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НАБУ (1482) Омелян (741)

НАБУ объявило о подозрении экс-министру инфраструктуры Омеляну (обновлено)

НАБУ объявило о подозрении экс-министру инфраструктуры Омеляну (обновлено)

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины сообщили экс-министру инфраструктуры Владимиру Омеляну о подозрении в совершении незаконных действий, из-за чего государственный бюджет недополучил 30,5 млн грн.

Об этом со ссылкой на пресс-службу НАБУ сообщает БизнесЦензор.

"Действия экс-чиновника квалифицированы по ч.2 ст.211 Уголовного кодекса Украины (Издание должностным лицом нормативно-правового акта, который уменьшает поступления бюджета вопреки закону, если предметом таких действий были бюджетные средства в особо крупных размерах)", – сказано в сообщении.

По версии следствия, Омелян в декабре 2017 года издал приказ о снижении всех портовых сборов (кроме маячного) на 20%. В то же время, один из этих сборов – административный – является доходной частью государственного бюджета.

"Поэтому изменить его размер могла только Верховная Рада, а не министр", – указывает НАБУ.

По данным НАБУ, Министерство финансов выступало против уменьшения всех портовых сборов, подчеркивая, что уменьшение именно административного сбора приведет к недополучению доходов в государственный бюджет.

"В итоге, решение экс-чиновника об уменьшении портового (административного) сбора привело к непоступлению в государственный бюджет в 2018 году 30,4 млн грн: из ожидаемых 203,5 млн грн получено 173,1 млн грн. Эти данные подтверждены Госаудитслужбой и судебной экспертизой", – сообщает НАБУ.

В свою очередь сам Омелян сообщил, что НАБУ пригласило его на допрос в пятницу.

"Несмотря на то, что меня пригласили на допрос в качестве свидетеля, детектив НАБУ пытается вручить мне подозрение, что уменьшение портовых тарифов и сборов привело к сокращению доходов государственного бюджета и я (хотя это было коллегиальное решение Кабмина) нанес ущерб государству. Это, безусловно, прецедент, и теперь любое правительство, облегчающий давление на бизнес, занимается дерегуляцией, сокращает ЕСВ, уменьшает другие налоги – может быть обвиненным во вредительстве", – написал экс-министр на своей странице в Facebook.

Как сообщал БизнесЦензор, в 2019 году прокурор огласил обвинительный акт по делу против Омеляна. "Бывший чиновник обвиняется в том, что подавая декларации за 2015 и 2016 годы, умышленно указал сведения, которые отличаются от достоверных на сумму более 3 млн гривен и 8 млн гривен соответственно", - говорится в сообщении САП.
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Топ коментарі
+22
жалкий бубочка мелко мстит за постоянный стеб Омеляна над ним
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19.06.2020 13:32
+11
НАБУ объявило о подозрении экс-министру инфраструктуры Омеляну .... Зеленский назначил главой Винницкой области зятя бизнес-партнера по "Лиге смеха"
Вот , честно, не знаю даже: что смешнее ...
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19.06.2020 16:14
+9
Вофка "строчить"- пидозры будет долго, всем н на строчит..Придется и ему "пидо-зру" ннаваять..рано или поздно.Такой никчемной "власти" отродясь не видел..Был хвёдарыч,да и тот "под итллигента косил".этот как был шутом,так им и остался.
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19.06.2020 15:49
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жалкий бубочка мелко мстит за постоянный стеб Омеляна над ним
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19.06.2020 13:32 Відповісти
Гиперлупы Омеляна это стёб над Украиной .За базар нужно отвечать . так что место Омеляна на нарах.
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20.06.2020 07:50 Відповісти
не вижу в этом состава преступления для нар, зебилко...в отличие от твоего зеленого говнокумирика, который на нары уже наработал
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20.06.2020 13:22 Відповісти
Про гиперЗЕлупи ми вже чули, і це не стьоб, а сцяки на громадян України!
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20.06.2020 17:07 Відповісти
Ты просто дурак. Гиперлуп из Киева в Одессу был бы очень прибыльным.
Эх, вечерком скупаться в море!
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29.06.2020 10:50 Відповісти
Ну, да... ну, да!
Вообще -то омеляны разные все мыздобулы ("все эти гимнопоющие пацанчики с задорным воровскими румянцем на пышных щечках") хорошо постебались над всеми нами в Минифраструктуры: "... Закупки услуг, операторы, «крутые» дороги, «честные» лоукосты, «новые» маршрутки и кофе-автоматы в поездах дальнего следования... А общий объём денег, которые были «прозрачно» уворованы в отрасли - зашкаливает. И каждый раз - олигофреническая цитата известного медведеборца-министра Омеляна. Авиационка, железнодорожные перевозки и легендарный Укравтодор... История пяти лет разрушения инфраструктуры..."

