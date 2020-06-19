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Зеленский назначил главой Винницкой области зятя бизнес-партнера по "Лиге смеха"

Зеленский назначил главой Винницкой области зятя бизнес-партнера по

Президент Владимир Зеленский назначил главой Винницкой областной государственной администрации нынешнего руководителя Государственного управления делами Сергея Борзова, уволив с этой должности Владислава Скальского.

Как передает БизнесЦензор, соответствующие указы №239/2020 и №238/2020 от 18 июня обнародованы на сайте главы государства.

Предварительно Зеленский указом №236/2020 уволил Борзова с должности главы Госуправления делами. В то же время президент указом №235/2020 присвоил Борзову второй ранг государственного служащего.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский назначил Сергея Борзова руководителем Государственного управления делами с 1 августа.

Сергей Борзов в июне 2014 году был назначен президентом Петром Порошенко заместителем главы Государственного управления делами и с конца лета 2015 года до июля 2017 года уже выполнял обязанности главы ГУД, после того как глава госуправления Сергей Березенко стал нардепом и до назначения на эту должность Ивана Куцика.

До назначения на госслужбу Борзов работал директором команды Клуба веселых и находчивых "Винницкие перцы", команды КВН "Сборная Украины". Также работал в ООО "Телевизионное творческое объединение Александр Масляков и Компания".

Жена чиновника Ирина Борзова является председателем ОО "Развитие. Развитие", владеющего сетью кафе "Вкусный Еж", и является совладельцем гостиницы в Судаке. Она баллотировалсь в Верховную Раду по мажоритарному округу №14 в Виннице от президентской партии "Слуга народа" и избрана народным депутатом.

Отец Ирины Борзовой – Наум Баруля – тоже известный юморист, 10 лет возглавлял компанию "АМиК" Александра Маслякова, а до последнего времени руководил проектом "Лига Смеха" Зеленского. Баруля ялвяется совладельцем ООО "Продюссерский центр Лига Смаха" вместе с ближайшим окружением Зеленского, который передал им свои доли в бизнесе после избрания президентом.

Как выяснили журналисты, за время руководства ГУД Борзов успел бесплатно получить от государства квартиру на Печерске для своей семьи площадью 190 кв.м. При этом в квартиру вписали не только главу ГУД с женой, но и еще четырех родственников, что позволило увеличить площадь полученного жилья.

Сам Борзов объяснил получение новой квартиры необходимостью перевезти в Киев своих родителей, а ее площадь в 190 метров тем, что других объектов не было.

При этом через месяц после получения квартиры, жена Борзова также зарегистрировала в собственность BMW 2016 выпуска. Рыночная стоимость такой машины – $40-65 тыс.

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Топ коментарі
+15
Да ладно вам, злопыхатели.
Это ж не кум, а так, зять человека, с которым буба вместе деньги зарабатывает.
Это не считается!
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19.06.2020 14:40
+11
Борзов успел бесплатно получить от государства квартиру на Печерске для своей семьи площадью 190 кв.м. При этом в квартиру вписали не только главу ГУД с женой, но и еще четырех родственников, что позволило увеличить площадь полученного жилья.
Сам Борзов объяснил получение новой квартиры необходимостью перевезти в Киев своих родителей, а ее площадь в 190 метров тем, что других объектов не было.
При этом через месяц после получения квартиры, жена Борзова также зарегистрировала в собственность BMW 2016 выпуска. Рыночная стоимость такой машины - $40-65 тыс.

ни разу "не кум и не бАрыга".. да и вАвОчко ему верит - все таки подельники))
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19.06.2020 14:26
+10
Клоунада продолжается.
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19.06.2020 14:53
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Борзов успел бесплатно получить от государства квартиру на Печерске для своей семьи площадью 190 кв.м. При этом в квартиру вписали не только главу ГУД с женой, но и еще четырех родственников, что позволило увеличить площадь полученного жилья.
Сам Борзов объяснил получение новой квартиры необходимостью перевезти в Киев своих родителей, а ее площадь в 190 метров тем, что других объектов не было.
При этом через месяц после получения квартиры, жена Борзова также зарегистрировала в собственность BMW 2016 выпуска. Рыночная стоимость такой машины - $40-65 тыс.

ни разу "не кум и не бАрыга".. да и вАвОчко ему верит - все таки подельники))
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19.06.2020 14:26 Відповісти
Сам Борзов объяснил получение новой квартиры необходимостью перевезти в Киев своих родителей, а ее площадь в 190 метров тем, что других объектов не было.

