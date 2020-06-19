НАБУ объявило о подозрении экс-министру инфраструктуры Омеляну (обновлено)
Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины сообщили экс-министру инфраструктуры Владимиру Омеляну о подозрении в совершении незаконных действий, из-за чего государственный бюджет недополучил 30,5 млн грн.
Об этом со ссылкой на пресс-службу НАБУ сообщает БизнесЦензор.
"Действия экс-чиновника квалифицированы по ч.2 ст.211 Уголовного кодекса Украины (Издание должностным лицом нормативно-правового акта, который уменьшает поступления бюджета вопреки закону, если предметом таких действий были бюджетные средства в особо крупных размерах)", – сказано в сообщении.
По версии следствия, Омелян в декабре 2017 года издал приказ о снижении всех портовых сборов (кроме маячного) на 20%. В то же время, один из этих сборов – административный – является доходной частью государственного бюджета.
"Поэтому изменить его размер могла только Верховная Рада, а не министр", – указывает НАБУ.
По данным НАБУ, Министерство финансов выступало против уменьшения всех портовых сборов, подчеркивая, что уменьшение именно административного сбора приведет к недополучению доходов в государственный бюджет.
"В итоге, решение экс-чиновника об уменьшении портового (административного) сбора привело к непоступлению в государственный бюджет в 2018 году 30,4 млн грн: из ожидаемых 203,5 млн грн получено 173,1 млн грн. Эти данные подтверждены Госаудитслужбой и судебной экспертизой", – сообщает НАБУ.
В свою очередь сам Омелян сообщил, что НАБУ пригласило его на допрос в пятницу.
"Несмотря на то, что меня пригласили на допрос в качестве свидетеля, детектив НАБУ пытается вручить мне подозрение, что уменьшение портовых тарифов и сборов привело к сокращению доходов государственного бюджета и я (хотя это было коллегиальное решение Кабмина) нанес ущерб государству. Это, безусловно, прецедент, и теперь любое правительство, облегчающий давление на бизнес, занимается дерегуляцией, сокращает ЕСВ, уменьшает другие налоги – может быть обвиненным во вредительстве", – написал экс-министр на своей странице в Facebook.
Как сообщал БизнесЦензор, в 2019 году прокурор огласил обвинительный акт по делу против Омеляна. "Бывший чиновник обвиняется в том, что подавая декларации за 2015 и 2016 годы, умышленно указал сведения, которые отличаются от достоверных на сумму более 3 млн гривен и 8 млн гривен соответственно", - говорится в сообщении САП.
Будь ласка, зачекайте...
Эх, вечерком скупаться в море!
Вообще -то
омеляны разныевсе мыздобулы ("все эти гимнопоющие пацанчики с задорным воровскими румянцем на пышных щечках") хорошо постебались над всеми нами в Минифраструктуры: "... Закупки услуг, операторы, «крутые» дороги, «честные» лоукосты, «новые» маршрутки и кофе-автоматы в поездах дальнего следования... А общий объём денег, которые были «прозрачно» уворованы в отрасли - зашкаливает. И каждый раз - олигофреническая цитата известного медведеборца-министра Омеляна. Авиационка, железнодорожные перевозки и легендарный Укравтодор... История пяти лет разрушения инфраструктуры..."
Вот например:
05.03.19. «Корупція в Укрзалізниці затьмарює розкрадання Укроборонпрому» https://zbk.org.ua/2019/03/05/korupciya-v-ukrzaliznici-zatmaryuye-rozkradannya-ukroboronpromu/ ;
25.03.19. «Корупція в Укрзалізниці затьмарює розкрадання Укроборонпрому. Частина ІІ: «Операція корпорація» https://zbk.org.ua/2019/03/25/korupciya-v-ukrzaliznici-zatmaryuye-rozkradannya-ukroboronpromu-chastina-ii-operaciya-korporaciya/ ;
11.04.19. «Корупція в Укрзалізниці затьмарює розкрадання Укроборонпрому: Частина ІІІ - З росії втридорого» https://zbk.org.ua/2019/04/11/korupciya-na-ukrzaliznici-zatmaryuye-rozkradannya-ukroboronpromu-chastina-iii-z-rosi%D1%97-v-tridorogi/ ;
Про морські порти України
Стаття 22. Портові збори
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0930-13#n17 Порядок справляння , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0931-13#n4 обліку та використання коштів від портових зборів , крім використання коштів від адміністративного збору, визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах морського і річкового транспорту.
