Акции Ferrexpo упали на 6% после сообщения о аресте активов Жеваго (обновлено)

Стоимость акций британской горнорудной компании с активами в Украине Ferrexpo plc на Лондонской фондовой бирже (LSE) упала на 3,16% после объявления на бирже о заморозке Печерским районным судом Киева 50,3% акций Полтавского ГОКа, принадлежащих горнорудной компании бизнесмена Константина Жеваго Ferrexpo AG, единственному акционеру ПГОКа.

Как сообщает Интерфакс-Украина, к вечеру пятницы падение акций Ferrexpo достигло 5,85%, передает БизнесЦензор.

Как писал БизнесЦензор, суд в Киеве вновь арестовал 50,3% акций Ferrexpo Poltava Mining (Полтавский ГОК), сообщает швейцарская железорудная компания со штаб-квартирой в Украине Ferrexpo.