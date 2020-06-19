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Рада назначила нового министра экологии (обновлено)

Рада назначила нового министра экологии (обновлено)

Верховная Рада назначила Романа Абрамовского министром защиты окружающей среды и природных ресурсов.

За соответствующее постановление проголосовали 264 народных депутата при необходимых 226 голосах, сообщает БизнесЦензор.

Как сообщал БизнесЦензор, 3 июня премьер Денис Шмыгаль предложил назначить Абрамовского министром защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Абрамовский в 2015-2019 годах был замминистра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства. С октября 2019 года – заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Украины.

До этого работал ООО "Риола-модуль лтд" Владимира Духовича, который ранее был партнером Абрамовского по ООО "НПО "Стальконструкция".

"Риола-модуль Лтд" с 2016 года являлась генподрядчиком строительства детской специализированной больницы "Охматдет", получив связанных с этим проектом подрядов на сумму около 2 млрд грн.
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Надіюсь риг, злодій і українофоб?
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19.06.2020 12:46 Відповісти
Ну вот и хорошо . Работы в плане защиты экологии и природных ресурсов- море. Кстати 11.06.20г был отравлен Хаджибеевский лиман. Сотни кг мертвых креветок,мелкая рыба и змеи заполнили берега.Картина убийства экологии ужасающая.Точной причины отравления не называют,но блогеры связывают отравление с "резким потеплением",которое возможно вызвано "геоинженерией" в рамках борьбы с "всеобщим потеплением",за борьбу с которым Пауль Крутцен(институт М.Планка,Германия) получил Нобелевскую премию.Если бы отравление было связано со сбросами токсических веществ,которые случались и ранее,то погибла бы массово рыба. А раз погибли креветки и змеи-обитающие в поверхностных прибрежных слоях воды ,то понятно что их чем -то "опылили" с неба,точно не "манной небесной"....Причем уже месяц день и ночь север,центр и запад заливают проливные дожди ,даже со снегом в Карпатах,в то время как в Одесской и Николаевской областях поддерживается засуха,искусственно или нет-пусть разбираются климатологи и те кому положено. Возможно "геоинженерия"(активное вмешательство в природу с целью изменения свойств климата,с помощью массированного выброса в стратосфере различных аэрозольных частиц(диоксида серы и др .химикатов,) для отражения солнечного излучения и нужны,но как-то надо распылять там ,где это необходимо,а не там где и так летом ходят в шубах,и по проспектам плавают на резиновых лодках.. Кстати пасечники пчел собирают лопатами,чего раньше не было, насекомые гибнут сотнями тысяч семей,зато массово появились клещи,что очень странно.,даже в городах... Исчезли шмели,майские жуки,воробьи,скворцы,насекомые как таковые,опылять культуры не кому, в Китае приловчились опылять руками ,но у них есть кому а у нас и так остались три калеки,которых выдают за 42 млн. и "активисты", у которых есть дела поважнее ,чем экономика и экология. Как-то надо обратить внимание на эту проблему,всех же касается,никто за заборами не спрячется и отравленную раундапами и тиаклопридами и пр "нежданчиками" воду будут пить все 100% проживающих на территории Украины,с водопровода или 200м скважин,без разницы.Неужели не доходит? "Опыленная" разной небесной хреновиной клубника,черешня и пр.фрукты-овощи в лучшем случае вызовут понос,а о худших мы каждый день слушаем по зомбоящику. В общем пожелаем новому министру экологии успехов в защите природы и всех нас,еще оставшихся от "покращень". Всем добра. P.S Вот еще новость-в море из корабля слита неизвестная жидкость,сообщают экологи одесской области.
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19.06.2020 13:47 Відповісти
Народ Украины должен нанимать и увольнять министров при помощи прямой демократии! И чтобы любой человек смог на сайт опубликовать свое досье и свой опыт и т.д. И чтобы народ смог посмотреть резюме кандидатов и нанять того, кто лучше будет подходить на должность! А если Рада назначает министров, то пиши пропало! Экологии министра назначили Радой и это значит он будет лоббировать интересы олигархата, которые будут загрязнять среду, а министр будет их прикрывать! Все будет честно, когда будет, как в конституции написано, что главным источником власти в Украине является народ и народ должен иметь инструмент - прямую демократию! Что если министр говно, то народ в этот же миг голосует и его нах увольняют! А не так, как сейчас воруют у всех на глазах и даже не увольняют их... Полный беспредел и грабеж целой страны!
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19.06.2020 17:58 Відповісти

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