Вот например:

05.03.19. «Корупція в Укрзалізниці затьмарює розкрадання Укроборонпрому» https://zbk.org.ua/2019/03/05/korupciya-v-ukrzaliznici-zatmaryuye-rozkradannya-ukroboronpromu/ ;
25.03.19. «Корупція в Укрзалізниці затьмарює розкрадання Укроборонпрому. Частина ІІ: «Операція корпорація» https://zbk.org.ua/2019/03/25/korupciya-v-ukrzaliznici-zatmaryuye-rozkradannya-ukroboronpromu-chastina-ii-operaciya-korporaciya/ ;
11.04.19. «Корупція в Укрзалізниці затьмарює розкрадання Укроборонпрому: Частина ІІІ - З росії втридорого» https://zbk.org.ua/2019/04/11/korupciya-na-ukrzaliznici-zatmaryuye-rozkradannya-ukroboronpromu-chastina-iii-z-rosi%D1%97-v-tridorogi/ ;

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21.06.2020 09:10 Відповісти
Но звинувачують його в зовсім іншому.
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21.06.2020 16:40 Відповісти
Любезный, Vitaliy Chaykovskiy, будьте пожалуйста чуточку внимательней: я отвечала на пост о стёбе кое-кого над кое-кем; разумеется - и написала о стёбе, а не об обвинениях.
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22.06.2020 00:43 Відповісти
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про морські порти України

Стаття 22. Портові збори
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0930-13#n17 Порядок справляння , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0931-13#n4 обліку та використання коштів від портових зборів , крім використання коштів від адміністративного збору, визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах морського і річкового транспорту.
Кошти від адміністративного збору використовуються відповідно до закону.

