50 Відповісти
прогрес, как говорится, налицо!
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20.06.2020 11:09 Відповісти
У страусов Януковича мозг был явно больше. Всё мельчает при ЗЕленском…
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22.06.2020 10:25 Відповісти
Недавно президент Владимиром Зеленским назначил заместителем главы Государственного управления делами Игоря Лысого, который "отличился" коррупционными сделками с землей. Об этом пишет журналист и блогер Елена Яхно в Facebook.

"Владимир Зеленский назначил такого себе Игоря Лысого заместителем Государственного управления делами. Когда-то Игорь Лысый был директором "Артека" (как раз во время педофильного скандала). Но примечателен он не этим. До назначения в "Артек" он возглавлял "Крымскую фруктовую компанию" и взял в аренду земли крымчан из села Гришино. Но ни копейки селянам так и не заплатил, - подчеркивает Яхно. - При этом умудрился выбить у государстве 50% денежной компенсации на саженцы... Как раз то что нужно зеленой команде".

Отметим, что Игорь Лысый был первым вице-мэром Каменца-Подольского (Хмельницкая область), затем возглавил там же завод продтоваров. После этого Лысый возглавил "Крымскую фруктовую компанию", а уже впоследствии перешел в "Артек".
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19.06.2020 17:17 Відповісти
Что это был бы за еврей, если бы не намахал государство?
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19.06.2020 18:37 Відповісти
Нарід
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19.06.2020 18:40 Відповісти
а ви знаєте, що говорило Зе!блазень про ДУСю пред виборами? Цікаво, хоча б хтось з цих 72%, хоча б щось пам'ятає?
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19.06.2020 23:20 Відповісти
Зеленский назначил Лысого главой Управления делами президента - Цензор.НЕТ 1310
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21.06.2020 22:18 Відповісти
Я подумал, что наконец-то и лысому работа нашлась, но нет - Лысый, да не тот...
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19.06.2020 17:25 Відповісти
аналогично!
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19.06.2020 17:40 Відповісти
та подождите...ну не всех сразу....пристроит)) ленку кравец в меры киева будет двигать...а лысого жеку в губернаторы киевской обл например....
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19.06.2020 17:51 Відповісти
Посоны, вот этот порохофил ↑, вообще оборзел.
Киевскую область, Киев, пишет с маленькой буквы...
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19.06.2020 18:02 Відповісти
Вот это шуточки! Народ уже возрадовался, что Жека пристроен. Не век же ему маяться в Квартале.
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19.06.2020 18:34 Відповісти
И не говори! порохоботы уже набрали в рот дерьма, что бы плеваться, ан нет! пришлось им проглотить дермецо свое.
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19.06.2020 18:36 Відповісти
не судите по себе, ЗЕлупососы, не присваивайте окружающим собственные привычки...

Общеизвестно, что по набиранию в род дерьма, зеленых соплей и блевоты, а так же семенной жидкости - специализируются именно избиратели гундосого наркомана.
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19.06.2020 20:19 Відповісти
Чувствуется опыт))) Вентилятор то всегда с тобой?)
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20.06.2020 22:47 Відповісти
Губернії, а не області.
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19.06.2020 18:11 Відповісти
Зеленский назначил Лысого главой Управления делами президента - Цензор.НЕТ 231

ЭТОГО?
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19.06.2020 18:20 Відповісти
А чего ж, лицо представительное.
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19.06.2020 18:36 Відповісти
вот кем пугать детёнка гориллы,сразу с дерева слезет...
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19.06.2020 21:51 Відповісти
Этот на удивление умным оказался , он туда не лезет.
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19.06.2020 22:00 Відповісти
А що йому хату ще не спалили?
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20.06.2020 17:59 Відповісти
нет. Вставить лысого из квартала было бы самым цимусом, но нет, вставили этого: Зеленский назначил Лысого главой Управления делами президента - Цензор.НЕТ 7054
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21.06.2020 01:59 Відповісти
Уже второй год назначает, увольняет, переставляет. Когда прекратит имитировать бурную деятельность и зарплаты с пенсиями повысит?
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19.06.2020 18:25 Відповісти
Новости, как Санта Барбара. Тот был там, потом там, того уволили, тот друг договорился. Боливия какая-то
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19.06.2020 19:13 Відповісти
Лысый с Квартала единственный адекватный чувак.
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19.06.2020 19:29 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/25204256.html А кто платил, тот лох. Причём лох дважды.

