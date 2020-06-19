"Криворожгаз" за год присоединил к газовым сетям 34 новых объекта

В 2019 году АО "Криворожгаз" осуществило 34 присоединения новых объектов к системе газоснабжения, в том числе 23 домовладения и 11 коммунально-бытовых объектов.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Криворожгаза" сообщает БизнесЦензор.

"В прошлом году Центр обслуживания клиентов "Криворожгаза" принял 42 заявления на присоединение к газораспределительной сети с последующей выдачей технических условий. Из них 3 на услугу стандартного присоединения и 39 - нестандартного. Было заключено 37 договоров на присоединение к сетям", - сообщает компания.

Процедура присоединения доступна всем жителям Кривого Рога и Криворожского района. Во всех Центрах обслуживая клиентов АО "Криворожгаз" есть менеджеры по работе с клиентами, которые принимают заявления и занимаются оформлением документов. О том, как присоединиться к системе газоснабжения, можно узнать на официальном сайте АО "Криворожгаз".

"Потребителю достаточно подать в Центр обслуживания клиентов заявку на выполнение работ, заполнить опросный лист, заключить договор и оплатить стоимость услуги. Далее менеджер отслеживает ход выполнения работ, информирует заказчика непосредственно до сдачи технической документации в архив", - говорит начальник управления клиентского сервиса АО "Криворожгаз" Анастасия Озерян.

Новая процедура присоединения к газовым сетям начала действовать в Украине с 1 января 2013 года. Основным преимуществом является сокращение сроков и упрощение порядка подключения к газовым сетям.

При условии отсутствия замечаний в документации, газораспределительная компания в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления должна выдать заказчику проекты договоров, техусловий и соответствующие счета. Для выполнения комплекса работ по стандартному присоединению объекта или земельного участка законодательством отведен трехмесячный срок.

"Стоимость работ по присоединению устанавливается и пересматривается ежегодно Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. В частности, на сегодняшний день в Днепропетровской области, в зависимости от типоразмера счетчика и местности, стоимость составляет от 12660 грн до 18570 грн (без НДС)", - сообщает "Криворожгаз".