Мамахохотала,***..
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19.06.2020 16:36 Відповісти
Страна, ты чуешь этот зуд? Клованы по тебе ползут.
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20.06.2020 21:02 Відповісти
Де НАБУ? ГБР?НАЗК?САП? Де ви ВСІ? За який х.й ви отримуєте таку З/П?
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19.06.2020 14:37 Відповісти
Они очень занятв, копают под Петю
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21.06.2020 09:10 Відповісти
Да ладно вам, злопыхатели.
Это ж не кум, а так, зять человека, с которым буба вместе деньги зарабатывает.
Это не считается!
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19.06.2020 14:40 Відповісти
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19.06.2020 14:48 Відповісти
Клоунада продолжается.
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19.06.2020 14:53 Відповісти
Скоро заплачемо від сміху.
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19.06.2020 18:23 Відповісти
Скоро плакать не кому будет.
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21.06.2020 18:48 Відповісти
А чего нормально, ведь мы доверили президенту управление страной, а он за все отвечает, так пусть и дальше так рулит.
Зачем делать все по закону.Поверьте и доверьтесь еще раз и еще много раз , что коррупцииво во власти нет, а то что минимальная пенсия в Украине 50 евро, а в дальнейшем , как говорил советник Президента Зеленского толи Мушак, толи Ишак ее скасую, так это из за того, что Україна держава бідна, але демократична і з соціальними лифтами і волохатій лапі і хабаря у владі ні чого робити.
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19.06.2020 14:54 Відповісти
Что с народом-то будет,ай я-яй..если всех клоунов, скоморохов во властные "коридоры" поселить..А кто народ-то смешить будет? Вова -то зажигает,но одного на всех не хватит...
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19.06.2020 15:31 Відповісти
Что вы приципились к молодому и зеленому преЗеденту - может он просто очень хороший и общительный человек - поэтому у него и круг общения такой большой.
Куда не плюнь - все равно попадешь в его кума, брата, свата, закадычного друга или партнера.
Злые вы...
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19.06.2020 15:35 Відповісти
🤣🤣🤣 ну шо, можете ржать пока животы не надорвете)))))
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19.06.2020 15:44 Відповісти
Фух,хоть не кума!
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19.06.2020 16:15 Відповісти
Оставят "без штанов". Как депутаты предлагают выбивать долги за коммуналку
19.06.2020, 17:01 • 1 • https://uainfo.org/blognews/1592563810-ostavyat-bez-shtanov-kak-deputaty-predlagayut-vybivat-dolgi.html#mc-container 0

