"Укрпошта" возобновила международную доставку пассажирскими авиарейсами

АО "Укрпошта" восстанавливает международную доставку пассажирскими авиарейсами.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрпошты" сообщает БизнесЦензор.

"С постепенным восстановлением регулярного авиасообщения "Укрпошта" начала доставку отправлений прямыми пассажирскими рейсами авиакомпаний. Первыми на этой неделе стали - Lufthansa и KLM", - сообщает компания.

Авиакомпания Lufthansa доставляет отправления "Укрпошты" из Украины в Германию, а оттуда они будут направлены в страны Европы, Южной Америки, Южной и Юго-Восточной Азии, США, Китая, Японии.

Авиакомпания KLM доставляет посылки "Укрпошты" в Нидерланды, а оттуда - в ЮАР, ОАЭ, Новой Зеландии, Австралии, Колумбии, Перу, Панамы и других стран.

Сейчас почтовые отправления будут вылетать 5 раз в неделю на рейсах Lufthansa и на 3 раза в неделю на рейсах KLM.

Поскольку сейчас не заявлено восстановление прямых пассажирских рейсов из Киева в Нью-Йорк, "Укрпошта" планирует продолжать чартерную программу с МАУ, чтобы обеспечить качественную доставку в США.