Кошти від адміністративного збору використовуються відповідно до закону.
І де в Омеляна тут склад злочину?
Чому знову і знову "зелень" верещить на весь світ "ми тупі і своїх же законів не знаємо".
На рахунок Ваших посилань. І де звинувачення від слідчих органів? А не буде їх, тому що "зелень" не цікавить якийсь Кравцов чи Іванова, які порушивали правила закупівлі тих деталей, а цікавить Омелян, який невідомо яким боком. А саме смішне що тодішній очільник Укрзалізниці Кравцов керував нею весь час при уряді Гончарука також. І повністю "зелень" задовольняв.
особенно тупыхособо непонятливых написала, что/кому и о чём я писала! Вы упорно делаете вид, что не понимаете. Вы - https://www.youtube.com%20%E2%80%BA%20watch%0D/ https://www.youtube.com › watch
, что ли?...
2. Я не обсуждала и ни слова не написала ни о каких «злочинах/складах злочину» пана Омеляна! Тем болем не было у меня даже упоминания о каких-либо портах/портовых сборах. Для чего вы мне «тулите» всю эту свою портовую хренотень?... Продолжаете настаивать, что вы - дурачок?... Знаете, я могу и поверить!
3. Вопрос ко мне о том почему какая-то «зелень» что-то там «верещит» - не ко мне! Вы меня с кем-то перепутали!
4. Не только я лично вам, любезный Vitaliy Chaykovskiy, ничего не должна (!), но и ни одни «ссылки» на СМИ - также вам ничего не должны!
По-дружески готова дать вам подсказку - претензии к отсутствию каких-либо «звинуваченнь від слідчих органів» - предъявляйте следственным органам (если найдёте таковые у нас в Украине)!
Основываюсь на следующих доводах:
1. Если хотите что-то возразить - возражайте по сути сказанного/напечатанного в легальном (!!!) украинском издании!
2. Свои претензии/возмущения существованием ZBK в украинском информационном поле - предъявляйте тем от кого зависит существование ZBK в украинском медиа-пространстве, например - до Державного комітету телебачення і радіомовлення України (Держкомтелерадіо); до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення; ну, и к какому-нибудь Міністерствуінформаційної політики.
3. Вы, - весьма серьезные проблемы Украины, о которых говорится в материалах ZBK, - проигнорировали и изволили «клеймить позором» само издание, что имело бы хоть какой-то смысл лишь тогда, когда бы вы перед этим попытались бы убедительно доказать, что затронутых проблем и фактов либо не существует, либо они пренебрежимо малы…
4. Иными словами - вы, - как и все другие ярко выраженные жалкие и ничтожные пропаГандоны-манипуляторы «спалились» «ни за понюшку табака»(!), - пытаясь распространить/навязать ХУЦПУ о том, что настоящая проблема Украины - издание ZBK, а не те персоны/процессы/явления, о которых речь...
Ну маленько макнула я вас, пропаГандонишко, вашим личиком - да в ваши же собственные словесные фекали; «с кем не бывает»!...
Не переживайте, отмоетесь как-нибудь когда-нибудь!...
Занята?
Под окном Порошенко караулит?
Для довідкі:
Порт Констанца: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B0_(%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82) в 2016 году объём грузоперевозок составил 59 424 821 т и 711 339 20-фунтовых эквивалентов.
Порт Одеса: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82 В 2017 г. Одесский порт сократил грузооборот на 4,4% до 24,163 млн тонн.
https://pbs.twimg.com/media/Ea2w2lPWAAEoZaf?format=png&name=small
Вот , честно, не знаю даже: что смешнее ...
Но (!!!):
1. Прямо тут (на «Цензоре№ и в этой теме) и изложить все - «х@й знает сколько» Мбт/Гбт информации?...
2. Вот только - зачем мне это всё/какой мой в этом интерес?
3. А ты уверен сможешь разобраться в моих «освещениях/сравнениях»?