І де в Омеляна тут склад злочину?
Чому знову і знову "зелень" верещить на весь світ "ми тупі і своїх же законів не знаємо".
На рахунок Ваших посилань. І де звинувачення від слідчих органів? А не буде їх, тому що "зелень" не цікавить якийсь Кравцов чи Іванова, які порушивали правила закупівлі тих деталей, а цікавить Омелян, який невідомо яким боком. А саме смішне що тодішній очільник Укрзалізниці Кравцов керував нею весь час при уряді Гончарука також. І повністю "зелень" задовольняв.
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22.06.2020 03:44 Відповісти
1. Любезный Vitaliy Chaykovskiy, я для особенно тупых особо непонятливых написала, что/кому и о чём я писала! Вы упорно делаете вид, что не понимаете. Вы - https://www.youtube.com%20%E2%80%BA%20watch%0D/ https://www.youtube.com › watch
, что ли?...
2. Я не обсуждала и ни слова не написала ни о каких «злочинах/складах злочину» пана Омеляна! Тем болем не было у меня даже упоминания о каких-либо портах/портовых сборах. Для чего вы мне «тулите» всю эту свою портовую хренотень?... Продолжаете настаивать, что вы - дурачок?... Знаете, я могу и поверить!
3. Вопрос ко мне о том почему какая-то «зелень» что-то там «верещит» - не ко мне! Вы меня с кем-то перепутали!
4. Не только я лично вам, любезный Vitaliy Chaykovskiy, ничего не должна (!), но и ни одни «ссылки» на СМИ - также вам ничего не должны!
По-дружески готова дать вам подсказку - претензии к отсутствию каких-либо «звинуваченнь від слідчих органів» - предъявляйте следственным органам (если найдёте таковые у нас в Украине)!
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23.06.2020 13:18 Відповісти
че за керня? КГ/АМ, иди пиарь свое жэбэка в другое место, пропагандонша...
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21.06.2020 19:54 Відповісти
Да нет!... Поверьте - мне очень неудобно вам это сообщать, но пропагандон - это вы!
Основываюсь на следующих доводах:
1. Если хотите что-то возразить - возражайте по сути сказанного/напечатанного в легальном (!!!) украинском издании!
2. Свои претензии/возмущения существованием ZBK в украинском информационном поле - предъявляйте тем от кого зависит существование ZBK в украинском медиа-пространстве, например - до Державного комітету телебачення і радіомовлення України (Держкомтелерадіо); до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення; ну, и к какому-нибудь Міністерствуінформаційної політики.
3. Вы, - весьма серьезные проблемы Украины, о которых говорится в материалах ZBK, - проигнорировали и изволили «клеймить позором» само издание, что имело бы хоть какой-то смысл лишь тогда, когда бы вы перед этим попытались бы убедительно доказать, что затронутых проблем и фактов либо не существует, либо они пренебрежимо малы…
4. Иными словами - вы, - как и все другие ярко выраженные жалкие и ничтожные пропаГандоны-манипуляторы «спалились» «ни за понюшку табака»(!), - пытаясь распространить/навязать ХУЦПУ о том, что настоящая проблема Украины - издание ZBK, а не те персоны/процессы/явления, о которых речь...
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22.06.2020 00:46 Відповісти
о, потешно) пропагандонша зарядила передергивания, манипуляции и ждет, что на них будет кто-то вестись)) Очень удобно, написать керню, и заставлять кого-то опровергать каждое слово, но нет)) Керня сразу идет в эротическое путешествие вместе с пропагандоншей из жэбэка)
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22.06.2020 15:49 Відповісти
Ой, не суетитесь так!
Ну маленько макнула я вас, пропаГандонишко, вашим личиком - да в ваши же собственные словесные фекали; «с кем не бывает»!...
Не переживайте, отмоетесь как-нибудь когда-нибудь!...
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23.06.2020 13:22 Відповісти
ты че несешь, дурочка? Ударилась головкой?
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23.06.2020 14:05 Відповісти
Ой, а где же Венедиктова?
Занята?
Под окном Порошенко караулит?
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29.06.2020 10:53 Відповісти
гиперлУпил, гиперлУпил и невыгиперлУпил.
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19.06.2020 13:39 Відповісти
Нарешті знайшли справЖнього корупціонера)) .
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19.06.2020 13:51 Відповісти
Нарешті розігнели кілька ботоферм, які працювали на московію.
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19.06.2020 17:33 Відповісти
Йохарний бабай - всі портовики жаліються, що в Україні самі високі ставки портових зборів, через що судна ідуть на погрузку-розгрузку в сусідні держави - Румунію, Болгарію, Грузію тощо, а ці грьобані "економісти" вкінець хоронять наші порти!
Для довідкі:
Порт Констанца: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B0_(%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82) в 2016 году объём грузоперевозок составил 59 424 821 т и 711 339 20-фунтовых эквивалентов.
Порт Одеса: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82 В 2017 г. Одесский порт сократил грузооборот на 4,4% до 24,163 млн тонн.
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19.06.2020 13:53 Відповісти
-Военный следователь Бернис был прежде всего светский человек, обольстительный танцор и распутник, -Он постоянно забывал обвинительный материал, и это вынуждало его придумывать новый, он путал имена, терял нити обвинения и сучил новые, какие только приходили ему в голову... (с)
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19.06.2020 15:03 Відповісти
НАБУ объявило о подозрении экс-министру инфраструктуры Омеляну - Цензор.НЕТ 9921