Народные депутаты разработали законопроект, которым вводится жесткий механизм взыскания задолженности за жилищно-коммунальные услуги. Должников за коммуналку приравняли к «алиментщикам». Исполнительной службе дали карт-бланш. В силу этого, «злостным неплательщикам» грозят штрафы, изъятие имущества, запрет на вождение транспортных средств, охоту и выезд за границу. Если документ будет принят, то заработает он уже этой осенью.
В Украине хотят ужесточить механизм взыскания долгов за жилищно-коммунальные услуги. Соответствующий законопроект подан группой народных депутатов от партии «Слуга народа» и находится на рассмотрении профильного комитета.
Свою инициативу парламентарии аргументирует тем, что миллиардные долги населения за коммуналку «существенно усложняют финансовое состояние предприятий жилищно-коммунального хозяйства. Они не могут выполнять возложенные на них обязательства, в частности, своевременно рассчитываться за энергоносители, выплачивать заработную плату, платить налоги, сборы и обязательные платежи в бюджеты всех уровней… Кроме того, огромная задолженность украинцев не позволяет им обеспечивать население услугами надлежащего уровня и качества, они не имеют возможности осуществлять мероприятия по модернизации и энергосбережению, инвестиционное развитие».
Депутаты также указывают на то, что судебная практика в отношении должников недееспособна: «обычно суд выносит решение об уплате долга потребителем частями в течение нескольких лет, то есть в рассрочку. И при этом необходимо возместить уплату судебного сбора и расходов исполнительного производства. В то же время, большинство предприятий не имеют финансовой возможности вести претензионно-исковую работу по взысканию данной задолженности за потребленные жилищно-коммунальных услуг».
Читайте также: https://uainfo.org/blognews/1590845555-v-nashey-strane-byl-grubo-narushen-zakon-i-organy-gosudarstvennogo.html В нашей стране был грубо нарушен закон, и органы государственного регулирования позволили нас грабить завышенными тарифами, - глава Жилищного союза Украины
Опираются нардепы на данные Госстата: задолженность населения за коммуналку по состоянию на 1 мая превысила 63 миллиарда гривен:
- за поставку и распределение природного газа - 25,6 млрд;
- поставку и распределение электрической энергии - 5,9 млрд;
- централизованное отопление и горячее водоснабжение - 20,5 млрд;
- водоснабжения и водоотведения - 5,3 млрд;
- содержание домов и придомовой территории - 4,9 млрд;
- вывоз бытовых отходов - 0,97 млрд.
Причем парламентарии поясняют, что новшества планируется внедрить не только «во благо» якобы терпящих бедствие предприятий теплокоммунэнерго, но и добросовестных потребителей - они из-за должников «не могут рассчитывать на качественные услуги и бесперебойное их предоставление».
Что предлагают парламентарии
Депутаты предлагают внести изменения в ряд законов и обязать должников реструктуризировать долги по соответствующему договору. Предлагается рассрочка сроком до 60 месяцев, в зависимости от суммы долга и уровня доходов граждан на дату реструктуризации. Потребитель имеет право на досрочное погашение задолженности по договору о реструктуризации.
И еще один важный момент - потребителями будут считаться как владельцы, так и арендаторы недвижимости.
Пока должники будут отдавать долги в рассрочку, и эти выплаты, и текущие платежи, по подсчетам парламентариев, не должны превышать 25 процентов доходов, определяемых при начислении субсидий для работающих граждан, и 20 процентов - для пенсионеров и других лиц, получающих любые виды социальной помощи.
При условии заключения договора о реструктуризации, должник сохранит свое право на получение субсидии и других льгот.
Если доходов должника не хватит на полное погашение долга, то срок действия договора о реструктуризации продлевается до погашения задолженности.
То есть, как отмечают юристы, тот, у кого есть долг, будет вынужден подписать договор о его реструктуризации без суда. Теоретически, если кто-то не согласен с цифрами в платежке, посчитав их «взятыми из воздуха» (а такое сейчас сплошь и рядом), то он может их оспорить в суде. Но тогда ему придется нанять адвоката и оплатить судебные издержки. К тому же, это займет немало времени, да и по карману конкретно ударит. Людям, скорее всего, просто придется согласиться с долгом, нарисованным коммунальщиками.
А теперь о самом главном. В законопроекте отмечается: если человек откажется подписывать договор о реструктуризации или не будет его выполнять, оплачивать текущие платежи, то коммунальщики обратятся в суд. Причем для них нардепы этот процесс упростили - без судебного сбора, который планируется отменить.
Кроме того, парламентарии намерены ужесточить механизм взыскания долга. В частности, внести изменения в Закон «Об исполнительном производстве» с целью принудительного исполнения решения судов о взыскании средств за коммунальные услуги, приравняв «взыскание за жилищно-коммунальные услуги» к «взысканию алиментов».
«Это означает, что государственным исполнителям будут разрешены все средства воздействия на должника с целью принудительного исполнения решения суда, начиная от взыскания до 50% его заработной платы; налагать арест на имущество; ограничивать его право на управление транспортным средством и на выезд за границу. В случае задолженности по оплате коммунальных услуг, исполнитель сможет наложить на должника еще и штрафы, а, в случае невыполнения решения суда, в счет погашения задолженности продавать с публичных торгов имущество должника», - пояснила ситуацию адвокат юридической компании Riyako&Partners Екатерина Анищенко.
Читайте також: https://uainfo.org/blognews/1590228378-aleksandr-skubchenko-o-platyozhkah-zhkh-kotorye-so-slov-prezidenta-.html Александр Скубченко: О платёжках ЖКХ, которые, со слов президента, якобы стали меньше
Кстати, на сегодня в Украине не штрафуют за просроченную коммуналку. В законе о ЖКХ лишь прописана пеня за долги - 0,01% за каждый день просрочки.
Управляющий партнер ЮК Winner Игорь Ясько отмечает, что в меморандуме с МВФ власть взяла на себя два основных обязательства, касающихся коммунальных услуг: пересчитать тарифы на отопление, согласно рыночным условиям, а также повысить платежную дисциплину населения. Новый законопроект - первый тревожный звоночек.