4. Так что (на основании 1;2;3 - я считаю, что - «бесполезное это дело»!
А если, уж, тема эта тебя настолько волнует - «Goоgle тебе в помощь»! «И будет тебе счастье»!
2. Но вы упрямо продолжаете упорствовать в своём бреде !
3. Теперь уже и хамите ...
Ну, ничего , только - не волнуйтесь так! Вы меня покорили; я теперь всегда, - в случае встречи вас "не просторах" Цензора, - буду рекламировать вас как страстного поклонника и приверженца разных "сосаний" (Вы - мой несравненный сосунчик! )
(4. А во Львове всё мусорное отдано Облраде... И она тоже пока ещё ничего мусорного не построила ...)
Ты бредила, что затягивание решения проблемы львовского мусора, выгодна исключительно Порошенку, и в отсутствие оного решится в один момент. И что? Оказывается ты дура?
васваш пост так пропустила?...
Умоляю о снисхождении и великодушии! Пожалуйста, простите ради Бога!
…Ой беняжечка мой, https://www.youtube.com%20%E2%80%BA%20watch%0D/ https://www.youtube.com › watch , как же вам трудно! Но вы не представляете как же я вам сочувствую!
Но вы меня просто покорили, а ещё - я просто тронута вашим необыкновенным ко мне вниманием!
1. Вы знаете, голубчик, я просто восхищена тем, что вы так
замечательнопоказательно и так выразительно не понимаете, что обратившись ко мне - рядовому пользователю «Цензора» - со своим постом https://biz.censor.net/comments/locate/3203067/019214e0-d55b-7140-851a-8975935c3153 - вы обратились «не по адресу»!
2. Далее - вы совершенно не поняли моих намёков на это из моего поста https://biz.censor.net/comments/locate/3203067/019214e0-d55d-71cc-8fe6-5ef1e77eb74d.
3. А ещё далее вы проявили откровенное непонимание моих ответов о том, что:
а) изложение любой подробной информации о «финансовой деятельности» любого субъекта хозяйствования требует
«бесконечно много места»множества Мбт/Гбт информации и такому объёму информации не место в комментариях на любом форуме;
б) Даже не попробовали объяснить, зачем и почему я должна тратить на удовлетворение ваших прихотей свои время и силы.
в) При всём том, что вам уже было известно моё более раннее мнение о вас (https://censor.net/comments/locate/3160706/01921544-290c-73a3-890b-f4c333a3844e и https://censor.net/comments/locate/3160706/01921544-290d-7347-b8e9-25588337645e) - вы ничем и ни как не опровергли/не развеяли мои сомнения в том, что вы способны на какое-либо «разбирательство» в каком-либо вопросе.
г) Воспользоваться моим советом активнее/смелее пользоваться Goоgl-ом, вы принципиально отказались, а может быть - просто не умеете.
Но всё это было ещё «не столь критично»!
Потом - в вашем посте https://biz.censor.net/comments/locate/3203067/019214e0-d55d-71cc-8fe6-5ef1e892609d -
ваше словесное дерьмобред/хамство/оскорбления полезли из вас как понос после молока и селёдки. То есть - вы убедительно продемонстрировали, что вы - стойкий и убеждённый гавномёт.
Всё это весьма и весьма умиляет!
5. Я просто в восторге как вы убедительно демонстрируете в своём посте https://biz.censor.net/comments/locate/3203067/019214e0-d55d-71cc-8fe6-5ef1e892609d свою умственную отсталость и неспособность уследить за собственными словами - вы просили не «назвать» не «две» какихе-то мифические «цифры», а именно - «осветить результаты финансовой деятельности Укрзализныци» (ваш пост от https://biz.censor.net/comments/locate/3203067/019214e0-d55b-7140-851a-8975935c3153) и - см.п3а, или - вы действительно настолько восхитительно невменяемы, что не знаете/не понимаете, что ни одни (ничьи/никакие) «результаты финансовой деятельности» никогда/нигде/ и никак не выражаются какой-то мифической «одной цифрой»!
