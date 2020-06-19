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Фонд гарантирования продлил полномочия ликвидатора "Фидобанка"

Фонд гарантирования продлил полномочия ликвидатора

Фонд гарантирования вкладов физических лиц Украині продлил полномочия ликвидатора "Фидобанка" (Киев) до дня внесения записи о ликвидации банка как юридического лица в Единый государственный реестр юридических лиц.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Фонда сообщает БизнесЦензор.

Как сообщалось, Национальный банк Украины принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации "Фидобанка" бизнесмена Александра Адарича в июле 2016 года.

Общая сумма возмещения средств вкладчикам банка в пределах до 200 тыс. грн оценивалась в примерно 1,8 млрд грн.

Как писал БизнесЦензор, 18 мая "Фидобанк" заявил о резком оттоке средств клиентов, объяснив его информационным давлением на финучреждение.

Напомним, 2015 год "Фидобанк" закончил с убытком 1,4 млрд грн, а в первом квартале убыток составил 323,9 млн грн.

По данным НБУ, на 1 января по размеру активов банк занимал 21 место (7,77 млрд грн) среди 109 действующих банков.

Отметим, 18 мая Национальный банк Украины согласовал продажу принадлежащего Александру Адаричу пакета 50% акций ПАО "Евробанк" брату президента Казахстана Болату Назарбаеву, однако сделка так и не состоялась.

"Фидобанк" (ранее - СЕБ Банк, банк "Ажио") создан в 1991 году.

Согласно данным НБУ, по размеру общих активов на 1 октября 2015 года Фидобанк занимал 22-е место (7,616 млрд грн) среди 123 действовавших в стране банков.
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