«Этот проект закона пока даже не был принят в первом чтении, поэтому говорить о том, заработает ли он с октября 2020 года, еще рано. Но в последнее время темп принятия нормативно-правовых актов в нашей стране впечатляет, поэтому обойти вниманием этот скандальный текст невозможно», - отметил эксперт.
По его словам, в случае принятия документа, если долги за коммуналку превышают сумму платежей за три месяца, взыскание может происходить за счет имущества должника. Коммунальщики смогут быстро подавать иски в суд, потому что авторы законопроекта намерены позволить принимать такие исковые заявления без судебного сбора.
«В целом, ничего особо нового не вводится, ведь в Украине и раньше существовала практика «стимулирования» потребителя к уплате коммуналки в порядке приказного производства, а иногда и искового. С этим мы сталкивались в практической деятельности. Но если раньше какого-то действенного механизма списания средств у коммунальных служб не было, то теперь предлагается, после получения положительного судебного решения, передавать дело исполнительной службе. Далее по исполнительным листам долги будут высчитывать из зарплаты. Более интересными, с точки зрения юристов,можно считать те пункты, которые расширяют полномочия исполнительной службы, потому что долги по оплате коммунальных услуг могут быть приравнены к долгам по уплате алиментов. Исполнительная служба сможет взимать с должника до 50% его заработной платы; налагать арест на имущество; ограничивать его право на управление транспортным средством и на выезд за границу… В случае задолженности по оплате коммунальных долгов исполнитель сможет накладывать на должника еще и штрафы. За долги больше года - штраф 20% от суммы долга. За просроченные платежи в течение двух лет - 30% от суммы, три года и более - 50% от суммы долга. При этом, даже за три просроченных платежа могут начать высчитывать часть зарплаты и арестовать имущество», - прокомментировал нововведения Игорь Ясько.
Советы юристов
В любом случае, юристы напоминают, что следует разобраться в причинах неоплаты ЖКУ. «С точки зрения справедливости, понятно, что сейчас тарифы завышены, именно поэтому, даже несмотря на долг населения в несколько десятков миллиардов, коммунальные предприятия не обанкротились. А сумма пенсий настолько мала, что не позволяет вовремя оплачивать коммунальные услуги», - говорит Ясько.
Итак, если «коммунальщики» подали на вас иск в суд, то первое - разберитесь с проживающими в квартире. По словам юриста, в соответствии со ст. 20 Закона «О жилищно-коммунальных услугах», потребитель имеет право на неуплату стоимости жилищно-коммунальных услуг за период временного отсутствия потребителя и/или членов семьи при соответствующем документальном оформлении. А в соответствии с Постановлением КМУ № 630 «Об утверждении правил предоставления услуг по централизованному отоплению, сна
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19.06.2020 17:05 Відповісти
"Не мешайте, ему сложно", "дайте ему сто дней", "а что, ваш парашенка лучше?"...
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19.06.2020 17:06 Відповісти
нажаль вже зрозуміло що більшість українців нічим не краща запорєбрікових ватанів.
І \х любов до низькосортного гумору це підтвержує.
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21.06.2020 14:45 Відповісти
А нахрена Киеву его родители?
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19.06.2020 17:08 Відповісти
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19.06.2020 22:19 Відповісти
)(уйло с яныком офигевают из за поребрика...
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19.06.2020 23:54 Відповісти
Овощ в Ростове реально все ручки поломал
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20.06.2020 20:46 Відповісти
Кумовство? Нет не слышали ))))
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20.06.2020 08:45 Відповісти
жизнь только начинается
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20.06.2020 09:51 Відповісти
Винница имеет шанс стать центром Клуба веселых и находчивых...
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20.06.2020 11:33 Відповісти
Зеленский назначил главой Винницкой области зятя бизнес-партнера по "Лиге смеха" - Цензор.НЕТ 9660
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20.06.2020 19:25 Відповісти
коменты значит говно?! а то что зелемойский насрал тебе в рот, не имеет значения?
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22.06.2020 06:14 Відповісти
И это только год прошёл,а сколько ещё "возможностей"впереди
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21.06.2020 08:56 Відповісти
Дайте ему еще год
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21.06.2020 09:14 Відповісти
Лучше сразу пятнашку!
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21.06.2020 18:52 Відповісти
конкурсы-шмонкурсы, конец эпохи кумовства, говорили они...
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21.06.2020 18:01 Відповісти
Как вам такое Зебобики?
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21.06.2020 20:58 Відповісти
Зеленский назначил главой Винницкой области зятя бизнес-партнера по "Лиге смеха" - Цензор.НЕТ 7433
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21.06.2020 22:04 Відповісти
Эпическая вакханалия.
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22.06.2020 04:34 Відповісти
уссаться со смеху!
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22.06.2020 08:38 Відповісти
З 20 червня 2020 р. у Вінниці з кабельної мережі "Еверест" зник телеканал "Еспресо", на його місці появився телеканал "Україна 24". Борзов - "Еспресо", співпадіння?, а можливо це його перші "титанічні" кроки по "розбудові" області.
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22.06.2020 10:52 Відповісти
кумавство, барыги, бизнец на крови, мальдивы
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22.06.2020 13:06 Відповісти
Будет гнида зелёная обязательно сидеть!
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22.06.2020 14:18 Відповісти

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