Зеленский назначил Лысого главой Управления делами президента - Цензор.НЕТ 2592

Если вдруг кто не понимает, чем это плохо.

Ничего бесплатного не бывает. Услуги ЖЭКами, облгазами, водоканалами и проч. были предоставлены, следовательно если за них не заплатите вы - заплатит кто-то другой. Нет, заплатит не "государство", а все вы, потому что нет никаких "государственных денег", есть деньги налогоплательщиков. То есть ваши деньги. Которые вместо того, чтобы быть потраченными на общие для всех инфраструктурные (дороги, укрзализныця, мост через Днепр и т.п.) или социальные (медицина, образование, пенсии) проекты, будут потрачены на покрытие долгов отдельной части особо хитрожопых людей. Которые и после этого не будут платить за коммуналку, потому что а зачем, если есть лохи, которые заплатят и за себя и за них красивых?

Но "простому народу"™ идея безусловно понравится, что критически важно для "Слуг" перед местными выборами осенью. Так что считайте, что уже проголосовали.
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19.06.2020 19:44 Відповісти
Теперь будет Лысого гонять.
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19.06.2020 19:56 Відповісти
Автор заголовка - КРАСАУЧЕГ!!! )))))))))))))))))))))))))))))))))
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19.06.2020 19:57 Відповісти
За заголовок вам твёрдая пятерка.
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19.06.2020 20:19 Відповісти
Я тоже повелся сразу на заголовок)))
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19.06.2020 20:28 Відповісти
Кварталовцы пристроены, пошли лигасмешники. А их гораздо больше и со всего СНГ+ Израиль. Держись, Украина.
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19.06.2020 20:54 Відповісти
Заголовок - огонь!
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19.06.2020 20:59 Відповісти
ЗЕЛЕНСКИЙ БУДЕТ ЛЫСОГО ГОНЯТЬ ПОКА ЕГО ЖЕНА В ИЗОЛЯЦИИ )))
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19.06.2020 21:49 Відповісти
Куда исчезли запасы зерна, за которые украинцы заплатили из налогов https://www.youtube.com/watch?v=LLLTrLpY9cM
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19.06.2020 22:43 Відповісти
Зе-щурі з'їли.
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19.06.2020 23:03 Відповісти
СТОИМОСТЬ ЯГОД НА РЫНКАХ ПОЧТИ ВДВОЕ ВЫШЕ, ЧЕМ В ПРОШЛОМ ГОДУ
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19.06.2020 23:02 Відповісти
https://www.facebook.com/1452093591700207/photos/a.1879107262332169/2613026585606896/?type=3&theater На Закарпатті новонародженому дали ім'я "Зеленський".
Oleg Khomutskiy: новини через 10 років

"Зеленський вкрав біляша на чопському вокзалі"
"Зеленського затримали за крадіжку кобили"
"Зеленський жебракує у київському метро"
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19.06.2020 23:09 Відповісти
А як там янукович на якому терміні непідсудності?
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20.06.2020 08:31 Відповісти
Зеленский назначил Лысого главой Управления делами президента - Цензор.НЕТ 3723
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20.06.2020 08:51 Відповісти
Там нема такої точності, там плюс-мінус.
"Нормальна вагітність триває близько 37-42 тижнів (в середньому 40 тижнів)" - http://www.reprohealth.info/uk/for/men_and_women/pregnancy/trimesters