https://pbs.twimg.com/media/Ea2w2lPWAAEoZaf?format=png&name=small
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19.06.2020 15:08 Відповісти
Тупа зелень намагається знищити розумних українців.
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19.06.2020 15:22 Відповісти
І тут рука на піднімається натиснути МНЕ НРАВИТСЯ.
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19.06.2020 15:51 Відповісти
Вофка "строчить"- пидозры будет долго, всем н на строчит..Придется и ему "пидо-зру" ннаваять..рано или поздно.Такой никчемной "власти" отродясь не видел..Был хвёдарыч,да и тот "под итллигента косил".этот как был шутом,так им и остался.
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19.06.2020 15:49 Відповісти
НАБУ объявило о подозрении экс-министру инфраструктуры Омеляну .... Зеленский назначил главой Винницкой области зятя бизнес-партнера по "Лиге смеха"
Вот , честно, не знаю даже: что смешнее ...
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19.06.2020 16:14 Відповісти
Нафтогназ на європейському ринку купує бітум по 80 Є. Тепер через компанії Бєні Нафтогаз продаватиме державі по 190 Є. Найбільша провина Омеляна в тім, що він не дозволяв реалізувати Бєні цю схему.
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19.06.2020 17:31 Відповісти
Олечка, а можешь осветить результаты финансовой деятельности Укрзализныци при Омельяне и сейчас? Очень хочется сровнить...
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22.06.2020 08:58 Відповісти
Сашенька, конечно могу! Я ведь «по жизни» абсолютно ничем больше не занята, а только работаю/только тем и занимаюсь, что добываю/изучаю/сравниваю данные о «финансовой деятельности Укрзализныци»!
Но (!!!):
1. Прямо тут (на «Цензоре№ и в этой теме) и изложить все - «х@й знает сколько» Мбт/Гбт информации?...
2. Вот только - зачем мне это всё/какой мой в этом интерес?
3. А ты уверен сможешь разобраться в моих «освещениях/сравнениях»?
4. Так что (на основании 1;2;3 - я считаю, что - «бесполезное это дело»!
А если, уж, тема эта тебя настолько волнует - «Goоgle тебе в помощь»! «И будет тебе счастье»!
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23.06.2020 13:38 Відповісти
То что ты Олечка "работаешь" я знаю. Не нужно, то что ты сосешь, сколько Гбт информации, достаточно две цифры, было + сколько то, стало - столько то. Зачем? ну может дурь из твоей черепушки выветрится. Хотя в твоем случае - вряд ли. Да! а как там мусорный полигон во Львове? Уже построили? Барыга 14 месяцев как не мешает...
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24.06.2020 11:46 Відповісти
1. Ой, Сашенька, ну, что же вы, голубчик "знать" то можете?! ... "Не смешите мои тапочки"! Я же уже вам писала - https://censor.net/comments/locate/3160706/01921544-290c-73a3-890b-f4c333a3844e. (Вам лечиться надо, а не писать что-то на "Цензоре")
2. Но вы упрямо продолжаете упорствовать в своём бреде !
3. Теперь уже и хамите ...
Ну, ничего , только - не волнуйтесь так! Вы меня покорили; я теперь всегда, - в случае встречи вас "не просторах" Цензора, - буду рекламировать вас как страстного поклонника и приверженца разных "сосаний" (Вы - мой несравненный сосунчик! )
(4. А во Львове всё мусорное отдано Облраде... И она тоже пока ещё ничего мусорного не построила ...)
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28.06.2020 15:12 Відповісти
Олечка, я понимаю, что в процессе "работы", тебе, очевидно, повредили мозг (длинным предметом), или, возможно, оного у тебя никогда и не было. НО, я просил назвать всего лишь две цифры, ты же продолжаешь нести какой то бред. Природная тупость? "Производственная" травма? Тяжелые психотропы?
Ты бредила, что затягивание решения проблемы львовского мусора, выгодна исключительно Порошенку, и в отсутствие оного решится в один момент. И что? Оказывается ты дура?
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29.06.2020 10:42 Відповісти
Ой-йо-йо-йой, как же неВдобно получилось!... Как же это я вас ваш пост так пропустила?...
Умоляю о снисхождении и великодушии! Пожалуйста, простите ради Бога!
…Ой беняжечка мой, https://www.youtube.com%20%E2%80%BA%20watch%0D/ https://www.youtube.com › watch , как же вам трудно! Но вы не представляете как же я вам сочувствую!
Но вы меня просто покорили, а ещё - я просто тронута вашим необыкновенным ко мне вниманием!
1. Вы знаете, голубчик, я просто восхищена тем, что вы так замечательно показательно и так выразительно не понимаете, что обратившись ко мне - рядовому пользователю «Цензора» - со своим постом https://biz.censor.net/comments/locate/3203067/019214e0-d55b-7140-851a-8975935c3153 - вы обратились «не по адресу»!
2. Далее - вы совершенно не поняли моих намёков на это из моего поста https://biz.censor.net/comments/locate/3203067/019214e0-d55d-71cc-8fe6-5ef1e77eb74d.
3. А ещё далее вы проявили откровенное непонимание моих ответов о том, что:
а) изложение любой подробной информации о «финансовой деятельности» любого субъекта хозяйствования требует «бесконечно много места» множества Мбт/Гбт информации и такому объёму информации не место в комментариях на любом форуме;
б) Даже не попробовали объяснить, зачем и почему я должна тратить на удовлетворение ваших прихотей свои время и силы.
