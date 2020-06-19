Зеленский назначил Лысого главой Управления делами президента
Президент Владимир Зеленский назначил Игоря Лысого временно исполняющим обязанности руководителя Государственного управления делами.
Как передает БизнесЦензор, соответствующий указ №27 от 18 июня обнародован на сайте главы государства.
Лысый занимает должность заместителя главы ГУД с января 2020 года. Согласно декларации, он вместе с женой владеет чешской компанией Praga Strasnice Trading, домом в Хмельницкой области и арендует жилье в Киеве. Кроме того Лысый указал $32,15 тыс., 225,3 тыс. грн и 297,5 тыс. евро наличными, тогда как его жена якобы отказалась предоставить информацию о своих сбережениях.
Как сообщалось, другим своим указом президент Владимир Зеленский уволил с должности руководителя Государственного управления делами Сергея Борзова, назначив его главой Винницкой областной государственной администрации.
Зеленский назначил Борзова руководителем Государственного управления делами с 1 августа.
Борзов в июне 2014 году был назначен президентом Петром Порошенко заместителем главы Государственного управления делами и с конца лета 2015 года до июля 2017 года выполнял обязанности главы ГУД, после того как глава госуправления Сергей Березенко стал нардепом и до назначения на эту должность Ивана Куцика.
До назначения на госслужбу Борзов работал директором команды Клуба веселых и находчивых "Винницкие перцы", команды КВН "Сборная Украины". Также работал в ООО "Телевизионное творческое объединение Александр Масляков и Компания".
Жена чиновника Ирина Борзова является председателем ОО "Развитие. Развитие", владеющего сетью кафе "Вкусный Еж", и является совладельцем гостиницы в Судаке. Она баллотировалсь в Верховную Раду по мажоритарному округу №14 в Виннице от президентской партии "Слуга народа" и избрана народным депутатом.
Отец Ирины Борзовой – Наум Баруля – тоже известный юморист, 10 лет возглавлял компанию "АМиК" Александра Маслякова, а до последнего времени руководил проектом "Лига Смеха" Зеленского. Баруля ялвяется совладельцем ООО "Продюссерский центр Лига Смаха" вместе с ближайшим окружением Зеленского, который передал им свои доли в бизнесе после избрания президентом.
Как выяснили журналисты, за время руководства ГУД Борзов успел бесплатно получить от государства квартиру на Печерске для своей семьи площадью 190 кв.м. При этом в квартиру вписали не только главу ГУД с женой, но и еще четырех родственников, что позволило увеличить площадь полученного жилья.
Сам Борзов объяснил получение новой квартиры необходимостью перевезти в Киев своих родителей, а ее площадь в 190 метров тем, что других объектов не было.
При этом через месяц после получения квартиры, жена Борзова также зарегистрировала в собственность BMW 2016 выпуска. Рыночная стоимость такой машины – $40-65 тыс.
Будь ласка, зачекайте...
"Владимир Зеленский назначил такого себе Игоря Лысого заместителем Государственного управления делами. Когда-то Игорь Лысый был директором "Артека" (как раз во время педофильного скандала). Но примечателен он не этим. До назначения в "Артек" он возглавлял "Крымскую фруктовую компанию" и взял в аренду земли крымчан из села Гришино. Но ни копейки селянам так и не заплатил, - подчеркивает Яхно. - При этом умудрился выбить у государстве 50% денежной компенсации на саженцы... Как раз то что нужно зеленой команде".
Отметим, что Игорь Лысый был первым вице-мэром Каменца-Подольского (Хмельницкая область), затем возглавил там же завод продтоваров. После этого Лысый возглавил "Крымскую фруктовую компанию", а уже впоследствии перешел в "Артек".
Киевскую область, Киев, пишет с маленькой буквы...
Общеизвестно, что по набиранию в род дерьма, зеленых соплей и блевоты, а так же семенной жидкости - специализируются именно избиратели гундосого наркомана.
ЭТОГО?
Если вдруг кто не понимает, чем это плохо.
Ничего бесплатного не бывает. Услуги ЖЭКами, облгазами, водоканалами и проч. были предоставлены, следовательно если за них не заплатите вы - заплатит кто-то другой. Нет, заплатит не "государство", а все вы, потому что нет никаких "государственных денег", есть деньги налогоплательщиков. То есть ваши деньги. Которые вместо того, чтобы быть потраченными на общие для всех инфраструктурные (дороги, укрзализныця, мост через Днепр и т.п.) или социальные (медицина, образование, пенсии) проекты, будут потрачены на покрытие долгов отдельной части особо хитрожопых людей. Которые и после этого не будут платить за коммуналку, потому что а зачем, если есть лохи, которые заплатят и за себя и за них красивых?
Но "простому народу"™ идея безусловно понравится, что критически важно для "Слуг" перед местными выборами осенью. Так что считайте, что уже проголосовали.
Oleg Khomutskiy: новини через 10 років
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"Нормальна вагітність триває близько 37-42 тижнів (в середньому 40 тижнів)" - http://www.reprohealth.info/uk/for/men_and_women/pregnancy/trimesters
https://www.mk.ru/science/2015/03/02/normalnaya-beremennostdolzhna-dlitsyane-9-mesyacev-kak-oficialno-prinyato-a-desyat.html
Шануйся, Україно...
от настільки все кепсько!
А теперь "Лысый! Я сказал: Лысый"
поведение с ними
сначала научиться /вести себя и корректно писать
даже в заглавии этой статьи
ЕС приветствует разминирование донецкой области
/ЕС глубоко ....... на разминирование /
это проблема наша
/она отзовется тысячами калек и погибших /
21 Июня 19:26 2
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Слуги Зеленського збільшать держмито на заповіт у 300 разів, засвідчення справжності підпису у 500 разів
Про це свідчить цей законопроект від депутатів СН. Політика Зеленського призвела до діри у бюджеті в 500 мільярдів гривень, а до того ж Зеленський планує списати борги за комуналку для того, щоб за його партію проголосували на місцевих - а гроші ж брати звідки ж треба, тому будуть брати з наших кишень.
Це означає, що держмито на оформлення заповіту зросте в 300 разів, з 0,05 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на верифікацію копій документів - в 100 разів, на засвідчення справжності підпису на документі - в 500 разів. Країна в нас багата, громадяни не збідніють, думають собі слуги Зеленського...
Кто ж остался в квартале?