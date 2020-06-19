Медведчук прокомментировал свой общий бизнес с Коломойским

Кум президента РФ Владимира Путина, председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук прокомментировал свой общий бизнес с олигархом Игорем Коломойским.

Об этом со ссылкой на Радио Свобода сообщает БизнесЦензор.

"Все вопросы бизнеса изложены в моей декларации. Больше никаких комментариев я не даю. А партнеров в бизнесе очень много. Весь бизнес регулируется действующим законодательством. Комфортно ли не комфортно - просто так случилось и так есть. Вопросы бизнеса - это вопрос бизнеса. При чем тут идеология? Я, например, господина Коломойского, как вы говорите, моего партнера, последний раз видел лет семь назад. А по телефону разговаривал лет шесть назад. Но это не мешает существованию бизнеса", - сказал Медведчук..

Ранее журналисты установили, что Медведчук с семьей задекларировал ряд оффшорных компаний, на которые частично оформлен большой бизнес в Украине, к которому имеет отношение Коломойский. Коломойский известен своими критическими высказываниями в адрес Медведчука.

Согласно декларации Медведчука, через свою жену Оксану Марченко он имеет тесные бизнес-связи в медиа, энергетике и металлургии с олигархом Игорем Коломойским.

На вопрос, комфортно быть партнером с Медведчуком, Игорь Коломойский отметил, что никогда не разделял Медведчука и братьев Суркисов.

"Я всегда считал, что они вместе. По каким активам и в каком соотношении - это уже другой вопрос", - Коломойский.