6. И я никогда (!!!) и нигде (!!!) не утверждала (!!!), что «проблема львовского мусора решится исключительно в отсутствие Порошенко» (!!!) Вы просто откровенно бредите! (Для информации - бред (лат.Delusio) - расстройство мышления с возникновением не соответствующих реальности болезненных представлений, рассуждений и выводов, в которых больной полностью, непоколебимо убеждён и которые не поддаются коррекции) Или: «…«установление связи отношения без основания», то есть не поддающееся коррекции установление отношений между событиями без должной на то основы» (Г.В.Груле) - «Руководство по психиатрии». Под ред. А.В.Снежневского. Москва.Медицина.1983.стр.29)
7. Таким образом - я просто вынуждена вас обрадовать - у меня уже есть достаточно оснований (пп.1-6, но я буду только рада если вы предоставите дополнительные (!)) для того чтобы считать, что вы - хамло/чёрноротый сумасшедший/стойкий и убеждённый гавномёт! 8. Теперь - вы - мой кумир и я беру на себя обязанность уделять вам как можно больше внимания и обещаю время-от-времени (когда встречу вас в комментариях) совершенно бесплатно рекламировать вас на «Цензоре»! И не только как поклонника каких-то «сосаний», но и всех других ваших достоинств (см. п7). Как жаль, что я захожу на «Цензор» весьма редко и вы под угрозой так и не получить свою заслуженную славу в полном/причитающемся вам размере…
Сашулька, СасулькаСосунчик (напоминаю (!) - ваш пост https://biz.censor.net/comments/locate/3203067/019214e0-d55d-71cc-8fe6-5ef1e808380b), родной мой, поверьте - мне очень жальневыносимо грустно от того, что я вынуждена с вами проститься…
И на прощание:
а) «следите за руками/читайте по буквам»: ПНХ!
б) В связи с вашей «
особойвыдающейся непонятливостью» - дублирую: Вот https://natribu.org/#_blank направление вашего движения . Приятного времяпровождения! Надеюсь - компас или GPS - не нужны.
Омелян-Гиперлупа, наверняка, в коррупционных целях своим уменьшал сборы. Он прекрасно понимал, что не имеет права это делать.
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И пожалуста ссылочку на Ваше утверждение...
Или Зеленые Попугаи только и способны нести свою чушь?
А я Вам ссылочку на свои исследования по этой теме
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4709-17#Text
Выписки из этой ссылки
Стаття 5. Будівництво, відкриття та закриття морських портів
2. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/495-2013-%D0%BF#n8 Порядок відкриття та закриття морських портів визначається Кабінетом Міністрів України.
Стаття 16. Фінансування діяльності адміністрації морських портів України
1. Фінансування діяльності адміністрації морських портів України здійснюється за рахунок портових зборів
Стаття 21. Тарифи на послуги, що надаються у морському порту
1. Тарифи на спеціалізовані послуги, що надаються у морському порту суб'єктами природних монополій, та послуги, які оплачуються у складі портових зборів, підлягають державному регулюванню національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері транспорту.
2. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/405-2013-%D0%BF#n9 Перелік спеціалізованих послуг, що надаються у морському порту суб'єктами природних монополій, які підлягають державному регулюванню, визначає Кабінет Міністрів України.
Както вот так....
Подтверждение трепа о "Человек СТАЛ очень состоятельным? Да." фактами будет?
Ему вьідвигают обвинениние НЕ в материальном обогащении.
Американская торговая палата поддержала Омеляна в деле о портовых сборах.Американская торговая палата продолжает поддерживать политику по снижению ставок портовых сборов.
Американская торговая палата (АСС) поддерживает снижение ставок портовых сборов в Украине, несмотря на то, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело против экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна за их снижение на 20% в 2018 году.Об этом говорится в заявлении АСС на ее официальном сайте.
Дело против него открьіто за что конкретно?
-ментов-полицейских
-прокуроров
-различного уровня депутатов и меров
-и конечно "порядочных людей" со "стажем в местах сидения"
Как правило их родственники "насколько талантливы* что в основном их бизнес растет и размножается,а "конкуренты" "горят","сидят","проверяются по пятсот раз разными госорганами". А на счёт того что дел нет, так в Украине "своих" не сажают их "доят". Дела только для этого-"подоить" тех кто нажрался.
Какие богатства в его декларации вас поразили?