в) При всём том, что вам уже было известно моё более раннее мнение о вас (https://censor.net/comments/locate/3160706/01921544-290c-73a3-890b-f4c333a3844e и https://censor.net/comments/locate/3160706/01921544-290d-7347-b8e9-25588337645e) - вы ничем и ни как не опровергли/не развеяли мои сомнения в том, что вы способны на какое-либо «разбирательство» в каком-либо вопросе.
г) Воспользоваться моим советом активнее/смелее пользоваться Goоgl-ом, вы принципиально отказались, а может быть - просто не умеете.
Но всё это было ещё «не столь критично»!
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02.07.2020 11:56 Відповісти
4. Далее (в своём посте https://biz.censor.net/comments/locate/3203067/019214e0-d55d-71cc-8fe6-5ef1e808380b) - вместо того чтобы замолчать и «удалиться по английски» - вы начали хамить и нести какой-то откровенный бред о каком-то «львовском мусоре» (???!!!)…
Потом - в вашем посте https://biz.censor.net/comments/locate/3203067/019214e0-d55d-71cc-8fe6-5ef1e892609d - ваше словесное дерьмо бред/хамство/оскорбления полезли из вас как понос после молока и селёдки. То есть - вы убедительно продемонстрировали, что вы - стойкий и убеждённый гавномёт.
Всё это весьма и весьма умиляет!
5. Я просто в восторге как вы убедительно демонстрируете в своём посте https://biz.censor.net/comments/locate/3203067/019214e0-d55d-71cc-8fe6-5ef1e892609d свою умственную отсталость и неспособность уследить за собственными словами - вы просили не «назвать» не «две» какихе-то мифические «цифры», а именно - «осветить результаты финансовой деятельности Укрзализныци» (ваш пост от https://biz.censor.net/comments/locate/3203067/019214e0-d55b-7140-851a-8975935c3153) и - см.п3а, или - вы действительно настолько восхитительно невменяемы, что не знаете/не понимаете, что ни одни (ничьи/никакие) «результаты финансовой деятельности» никогда/нигде/ и никак не выражаются какой-то мифической «одной цифрой»!
6. И я никогда (!!!) и нигде (!!!) не утверждала (!!!), что «проблема львовского мусора решится исключительно в отсутствие Порошенко» (!!!) Вы просто откровенно бредите! (Для информации - бред (лат.Delusio) - расстройство мышления с возникновением не соответствующих реальности болезненных представлений, рассуждений и выводов, в которых больной полностью, непоколебимо убеждён и которые не поддаются коррекции) Или: «…«установление связи отношения без основания», то есть не поддающееся коррекции установление отношений между событиями без должной на то основы» (Г.В.Груле) - «Руководство по психиатрии». Под ред. А.В.Снежневского. Москва.Медицина.1983.стр.29)
7. Таким образом - я просто вынуждена вас обрадовать - у меня уже есть достаточно оснований (пп.1-6, но я буду только рада если вы предоставите дополнительные (!)) для того чтобы считать, что вы - хамло/чёрноротый сумасшедший/стойкий и убеждённый гавномёт! 8. Теперь - вы - мой кумир и я беру на себя обязанность уделять вам как можно больше внимания и обещаю время-от-времени (когда встречу вас в комментариях) совершенно бесплатно рекламировать вас на «Цензоре»! И не только как поклонника каких-то «сосаний», но и всех других ваших достоинств (см. п7). Как жаль, что я захожу на «Цензор» весьма редко и вы под угрозой так и не получить свою заслуженную славу в полном/причитающемся вам размере…
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02.07.2020 12:09 Відповісти
9. Сашулька, Сасулька Сосунчик (напоминаю (!) - ваш пост https://biz.censor.net/comments/locate/3203067/019214e0-d55d-71cc-8fe6-5ef1e808380b), родной мой, поверьте - мне очень жаль невыносимо грустно от того, что я вынуждена с вами проститься…
И на прощание:
а) «следите за руками/читайте по буквам»: ПНХ!
б) В связи с вашей «особой выдающейся непонятливостью» - дублирую: Вот https://natribu.org/#_blank направление вашего движения . Приятного времяпровождения! Надеюсь - компас или GPS - не нужны.
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02.07.2020 12:23 Відповісти
Когда я говорил о длинном предмете - то имел ввиду орбитокласт, а не то о чем ты мечтаешь. Но судя по твоему бреду (писанине), очевидно, ты с ним знакома вплотную. НО! На всякий случай, покажи свою писанину психиатру, возможно процедуру нужно повторить.
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02.07.2020 14:11 Відповісти
Ну и что, кто-то собирается выйти на митинг, чтобы его поддержать?
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19.06.2020 17:49 Відповісти
Мышиная возня Бей своих ,что бы чужие боялись
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19.06.2020 18:22 Відповісти
Санкції клоунів не оминуть.Скоріше б уже.
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19.06.2020 19:55 Відповісти
Удивляет следущее,в раде сидит куча бывших министров регионало типа Шуфрича,Бойка и рпзной другой региональной швали. Ну хоть бы на кого из них пасть раззинули!
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19.06.2020 21:01 Відповісти
Шоколадки настолько тупые, что не могут понять простых вещей: правительство не может уменьшать или увеличивать ставки налогов и сборов. Только Верховная Рада устанавливает величину налогов и сборов. А правительство - это исполнительная власть. Задача правительства - вовремя и честно эти налоги и сборы собирать в бюджет.

