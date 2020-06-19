Цены на нефть растут из-за прогнозов о восстановлении спроса

Цены на нефть в пятницу утром растут, прошедшее заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ внушило инвесторам надежду на скорое восстановление спроса, свидетельствуют данные торгов.

Об этом со ссылкой на Прайм сообщает БизнесЦензор.

Утром цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,87% — до 41,87 доллара за баррель. Июльские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 0,98% — до 39,22 доллара за баррель.

Планы Ирака и Казахстана по компенсации недосокращенной этими странами в мае добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+, представленные на прошедшем в четверг заседании техкомитета ОПЕК+, поддержали рынок.

В проекте итогового коммюнике встречи также отмечается, что общий процент соблюдения сделки ОПЕК+ в мае составил 87%. Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки на два месяца, а 6 июня это условие было продлено на июль. Далее объем сокращений снизится до 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года и 5,8 миллиона — до конца апреля 2022 года.

"На этой неделе стало ясно, что любая вторая волна не обязательно заставит правительства вернуться к драконовским мерам", — сказала агентству Блумберг основательница Vanda Insights Вандана Хари. Она также отметила, что рынок успокаивается, когда речь заходит об ограничении поставок нефти со стороны стран ОПЕК+.