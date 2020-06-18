Количество ДТП с начала года снизилось на 3,7%

Национальная полиция Украины в январе-мае 2020 года зарегистрировала 58 тыс. ДТП, что на 3,7% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

Об этом говорится в сообщении Моторного (транспортного) страхового бюро Украины, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как отмечается в сообщении, в зарегистрированных ДТП травмировано было более 8,8 тыс. человек, что на 4,2% больше, чем в январе-мае 2019 года, число погибших составляет 1,2 тыс. (+14,3%), травмированных - почти 11 тыс. (+4,3%).

Как сообщалось, с 1 июня 2020 года в Киеве и Киевской области 50 камер автоматической фиксации фиксируют нарушения скоростного режима на дорогах. Они ориентированы на выявление нарушителей скоростного режима, которые будут привлекаться к ответственности.