Омелян-Гиперлупа, наверняка, в коррупционных целях своим уменьшал сборы. Он прекрасно понимал, что не имеет права это делать.
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19.06.2020 23:05 Відповісти
Как он сбор, который для всех, уменьшал только своим?
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20.06.2020 11:36 Відповісти
Только Верховная Рада устанавливает величину налогов и сборов.

----
И пожалуста ссылочку на Ваше утверждение...
Или Зеленые Попугаи только и способны нести свою чушь?
А я Вам ссылочку на свои исследования по этой теме
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4709-17#Text

Выписки из этой ссылки
Стаття 5. Будівництво, відкриття та закриття морських портів

2. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/495-2013-%D0%BF#n8 Порядок відкриття та закриття морських портів визначається Кабінетом Міністрів України.

Стаття 16. Фінансування діяльності адміністрації морських портів України

1. Фінансування діяльності адміністрації морських портів України здійснюється за рахунок портових зборів

Стаття 21. Тарифи на послуги, що надаються у морському порту
1. Тарифи на спеціалізовані послуги, що надаються у морському порту суб'єктами природних монополій, та послуги, які оплачуються у складі портових зборів, підлягають державному регулюванню національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері транспорту.

2. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/405-2013-%D0%BF#n9 Перелік спеціалізованих послуг, що надаються у морському порту суб'єктами природних монополій, які підлягають державному регулюванню, визначає Кабінет Міністрів України.