https://www.mk.ru/science/2015/03/02/normalnaya-beremennostdolzhna-dlitsyane-9-mesyacev-kak-oficialno-prinyato-a-desyat.html
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20.06.2020 12:34 Відповісти
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21.06.2020 22:36 Відповісти
Витьок знает, что ему надо постараться сдохнуть раньше, чем ***** на рашке потеряет власть.
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22.06.2020 08:11 Відповісти
Ти сьогодні, а я ще по сумую за тобою.
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22.06.2020 08:19 Відповісти
Фраза "гонять лысого" приобретает подлинно ЗЕгенеративный смысл .
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20.06.2020 02:50 Відповісти
З дирявим бюджетом доводиться заощаджувати навіть на перукарні.
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20.06.2020 08:29 Відповісти
Наум Баруля. Дальше можно не читать. Аборигенов просят не беспокоить...
Шануйся, Україно...
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20.06.2020 08:29 Відповісти
Рука руку гріє!
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20.06.2020 09:39 Відповісти
Нет теперь в Украине волосатых.....Одно обнадеживает...с такими проффесионалами мы обречены на безудержное веселье! Смеяться будем долго.... над собой!
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20.06.2020 11:40 Відповісти
Обхохочемся
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22.06.2020 10:19 Відповісти
Хозяева жизни
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20.06.2020 13:01 Відповісти
Лисий,пити будеш? А баба твоя?
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20.06.2020 13:06 Відповісти
"за время руководства ГУД Борзов https://biz.censor.net/v3006546 от государства квартиру на Печерске для своей семьи площадью 190 кв.м. При этом в квартиру вписали не только главу ГУД с женой, но и еще четырех родственников, что позволило увеличить площадь полученного жилья". Источник: https://biz.censor.net/n3203091
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20.06.2020 17:54 Відповісти
Зєля тролить українців
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20.06.2020 20:25 Відповісти
ось бачите в когось закінчилася епоха бідності на шару житло отримали на мільйони доларів.
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20.06.2020 21:25 Відповісти
Как сказал Арахамия - дефицит кадров. Из всего электората остался только лысый.
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21.06.2020 00:42 Відповісти
Ворюга
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21.06.2020 01:44 Відповісти
хужэнэбудэт ?????
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21.06.2020 02:58 Відповісти
отакий, *****, дефіцит кадрів!
от настільки все кепсько!
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21.06.2020 12:00 Відповісти
Фух, наконецто никакого кумовства.
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21.06.2020 15:49 Відповісти
https://ru.slovoidilo.ua/2020/06/21/novost/obshhestvo/ukraincy-aktivizirovali-poisk-raboty-rubezhom Украинцы активизировали поиск работы за рубежом
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21.06.2020 18:56 Відповісти
Ну, теперь я спокоен - и Лысого из квартала трудоустроили...
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21.06.2020 19:34 Відповісти
40 лет назад "Горбатый. Я сказал: Горбатый!".
А теперь "Лысый! Я сказал: Лысый"
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21.06.2020 21:32 Відповісти
Теперь выражение "гонять лысого" получило еще один новый смысл
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22.06.2020 08:12 Відповісти
господа журналисты обижаются на некорректное
поведение с ними
сначала научиться /вести себя и корректно писать
даже в заглавии этой статьи
ЕС приветствует разминирование донецкой области
/ЕС глубоко ....... на разминирование /
это проблема наша
/она отзовется тысячами калек и погибших /
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22.06.2020 08:33 Відповісти
Наконец-то дождались! Теперь Лысый при делах!
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22.06.2020 09:37 Відповісти
А почему не Лысого из 95-го квартала? Кстати, Кошевой единственный умный человек в 95-м квартале. Поэтому и не лезет за позором и забвением в нынешнюю власть.
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22.06.2020 10:01 Відповісти
Лысый, конечно, поумнее большинства кварталовцев.. Однако, самый умный олигофрен в распределителе - это еще далеко не умный человек.
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22.06.2020 10:10 Відповісти
Ой нет, хватит нам лысых, кривых и горбатых из Квартала
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22.06.2020 10:22 Відповісти
https://enigma.club/users/alex_77 Alex Noyt (Oleksandr Maliuchenko)

21 Июня 19:26 2

0
Слуги Зеленського збільшать держмито на заповіт у 300 разів, засвідчення справжності підпису у 500 разів

Про це свідчить цей законопроект від депутатів СН. Політика Зеленського призвела до діри у бюджеті в 500 мільярдів гривень, а до того ж Зеленський планує списати борги за комуналку для того, щоб за його партію проголосували на місцевих - а гроші ж брати звідки ж треба, тому будуть брати з наших кишень.
Це означає, що держмито на оформлення заповіту зросте в 300 разів, з 0,05 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на верифікацію копій документів - в 100 разів, на засвідчення справжності підпису на документі - в 500 разів. Країна в нас багата, громадяни не збідніють, думають собі слуги Зеленського...
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22.06.2020 10:10 Відповісти
И Лысого?
Кто ж остался в квартале?
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22.06.2020 10:30 Відповісти
Интересно - Лысый тоже еврей?
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22.06.2020 11:19 Відповісти
Зеленский назначил Лысого главой Управления делами президента - Цензор.НЕТ 3532
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22.06.2020 13:50 Відповісти
А я думала, Лысого из Квартала))
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22.06.2020 14:42 Відповісти

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