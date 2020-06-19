Столичный застройщик получил решение суда для строительства отеля возле моста Кличко

Шестой апелляционный административный суд обязал Департамент градостроительства и архитектуры КГГА предоставить ООО "Этрекс" градостроительные условия и ограничения для проектирования гостиничного комплекса с общественными помещениями на Владимирском спуске, 6 в Подольском районе Киева.

Об этом свидетельствует постановление суда от 26 мая (председатель – Олег Оксененко, судьи – Игорь Личевецький и Владимир Мельничук), передает БизнесЦензор со ссылкой на Наші гроші.

Строительство планируется на участке площадью 0,4546 га.

Согласно материалам суда, 30 сентября 2019 года Департамент градостроительства отказал "Этрексу" в выдаче градостроительных условий и ограничений (ГУО) в связи с несоответствием намерений застройки требованиям Генплана Киева. Так, большая часть участка по функциональному назначению относится к территории улиц и дорог, и частично – территории общественных зданий и сооружений.

"Этрекс" обжаловал отказ в суде. Окружной админсуд Киева в удовлетворении иска фирме отказал, указав, что Департамент обоснованно отказался выдавать ГУО.

Однако апелляционный суд с такими выводами ОАСК не согласился. Он признал, что функциональное назначение участка на Владимирском спуске, 6 в соответствии с действующим Генерального плана Киев – территория общественных зданий и сооружений и частично территория улиц и дорог.

Вместе с тем, коллегия судей указала, что пунктом 3.4 ГСН Б.1.1-14-2012 определено, что использование территории по предпочтительным функциям (многофункциональная, общественная, жилая, промышленная и т.д.), существует или устанавливается градостроительной документацией, и наличие других сопутствующих функций, которые не противоречат основным функциям, этому не мешает.

Следовательно, апелляционный суд пришел к выводу, что с учетом интенсивности использования территории под застройку и ее плотности по состоянию на 2019 год, Генеральный план Киева, который был принят в 2002 году, может не учитывать все ее структуры планирования, а потому законодателем определено такое понятие как "сопутствующие функции" застройки.

"Следовательно, принятие решений по повышению интенсивности функционально-планировочных качеств территории без принятия документов, которые уточняют их функциональное назначение, что возлагается на соответствующий орган местной исполнительной власти, не может свидетельствовать о его несоответствии градостроительной документации на местном уровне. В данном случае, частичное определение функционального назначения территории не запрещает строительство объекта", – решил суд.

Апелляционный суд также указал, что Департамент градостроительства КГГА не привел никаких доказательств, которые бы свидетельствовали, что предоставленные фирмой документы нарушают принципы планировочно-пространственной организации застройки, режимы или параметры застройки участка или указывают на нецелесообразность расположения указанной застройки в пределах территории улиц и дорог.

В итоге, коллегия судов пришла к выводу о необоснованности выводов Департамента градостроительства относительно несоответствия намерений застройки функциональному назначению участка на Владимирском спуске, 6.

Как отмечает издание, согласно закону "О регулировании градостроительной деятельности", градостроительные условия и ограничения на дату их предоставления должны содержать соответствие целевого и функционального назначения участка Генеральному плану. Кроме того, участок на Владимирском спуске, 6 входит в территорию памятника ландшафта.

Напомним, указанный участок по ул. Владимирский спуск, 6 "Этрекс" получил в аренду до 2028 года на основании решения Киевсовета в 2003 году. Также в аренде компании до 2028-2029 года находятся участки площадью 0,22 га по ул. Владимирский спуск, 4 и 0,09 га в Центральном парке культуры и отдыха.

Кроме того, у связанного ПАО "Строительные технологии" в аренде находится 0,75 га по ул. Владимирский спуск, 4 до 2025-2026 годов.

На этих 1,51 га предприятия планируют построить административное здание, гостиницу и развлекательный комплекс. Отметим, что на одном из участков, которую арендует ПАО "Строительные технологии", стоят опоры "моста Кличко".

Собственниками ООО "Этрекс" является ПАО ЗНВКИФ "Авераж", ООО "Инвестмент менеджмент групп", конечным бенефициарным собственником которых является Дмитрий Буряк, известный на рынке как девелопер строительных проектов "DeVision" в Литве и Украине, а также производитель биологически активных добавок. Руководителем "Этрекс" с 2013 года является Юрий Нестерук.