Както вот так....
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20.06.2020 12:00 Відповісти
*********** порохоскотская
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20.06.2020 08:53 Відповісти
рано или поздно , но придется отвечать за мыролюбный реформизм и прочие варианты воровства.
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20.06.2020 14:41 Відповісти
Єто большое достижение, очень хорошее даже, теперь станут больше засевать земель, рожь, овёс, вот єто всё, на месте невыстроенного гипнодэнсер, хотел написать гиперлупа..
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20.06.2020 23:04 Відповісти
Ничего личного,только факты. Гиперлупов нет? Нет. Укрзализныця в ЖОПЕ? Да!( по капремонту,отсутствию подвижного состава,тепловозов,электровозов,кадров,любой производственник подтвердит при снижении грузопотока раза в три,грузы стали доставляться МЕДЛЕННЕЕ.) Дорог нет? Нет. СХЕМЫ ушли с танспорта? Нет. Авиация ( вертолеты и авиасудна) в жопе? Да,аэропорты банкроты. Человек СТАЛ очень состоятельным? Да. Ничего личного, за свою " деятельность" должен "присесть" с подельниками с обязательной конфискацией.
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21.06.2020 00:23 Відповісти
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21.06.2020 09:27 Відповісти
При Омеляне украинцьі начали летать по всему миру как никогда.
Подтверждение трепа о "Человек СТАЛ очень состоятельным? Да." фактами будет?

Ему вьідвигают обвинениние НЕ в материальном обогащении.

Американская торговая палата поддержала Омеляна в деле о портовых сборах.Американская торговая палата продолжает поддерживать политику по снижению ставок портовых сборов.
Американская торговая палата (АСС) поддерживает снижение ставок портовых сборов в Украине, несмотря на то, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело против экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна за их снижение на 20% в 2018 году.Об этом говорится в заявлении АСС на ее официальном сайте.
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21.06.2020 12:01 Відповісти
Декларацию человека читали? Как церковная мышь. И только супруга гений бизнеса( стандарт у украинских чиновников) Новыми ВМW X5 конечно владеет сын,домом квартирами ,земельными участками тоже семья. Стандарт- прибыль от сдачи недвижимости и тому подобная чушь. А если учесть что в Украине ДО ИХ ПОР не принято называть конечных бенифициаров офшоров то дальше продолжать? Только наивные или тупые люди могут считать что люди в СИСТЕМЕ коррупции где честность дурной тон, министр( решающий миллиардные вопросы и НЕ имеющий НИКАКОЙ реальной ответственности,приведенный для уничтожения индустрии Украины внешними управляющими) прячущий все что "заработано" в юбке своей жены старался что бы что то летало и ездило в интересах Украины. Он что заказал УКРАИНСКИЕ самолёты и организовал внутренние лоукосты? Нет. Он что организовал транзитные пути через Украину? Нет. Он что сделал аудит портов и наказал виновных в растрате в портах? Нет,то что же эта креатура Сороса сделала ? Уничтожила кровеносные сосуды экономики- укрзализныцю. Может Вам неизвестно но урожай пшеницы НЕ могли вывезти ,вагонов не было( автомобилями по 100 тонн возили вместо 40 разрешенных,о чем свидетельствую устойчивая колея на ОТРЕМОНТИРОВАННЫХ дорогах) Так чем он Вам по душе,это молодое дарование-гиперлуп?
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21.06.2020 20:26 Відповісти
Жена Омеляна еще до брака с ним бьіла известньім, успешньім модельером.

Дело против него открьіто за что конкретно?
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21.06.2020 21:16 Відповісти
В каждом городе "самые известные бизнесмены" -это жены,дети или другие члены семьи
-ментов-полицейских
-прокуроров
-различного уровня депутатов и меров
-и конечно "порядочных людей" со "стажем в местах сидения"
Как правило их родственники "насколько талантливы* что в основном их бизнес растет и размножается,а "конкуренты" "горят","сидят","проверяются по пятсот раз разными госорганами". А на счёт того что дел нет, так в Украине "своих" не сажают их "доят". Дела только для этого-"подоить" тех кто нажрался.
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22.06.2020 06:49 Відповісти
Итак, дел о коррупции, незаконном обогащении против Омеляна нет.
Какие богатства в его декларации вас поразили?
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22.06.2020 09:01 Відповісти
НАБУ объявило о подозрении экс-министру инфраструктуры Омеляну - Цензор.НЕТ 513
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21.06.2020 12:07 Відповісти
Вижу бред и желчь. А факты где?
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22.06.2020 09:00 Відповісти
хитроопый гиперсалуп
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21.06.2020 10:51 Відповісти
Яка скотська у нас влада.
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21.06.2020 12:41 Відповісти
Какой нарид - такая и влада.
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21.06.2020 13:56 Відповісти

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